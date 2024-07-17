افتتاح مدارس جديدة في المنطقة والاستثمارات الكبيرة في قطاع التعليم يعززان نمو الطلب على الورق والقرطاسية، وفقاً لأحدث الأبحاث

بايبروورلد ميدل إيست، أكبر معرض تجاري دولي للقرطاسية والورق واللوازم المكتبية يعود للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعزز التوسع في قطاعي الأعمال والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا النمو الكبير في صناعة المنتجات الورقية، وفقاً لنتائج بحث أجرته شركة 6 دبليو ريسيرتش، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات سوق الورق والمنتجات الورقية إلى 16.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.4%.

يوظف قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة 64% من القوى العاملة في البلاد ويساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن يُضاف نحو 44 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في دبي في عام 2024 الجاري، بينما تخطط أبوظبي لإضافة 112 ألف متر مربع، وفي قطر سيتم إضافة 350 ألف متر مربع هذا العام.

وعلى صعيد أخر، يختار عدد متزايد من الشركات متعددة الجنسيات مدينة الرياض كموقع لمقراتها الإقليمية، حيث تبلغ مستويات إشغال المكاتب حالياً حوالي 98%، ومن المتوقع إضافة 676 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في العاصمة السعودية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حين يتزايد الطلب على المساحات المكتبية في جدة أيضاً.

وبهذه المناسبة قال سيد علي أكبر، مدير إدارة معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست: "إن الطلب المتزايد على المساحات المكتبية في منطقة الشرق الأوسط سيعزز نمو قطاع اللوازم المكتبية، حيث يشكل الورق ومنتجاته والقرطاسية مكونات مهمة في هذا القطاع. ونتيجة لذلك، نتوقع ارتفاعاً طفيفاً في مبيعات المنتجات مثل: ورق الطباعة وأدوات الكتابة وأدوات اللوازم المكتبية الأخرى".

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة سوق مستلزمات المدارس في الشرق الأوسط وأفريقيا من 7 مليارات دولار أمريكي هذا العام إلى 8.9 مليار دولار أمريكي في عام 2030.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونسكو، تحتاج قارة أفريقيا إلى ما لا يقل عن تسعة ملايين فصل دراسي جديد و9.5 مليون معلم إضافي بحلول عام 2050، مع وجود مدارس وفصول دراسية جديدة قيد الإنشاء بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، فمن المقرر افتتاح ثلاث مدارس بريطانية جديدة في الرياض بين عامي 2024 و2026، حيث يهدف برنامج المدارس الدولية التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الاستثمار إلى استقطاب كبرى المدارس العالمية إلى العاصمة السعودية.

يوجد حاليًا أكثر من 365,000 طالب مسجلين في المدارس الخاصة في دبي، ونظرًا للنمو السكاني والاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن المتوقع أن ينمو سوق التعليم بمعدل ثابت. وفي عام 2022، خصصت حكومة الإمارات 5.18 مليار دولار لقطاع التعليم، وهو ما يمثل حوالي 14% من إجمالي الميزانية الاتحادية.

وأضاف علي أكبر قائلاً: "سيكون هناك طلب متزايد على الحقائب المدرسية وحافظات الأقلام والورق والمنتجات الورقية مثل دفاتر التمارين والكرّاسات والمجلدات وغيرها من منتجات القرطاسية في المستقبل تماشياً مع استمرار نمو الاستثمارات في قطاع التعليم وارتفاع عدد المدارس والطلاب، حيث سيلبي معرض بايبروورلد ميدل إيست هذه الحاجة المتزايدة من خلال عرض أحدث المنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد".

يُعد بايبروورلد ميدل إيست أكبر معرض تجاري دولي للقرطاسية والورق واللوازم المكتبية، حيث ستقام دورة هذا العام تحت شعار "تصميم مستقبل التواصل العالمي"، لتبرز دور المعرض كمركز دولي رئيسي لهذا القطاع. وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 480 عارضاً متخصصاً من 40 دولة ومن المتوقع أن يستقطب نحو 12,000 زائر.

يعرض بايبروورلد ميدل إيست مجموعة متكاملة من الصناعات والمنتجات الورقية، بما في ذلك: اللوازم المكتبية، والمواد المدرسية، والقرطاسية، وأدوات الكتابة، وورق الطباعة ومنتجات الفنون والحرف اليدوية. ومن الإضافات الجديدة في دورة هذا العام: ورق كرافت المستخدم في التغليف، وهو قطاع تزداد شعبيته بسرعة قياسية بسبب الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة.

سيتم تنظيم معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات 5 و6 و 7 و 8.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط: www.paperworldme.com

نبذة عن معرض بايبروورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبروورلد ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة مدتها ثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات اللوازم المكتبية والمدرسية والديكورات الاحتفالية والبضائع ذات العلامات التجارية. ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك موقع تنظيمه مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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أُسيد كالو

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