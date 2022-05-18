دبي ، الإمارات العربية المتحدة – أصدرت تريند مايكرو إنكوربوريتد اليوم الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، تقريرها السنوي لعام 2021 بعنوان "Navigating New Frontiers"، حيث سلط التقرير الأمني الضوء على مشهد التهديدات المتنامي للهجمات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والبنى التحتية الرقمية في بيئة العمل الهجينة.

وقد أشار التقرير إلى أن حلول تريند مايكرو تصدت لأكثر من 94.2 مليار تهديد على مستوى العالم خلال عام 2021، أي بزيادة قدرها 42٪ في عدد عمليات الكشف المُسجلة مقارنة بعام 2020. كما كشف التقرير عن ارتفاع هائل في عدد الهجمات، والتي قد بلغت أكثر من 53 مليارًا خلال النصف الثاني من العام المنصرم، مقارنة بـ 41 مليار تهديد في النصف الأول من عام 2021.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أيضًا مدى التطور الذي وصل إليه منفذو الهجمات على مستوى استخدام "برامج الفدية"، إذ أصبحوا يركزون في هجماتهم على استهداف الشركات والقطاعات الهامة التي من المُرجح أن ترضخ لمطالبهم المادية مقابل استرجاع بياناتهم الحساسة، وذلك من خلال اتباعهم لأساليب »الابتزاز المزدوج« كوسيلة متقدمة للضغط على الضحية، والتي تعتمد أولاً على تشفير أنظمة الضحايا وحجب بياناتهم، ومن ثم تأتي الخطوة الثانية والإضافية في الضغط عبر تهديد الضحية المستهدفة بنشر معلوماتها المسروقة أو بيعها ما لم يتم الاتفاق على الدفع.

علاوة على ذلك، أظهر التقرير بروز عدد من المجموعات الإجرامية ذات الخبرة والإمكانيات التقنية العالية التي تقوم بتوفير عروض تتمثل في تقديم "برامج الفدية كخدمة " لمجرمي الإنترنت من ذوي المعرفة التقنية المحدودة، فضلاً عن ظهور "سماسرة" في سوق مجرمي الانترنت أصبحوا الآن جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد الخاصة بالجرائم الإلكترونية، تتجسد مهمتهم في تسهيل عملية الوصول إلى أهدافهم من خلال ربط المقرصنين ببعضهم البعض مقابل عائد مادي يتقاضونه كعمولة جراء خدمتهم المقدمة.

وفي إطار الهجمات المرتبطة ببيئة العمل عن بُعد، كشف التقرير بأن المخترقين يتحسنون في مجال التهديد المُقترن باستغلال الأخطاء البشرية التي تستهدف البنية التحتية السحابية والقوى العاملة عن بُعد، ويعود السبب في ذلك لأن العاملون من المنزل غالبًا ما يتعرضون لمخاطر أكثر من أولئك الموجودين في المكتب، مما يجعل هجمات التصيد الاحتيالي تشكل خطرًا أكبر على هذه الشريحة.

وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، حظرت حلول تريند مايكرو ما يزيد على 31.6 مليون (31,643,722) هجمة عبر البريد الإلكتروني، بينما قامت بالتصدي لأكثر من من 5.4 مليون (5,495,564) هجوم لبرمجيات خبيثة، في حين منعت مايقارب 36 مليون (35,843,132) هجوم يتعلق بضحايا الضغط على الروابط الضارة، إلى جانب ذلك ذكر التقرير بأن الشبكات المنزلية في الإمارات كانت عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات، وبهذا الصدد حجبت حلول ''Smart Home Network'' من تريند مايكرو أكثر من 15.7 مليون )15,792,681( هجمة داخلية وخارجية، وكذلك منعت حصول أكثر من 5.4 مليون (5,456,869) هجمة من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية.

وحول الأرقام التي أشار لها التقرير صرح المدير العام لتريند مايكرو في الإمارات مجد سِنان قائلاً :"في خضم تعافي المؤسسات بدولة الإمارات من تداعيات الجائحة الأخيرة وكذلك الأزمات والأحداث العالمية الأخرى، ما زال مجرمو الإنترنت في الجانب المُقابل لا يدخرون أي وقت لتكثيف هجماتهم المعقدة. وأود التنويه إلى أن التحديات التي خلقتها كل من بيئة العمل الهجينة، والعمل من مواقع مختلفة بعيدة، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة المتنوعة للعمل عن بُعد، أدت كل هذه العناصر إلى دفع الشركات لإعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية لحماية نقاط الضعف الجديدة. ومن هذا المنطلق يوفر تقرير الأمن السيبراني السنوي من تريند مايكرو أحدث المُعطيات والرؤى حول المشهد الراهن للتهديدات الحالية، وهو بمثابة دليل مساعد لجميع المؤسسات الرامية إلى حماية أهدافها الرقمية من خلال حلول أمنية متعددة ترتقي بتطلعاتها المستقبلية".

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