بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1782 مبايعة بقيمة 7.4 مليار درهم، منها 396 مبايعة للأراضي بقيمة 3.99 مليار درهم و1386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.41 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه تليها مبايعة بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 535.96 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم وثالثة في معيصم الثانية بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 740.77 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 224.57 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 110 مبايعة بقيمة 337.97 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 109 مبايعة بقيمة 100.49 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.86 مليار درهم منها 78 رهونات أراضي بقيمة 370.28 مليون درهم و492 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.49 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 264.14 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 232.17 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 142 هبة بقيمة 1.06 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 373.25 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 129.87 مليون درهم.

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