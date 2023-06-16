حققت مملكة البحرين مركزًا متقدمًا ضمن العشر بيئات الأفضل أداءً والتي توفر بيئة مثالية لاحتضان المؤسسات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا للتقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة للعام 2023. ويمثل هذا التقرير أحد أهم البحوث العالميّة القائمة على بيانات دقيقة في مجال المنظومات الاقتصاديّة للمؤسسات الناشئة، وتُصدره سنويًا مؤسسة ستارت أب جينوم، الرائدة في ميدان بحوث واستشارات إعداد السياسات، بالتعاون مع الشبكة الدوليّة لريادة الأعمال (GEN). وكان قد تم الإعلان عالميًا عن أحدث إصدارات التقرير خلال مؤتمر بمدينة أمستردام، ويُصنف التقرير أفضل 100 منظومة حاضنة للمؤسسات الناشئة، كما يقدم معلومات ورؤى قيّمة عن اتجاهات منظومات المؤسسات الناشئة حول العالم.

ويُشار إلى أن المنظومة الاقتصاديّة البحرينيّة للمؤسسات الناشئة قد ارتفعت قيمتها إلى 928 مليون دولار أمريكي مقابل 564 دولار أمريكي في العام الماضي، مسجلةً بذلك معدل نمو نسبته 54%، وهو ما يُشكّل أحد المقاييس الإيجابية للأثر الاقتصادي، ويتم احتسابه بقيمة عمليات التخارج وتقييم المؤسسات الناشئة.

علاوة على ذلك، جاءت مملكة البحرين ضمن أفضل 15 منظومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الكفاءات والخبرات، ويرجع ذلك للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة من أجل تنمية الكوادر الوطنيّة في جميع القطاعات، لا سيّما قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وقد أثمر تقييم المنظومة البيئية لمملكة البحرين عن تحقيق نجاح باهر في مختلف المؤشرات، الأمر الذي يسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المؤسسات الناشئة والنامية في المملكة. فإلى جانب تصنيف البحرين المتقدم في مؤشر الأداء الخاص بقطاع التكنولوجيا الماليّة منذ العام الماضي، تم مؤخرًا تسليط الضوء على قطاعي الأمن السيبراني وتكنولوجيا الحكومات، إذ جاءت ضمن أفضل 15 منظومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشري التمويل ووفرة الكفاءات المحليّة بأجور تنافسيّة.

وبهذه المناسبة أشادت السيدة علياء العالي المدير التنفيذي للاستراتيجيات والتحول في صندوق العمل "تمكين" بالأداء المتميّز لمملكة البحرين وما أحرزته من تصنيفات عالميّة متقدمة، وقالت: "تتميّز المؤسسات الناشئة بقدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار ودفع مسيرة التقدّم التكنولوجي في مختلف القطاعات. ويُعد النمو في منظومة المؤسسات الناشئة دليلًا على ما تتمتع به المملكة من بيئة محفزة وأجواء اقتصاديّة حيويّة وقوى عاملة ذات إمكانيات واعدة، الأمر الذي يعكس الجهود المتضافرة التي يواصل فريق البحرين في بذلها والتي أثمرت عن هذا النمو الكبير للمنظومة."

"تتميّز المؤسسات الناشئة بقدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار ودفع مسيرة التقدّم التكنولوجي في مختلف القطاعات. ويُعد النمو في منظومة المؤسسات الناشئة دليلًا على ما تتمتع به المملكة من بيئة محفزة وأجواء اقتصاديّة حيويّة وقوى عاملة ذات إمكانيات واعدة، الأمر الذي يعكس الجهود المتضافرة التي يواصل فريق البحرين في بذلها والتي أثمرت عن هذا النمو الكبير للمنظومة."

ومن جانبه قال رئيس استراتيجية المنظومات في ستارت أب جينوم السيد ستيفن كويستر: " نعتز بالتعاون مع تمكين لتسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات الناشئة في البحرين، ليرى العالم الفرص المتميّزة التي توفرها المملكة لتنمية منظومة ريادة الأعمال في المنطقة. كما أننا سعداء أن مملكة البحرين تشكّل جزءًا حيويًا من شبكتنا العالميّة لروّاد الابتكار، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح من خلال شراكتنا الفاعلة وقدرتنا على مشاركة أهم الرؤى وأفضل الممارسات لمستقبل أكثر إشراقًا."

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- انتهى -