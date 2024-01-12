بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 2309 مبايعة بقيمة 7.03 مليار درهم، منها 209 مبايعة للأراضي بقيمة 2.19 مليار درهم و2100 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.84 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة 105 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 163.91 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 398.83 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 42.29 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 40.02 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 202 مبايعة بقيمة 198.02 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 177 مبايعة بقيمة 294.73 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 121 مبايعة بقيمة 250.53 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 77 رهونات أراضي بقيمة 759.5 مليون درهم و442 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.52 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 269.5 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 223.74 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 799.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 432.67 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 140 مليون درهم.

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