بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 10.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2583 مبايعة بقيمة 6.5 مليار درهم، منها 344 مبايعة للأراضي بقيمة 2.55 مليار درهم و2239 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.94 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 400 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 205 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 173 مبايعة بقيمة 475 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 284 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 163 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 411 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 309 مبايعة بقيمة 302 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 190 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.74 مليار درهم منها 78 رهونات أراضي بقيمة 895.47 مليون درهم و408 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.84 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 1 مليار درهم وأخري في منطقة ورسان الاولى بقيمة 693 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 110.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 28 مليون درهم وأخري في منطقة المركاض بقيمة 12 مليون درهم.

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