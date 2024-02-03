حقق سلمان أحد خان، خريج جامعة جورجتاون في قطر (دفعة 2016) وهو إذاعي موهوب، نجاحًا باهرًا من خلال عمله في المدونة الصوتية "More Perfect" (أكثر مثالية) الذي أشاد بها النقاد وأدرجتها صحيفة نيويورك تايمز في قائمة "أفضل مواقع المدونات الصوتية – البودكاست - لعام 2023"، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة ومتنامية من خريجي جورجتاون الذين حققوا التميز ونالوا التكريم لتفوقهم في مختلف المجالات المهنية في أنحاء العالم.

تستكشف المدونة الصوتية (أكثر مثالية) القصص الإنسانية الكامنة وراء أهم القضايا التي تناولتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

يعزو سلمان (خريج دفعة 2016) نجاحه إلى دراسته للعلوم الاجتماعية والانسانية وتخصصه في السياسة الدولية وحصوله على شهادة في الإعلام والسياسة من جامعة جورجتاون في قطر، وهو يقول: "كان كل شيء درسته في جورجتاون خير معين لي في مسيرتي المهنية في الصحافة".

ومنذ انتقاله لنيويورك للعمل في المجال الصحافي، عمل سلمان ككاتب ومراسل صحفي وباحث ومصمم صوتي في عدد من المدونات الشهيرة التي نالت استحسان النقاد خلال العقد الماضي، منها "ذا اتلنتيك"، و"The Experiment" (التجربة)التي انتجتها استوديوهات "دبليو إن واي سي" (WNYC) في نيويورك، ومراجعة التاريخ Revisionist History لمالكولم جلادويل، وغيرها من المدونات المعروفة.

يكشف سلمان إن الفضل في هذه المهارات يرجع إلى المقررات الأكاديمية التي درسها في جامعة جورجتاون في قطر، فقد أفادته بدرجة كبيرة في اجتياز مقابلة التوظيف التي خضع لها في استيديو "دبليو إن واي سي"، وعن هذا يتذكر قوله: "قلت في المقابلة قد لا أكون خبيرًا في المحكمة العليا، لكني أعرف كيفية الإلمام بأي موضوع بسرعة فائقة وإجراء بحث ضخم وعميق في فترة زمنية قصيرة جدًا لإعداد حلقة تجمع بين عمق البحث والدراسة والتحقيق والتناول الصحفي".

ينسب سلمان الفضل إلى الدكتورة سهيرة صديقي، الأستاذ المشارك في علم الأديان، بالإضافة إلى تجربة التدريب التأسيسي في مركز الدراسات الدولية والإقليمية مع سوزي ميرغني، المدير المساعد للإصدارات، لمساعدته في اكتساب المهارات الأساسية للكتابة والبحث.

تقول سوزي ميرغني: "نفخر دائمًا برؤية خريجي جورجتاون في قطر وهم يصنعون فارقًا ويتركون بصمتهم في كل مجال. ولذلك فإن التكريم الذي نالته من صحيفة نيويورك تايمز عن مدونته الصوتية بعنوان "أكثر مثالية" لهو شهادة على موهبة سلمان الاستثنائية والتزامه باستخدام مهارات بحثية مبتكرة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور".

ولد سلمان ونشأ في قطر، وترجع أصوله إلى لاهور في باكستان: "أحد الأسباب التي دفعتني إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة في المقام الأول هو العمل في برامج مثل (أكثر مثالية) ومع أشخاص مثل جوليا لونغوريا"، مشيرًا إلى المذيعة ومديرة تحرير البرنامج التي يعتبرها مرشدته منذ ذلك الحين. ويضيف: "لقد تعلمت على يد العديد من الأساتذة العظماء طوال سنوات دراستي الجامعية في جورجتاون وهو ما كان مفيدًا لي للغاية وأكسبني الكثير من الثقة في مجال الصحافة".

يعمل سلمان في الوقت الحالي في إنتاج وتنفيذ سلسلة وثائقية صوتية لمتحف متروبوليتان للفنون، فيما يبحث عن مصدر للتمويل والدعم لسلسلة وثائقية جديدة يعدها حول التاريخ والثقافة الإسلامية مع الدكتورة سهيرة صديقي. ويقول: "بالكاد توجد أية مدونات صوتية تعرض قصصاً من وطني الأم. لذلك، آمل أن أتمكن من تسليط الضوء على القضايا السائدة في هذه المجتمعات، مستفيداً من خبرتي بالعمل في مدونة مثل "أكثر مثالية"، لتسليط الضوء على قصص من مجتمعنا بالطريقة عينها".

يسهم خريجو جورجتاون الذين يتفانون في عملهم لفهم مشكلات العالم وتقديم حلول ناجعة لها. يختم سلمان حديثه بإعلان فخره واعتزازه بكونه أحد خريجي جورجتاون في قطر قائلًا: "لطالما ألهمتني رؤية زملائي من الخريجين وهم ينجزون أعمالًا رائعة في قطر وحول العالم".

نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة عام 1789، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وتسعى جامعة جورجتاون في قطر، التي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، إلى البناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والأبحاث والخدمة المجتمعية. هذه المساعي مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، حيث تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.

يعمل برنامج جورجتاون الفريد والمتعدد التخصصات على إعداد الطلاب لتناول القضايا العالمية الأكثر أهمية و إلحاحا من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي والاتصال في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون في قطر بفرص للعمل بمؤسسات محلية ودولية رائدة في مختلف المجالات التي تتراوح من التمويل إلى الطاقة والتعليم والإعلام. كما يسهل الحرم الجامعي في قطر الانخراط في برامج الدراسات العليا ومن بينها برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية إلى جانب برامج الماجستير التنفيذي في القيادة.

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-انتهى-