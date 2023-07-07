بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 328 مبايعة بقيمة 810.12 مليون درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 161.62 مليون درهم و278 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.5 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 195.24 مليون درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 48.37 مليون درهم و59 رهونات فلل وشقق بقيمة 146.87 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 44 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 31 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبة بقيمة 60.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 29 مليون درهم وأخري في منطقة الحبيه الخامسة بقيمة 17 مليون درهم.