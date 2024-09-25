كشفت "ويجو" (Wego)، تطبيق السفر الأول وأكبر سوق سفر عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حجم إنفاق الكويتيين على السفر خلال عطلة الصيف لهذا العام.

وأظهرت بيانات "ويجو" إنفاق المسافرين الكويتيين مبلغاً قدره 571.48 دولار أمريكي (174.60 دينار كويتي) في المتوسط شهرياً لكل مسافر على تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024. ووفقاً لبيانات الأداء السابقة المتواجدة على "ويجو"، فإنَّ متوسط الإنفاق على السفر لكل مسافر في الكويت عادة ما يصل إلى ذروته خلال أشهر الصيف، وخاصة في شهر يونيو.

كما أشارت "ويجو" إلى زيادةٍ ملحوظة في الإنفاق على الرحلات الجوية الدولية وإجازات الإقامات المحلية على السواء خلال شهر يونيو، مع بدء العديد من الكويتيين التحضير لعطلة الصيف المدرسية وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وساهمت إجازة عيد الأضحى المبارك بشكلٍ كبير في هذه الزيادة، حيث شجَّعت العديد من الأفراد على السفر، إما للعودة إلى مدنهم الأصلية أو لزيارة العائلات والأصدقاء في دول أخرى. وتُعتبر هذه المناسبة فرصةً للتجمعات العائلية، وعادةً ما تشهد هذه الفترة وصول الطلب على السفر إلى ذروته، مما يسهم في الزيادة الإجمالية للإنفاق المرتبط بالسفر.

وأظهرت بيانات "ويجو" أيضاً زيادةً ملحوظة في إنفاق الكويتيين على السفر، مع نمو بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالعام السابق، كما أشارت البيانات إلى تنامي اهتمام الكويتيين بتجارب السفر.

وكان متوسط أسعار الرحلات على "ويجو" للرحلات الجوية المغادرة من دولة الكويت خلال الصيف أقل بنسبة 36.42% مقارنة بالعام الماضي، مما أتاح للكويتيين تخفيضاتٍ أكبر وخيارات سفر أوسع، وإمكانية تخطيط العطلات والسفر بسلاسة واستكشاف وجهاتٍ جديدة.

ووفقاً لبيانات "ويجو"، شملت وجهات السفر الدولية الرئيسية انطلاقاً من دولة الكويت خلال الصيف كلاً من مصر والهند وتركيا والأردن والمملكة العربية السعودية.

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