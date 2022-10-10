أسعار العقارات الفاخرة تشهد ارتفاعاً بنسبة 4.7% في دبي في النصف الأول من عام 2022

دبي تأتي في المرتبة الرابعة من حيث نمو تكلفة العقارات الفاخرة خلال نفس الفترة

دبي تحتل المركز رقم 23 في قائمة المدن الأكثر شعبية لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مع توقعات بأن تصل إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت يونيك بروبرتيز، وكالة الاستشارات الرائدة والحائزة على العديد من الجوائز في المنطقة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن توجه ملحوظ نحو شراء العقارات الفاخرة في دولة الإمارات. وشهدت دبي زيادة بنسبة 18% في عدد أصحاب الملاءة المالية العالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام. ومن المتوقع أن تتفوق دبي على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في جذب أصحاب الملايين على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2022. كما تتوقع الشركة أن يستمر تنامي الاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة في دبي، بالتزامن مع تزايد عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين ينتقلون للعيش في الدولة.

وتظهر البيانات الأخيرة أن سوق العقارات في دبي احتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث النمو في تكلفة العقارات الفاخرة خلال النصف الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 4.7% مقارنة بالمعدل البالغ 2.4% في 30 مدينة في مختلف أنحاء العالم، لتكون دبي المدينة الوحيدة غير الأمريكية التي تأتي ضمن المراكز الخمس الأولى، إلى جانب نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وميامي.

ويمثل ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات الفاخرة مؤشراً إيجابياً يعكس استمرار الارتفاع في الطلب. وأصبحت دولة الإمارات أحد الوجهات المفضلة عالمياً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، بفضل المزايا الضريبية الجذابة للدولة وحالة عدم الاستقرار في المنطقة الأوروبية، حيث ازداد عدد المشترين في قطاع العقارات الفاخرة في دبي، لا سيما الروس والهنود والصينيين والبريطانيين والباكستانيين والفرنسيين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك بروبرتيز في دولة الإمارات: "يقبل غالبية المشترين على سوق العقارات السكنية الفخمة لأسباب تتعلق بنمط الحياة، بما في ذلك المساحة الإضافية ونوعية الحياة الأفضل. وسيواصل الاستثمار في قطاع العقارات الفخمة في النمو نتيجة تزايد نسب الأثرياء في الإمارة، بفضل الإقبال الكبير على التأشيرة الذهبية، واللوائح التنظيمية العقارية التي تحمي مصالح المستثمرين، إلى جانب حوافز الملكية الكاملة للأعمال التجارية.“

ولا تزال دبي، بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات، تحتل المرتبة 23 في قائمة أكثر المدن شعبية في العالم بالنسبة للمقيمين من أصحاب الثروات الكبيرة، حيث يقطنها أكثر من 65 ألف مليونير. ويساهم تزايد أعداد الأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية الذين ينتقلون للعيش في دولة الإمارات في جعل دبي واحدة من أغنى 20 مدينة في العالم بحلول عام 2030، مما يسمح بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات الفاخرة في الدولة.

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لمحة حول يونيك بروبرتيز:

تأسست يونيك بروبرتيز في عام 2008 في دبي على يد أراش جليلي، وتُعد إحدى الشركات العقارية الرائدة في الإمارة، إضافة إلى كونها واحدة من أشهر الوكالات العقارية والحاصلة على العديد من الجوائز في المنطقة. وتقدم الشركة مجموعةً من الخدمات بما في ذلك باقة متميزة من المشاريع على المخطط والعقارات الجاهزة للبيع والتأجير. وساهمت الشركة في عام 2021 بنسبة 4.5% من إجمالي المبيعات العقارية على المخطط وحوالي 1% من إجمالي الاقتصاد العقاري في دبي، لتسجّل صفقات بقيمة 82 مليار دولار أمريكي (300 مليار درهم إماراتي). وتقدم الشركة من خلال مستشاريها الذين يتميزون بخبراتٍ واسعة ويتحدثون عدة لغات، حلول استثمار عقاري موثوقة واستثنائية ومصممة خصيصاً للعملاء. لمزيد من المعلومات حول يونيك بروبرتيز، يرجى زيارة الرابط https://www.uniqueproperties.ae/en/.

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