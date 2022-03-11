بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 287 مبايعة بقيمة 690.93 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 89.55 مليون درهم و271 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 601.38 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 105 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 361.11 مليون درهم منها 4 رهونات أراضي بقيمة 260.15 مليون درهم و50 رهونات فلل وشقق بقيمة 100.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 252 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 20 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبة بقيمة 19.49 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الاولى بقيمة 9 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 9 مليون درهم.