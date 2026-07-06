دبي، الإمارات العربية المتحدة، سجل سوق العقارات في دبي رقماً قياسياً في عدد عقود الإيجار في يونيو، حيث نمت مبيعات العقارات من حيث القيمة والحجم شهرياً، في علامة واضحة أخرى على تزايد الثقة في قطاع العقارات.

أظهر تحليل السوق الذي أجرته شركة "أف اي أم العقارية" (fäm العقارية) اليوم أنه تم تسجيل 40,022 عقد إيجار في يونيو، مما يجعله أعلى إجمالي شهري مسجل على الإطلاق.

ارتفع حجم العقود الجديدة المسجلة بنسبة 48.6% على أساس سنوي ليصل إلى 19,245 عقداً، بينما ارتفعت العقود المجددة بنسبة 28.5% على أساس سنوي لتصل إلى 20,777 عقداً، مما يعكس الطلب المستمر من جانب كل من المستأجرين الجدد والمقيمين الحاليين الذين يختارون البقاء في دبي.

استناداً إلى البيانات المفتوحة المتاحة من DXBinteract شهد شهر يونيو 13,933 معاملة بيع بقيمة 33.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35.5% على أساس شهري في الحجم وارتفاع بنسبة 14.9% على أساس شهري في القيمة.

وبذلك، بلغ إجمالي معاملات البيع للربع الثاني 38,157 صفقة بقيمة 110.2 مليار درهم إماراتي، مع حجم إجمالي قدره 86,077 معاملة بيع بقيمة 286.2 مليار درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2026.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أف اي أم العقارية" (fäm العقارية): "يُظهر المشترون والمستأجرون قدراً متزايداً من الثقة، وينعكس ذلك في كل من الإيجارات والمبيعات، وفي جميع قطاعات العقارات".

وأضاف: "إن الأداء المتسق لدبي الجنوب هو ما ينقل موقعاً ما من مرحلة الظهور إلى مرحلة الاستقرار في أذهان المشترين، وهذا أيضاً مؤشر جيد على اتجاه السوق على المدى الطويل".

أظهر النمو الشهري في كل قطاع خلال شهر يونيو قوة السوق الأساسية ومرونته، حيث ارتفعت مبيعات الفيلات بنسبة 46.5% على أساس شهري لتصل إلى 1,474 فيلا بقيمة 7.5 مليار درهم إماراتي، بينما ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 32.3% على أساس شهري من حيث الحجم لتصل إلى 11,605 شقق بقيمة 17.8 مليار درهم إماراتي.

في القطاع التجاري، بما في ذلك المكاتب والمتاجر، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 42.7% على أساس شهري لتصل إلى 478 صفقة بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي، بينما ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 68.3% من حيث الحجم لتصل إلى 276 صفقة بقيمة 5.4 مليار درهم إماراتي.

هيمنت المبيعات الأولية مرة أخرى في شهر يونيو، حيث بلغ عدد المعاملات 10,398 معاملة بقيمة 21.6 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 3,535 معاملة بقيمة 11.6 مليار درهم إماراتي في سوق إعادة البيع.

وللشهر الرابع على التوالي، احتلت دبي الجنوب المرتبة الأولى كأفضل منطقة أداءً في قطاع العقارات بالإمارة، حيث سجلت 2,869 معاملة بقيمة 3.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 111% في الحجم و106% في القيمة على أساس شهري.

كان هذا الشهر الثامن على التوالي الذي تتواجد فيه دبي الجنوب ضمن أفضل خمسة مراكز، حيث كان النمو مدفوعاً إلى حد كبير بمبيعات المطورين على الخارطة، مما يعكس ثقة حقيقية من المستخدمين النهائيين والمستثمرين في رؤية الحكومة التنموية طويلة الأجل لهذا المركز الحضري والتجاري المتكامل والمتصل بالكامل.

بيعت أغلى شقة في شهر يونيو مقابل 200 مليون درهم إماراتي في مشروع بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي في منطقة الخليج التجاري، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 89 مليون درهم إماراتي في مشروع إيدن هيلز.

وتمثل العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي 6.8% من المبيعات، و8.3% منها تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين درهم إماراتي، و12.3% تتراوح قيمتها بين 2 و3 ملايين درهم إماراتي، و30.2% تتراوح قيمتها بين 1 و2 مليون درهم إماراتي، و42.2% تقل قيمتها عن مليون درهم إماراتي.

أفضل خمس مناطق أداءً في يونيو 2026

المعاملات قيمة المعاملات

3.3 مليارات درهم إماراتي 2,869 دبي الجنوب 1.4 مليار درهم إماراتي 1.153 جبل علي فيرست 1.0 مليار درهم إماراتي 764 البرشاء جنوب الرابعة 815.3 مليون درهم إماراتي 526 وادي الصفا 5 1.4 مليار درهم إماراتي 497 الثنية 5

أكثر المشاريع مبيعاً في يونيو 2026

شقق السوق الأولية

الحجم القيمة بالدرهم إماراتي السعر المتوسط ​​بالدرهم الإماراتي

655 ألف 146.7 مليون درهم إماراتي 200 عزيزي فينيسيا 14 المبنى G 710 ألف 151.8 مليون درهم إماراتي 169 عزيزي فينيسيا 12 المبنى A 603.5 ألف 119.3 مليون درهم إماراتي 160 عزيزي أريان 655 ألف 117.5 مليون درهم إماراتي 141 عزيزي فينيسيا 11 630 ألف 102.7 مليوني درهم إماراتي 140 عزيزي فينيسيا 14 المبنى A

فلل السوق الأولية

605.6 ألف 134.1 مليون درهم إماراتي 220 جبل علي فيرست 4.9 مليون 383.3 مليون درهم إماراتي 75 دبي الجنوب 1.4 مليون 57.7 مليون درهم إماراتي 40 فيردانا 4 3.0 مليون 137.2 مليون درهم إماراتي 39 اليلايس 1 1.4 مليون 49.8 مليوني درهم إماراتي 34 فيردانا 5

إعادة بيع الشقق

2.4 مليون 109.1 مليون درهم إماراتي 50 شاطئ كريك - مبنى مور 4 2.7 مليون 67.7 مليون درهم إماراتي 24 سوبها هارتلاند - كريست غراندي 1.9 مليون 41.9 مليون درهم إماراتي 21 بينينسولا 4 1.7 مليون 35.2 مليون درهم إماراتي 20 بينينسولا 3 1.0 مليون 16.6 مليوني درهم إماراتي 17 بن غاطي أبيكس

إعادة بيع الفلل

2.6 مليون 47.3 مليون درهم إماراتي 15 داماك لاغونز - بورتوفينو 3.6 مليون 49.6 مليون درهم إماراتي 13 مدن الرنيم 4 2.5 مليون 40.9 مليون درهم إماراتي 13 داماك لاغونز - مالطا 2 3.0 مليون 38.8 مليون درهم إماراتي 12 داماك لاغونز - كوستا برافا 1 2.5 مليون 36.9 مليوني درهم إماراتي 11 داماك لاغونز - مالطا 1

-انتهى-

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