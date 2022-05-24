ضمن دراسة من شركة "تريبال" العالمية للحلول المالية

الإمارات العربية المتحدة، دبي : كشفت شركة "تريبال" العالمية للحلول المالية اليوم عن تسجيل نمو كبير لسوق استخدام بطاقات الائتمان الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون أحد أسرع الأسواق الناشئة نمواً مع تزايد طلب المستخدمين لخيارات دفع أكثر أمانًا وسهولة.

وأشارت الشركة التي تقدم حلولًا مالية متكاملة للشركات الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى استخدام عملاءها في المنطقة استخدام ما يعادل 25.4 بطاقة افتراضية لكل شركة من البطاقات الائتمانية التي تصدرها الشركة، بالإضافة إلى استخدام الشركات لأكثر من 400 بطاقة إئتمانية افتراضية لكل شركة، تم توظيفها لدعم نمو هذه الشركات.

وتتصدر الشركات التي تتخذ من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزاً لها، قاعدة العملاء لشركة "تريبال" في استخدام البطاقات الافتراضية مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 12.5 بطاقة افتراضية، ومقارنة بمتوسط استخدامها في منطقة أمريكا اللاتينية كذلك الذي يصل إلى 9.4 بطاقات افتراضية من إجمالي بطاقات الشركات التي تستخدمها سنوياً.

وسجل استخدام البطاقات الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب شركة "تريبال"، معدلاً أعلى من المتوسطات العالمية بسبب الانتشار القوي لتقنيات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية بفضل البنية التحتية المستدامة في المنطقة خصوصاً في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث تشهد منتجات التكنولوجيا المالية الجديدة مثل بطاقات الائتمان الافتراضية ذروة في استخدامها والتي، وفقًا لمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، تشهد نموًا سنويًا بنسبة 30٪.

والجدير بالذكر بأن البطاقات الافتراضية، تتشابه مع البطاقات المادية، من حيث تضمنها اسم المستخدم ورقم البطاقة، بالإضافة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز، مما يسهل على المستخدمين والشركات إدارة ومراقبة المدفوعات بطريقة عملية وسريعة بالإضافة لعمليات التحويل المصرفية.

وأكدت أميرة فاضل، المدير العام لشركة "تريبال" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن الشركات الناشئة تواجه غالباً بعض الصعوبات والتأخيرات في الحصول على بطاقات الائتمان من البنوك التقليدية؛ مما يعرقل أعمال الشركة ويؤخر نموها.

وأضافت المديرة الإقليمية للشركة: " تحتاج الشركات في الوقت الحالي لمنتجات مالية تلبي حاجاتهم، والتي نقدمها من خلال بطاقاتنا الافتراضية، والتي أصبحت أداة فعالة وعملية تسمح للشركات التحكم في الإنفاق بسبب العدد غير المحدود للبطاقات التي يمكن إصدارها، سواء كان لمرة واحدة للنفقات المتكررة."

وتمكن البطاقات الافتراضية ذات الاستخدام الواحد الشركات من دفع المصاريف الفردية - على سبيل المثال، القيام بعملية شراء تذكرة لأحد العملاء، ويمكن الغاؤها بعد استخدامها مباشرةً لتعزيز الأمن والتحكم بالمصاريف، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقة الاستخدام الدوري، وهو منتج يمكن الشركات من تخصيص ميزانية شهرية بحسب نفقات لكل قسم ومستخدم.

وأثبتت البطاقات الافتراضية أنها الحلول الأكثر أماناً وفعالية للمعاملات الرقمية، أنها توفر تشفير قوي للبيانات ولا يمكن فقدانها كونها رقمية وغير مادية، مما يصعب إمكانية حصول أي عمليات احتيال أو خرق للبطاقة لحسابات الشركات بالإضافة إلى نسخ البطاقات أو سرقة بياناتها.

وأشارت أميرة فاضل، المدير العام لشركة "تريبال" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن استخدام بطاقة "تريبال" الافتراضية، يمكن الشركات من تطبيق اللامركزية في عمليات الشراء، وجعل عمليات الدفع أكثر كفاءة في مجالات مختلفة مثل التمويل والمشتريات، مما سيمكن الموظفين من إدارة نفقات مهامهم والقضاء على البيروقراطية التقليدية، والسماح للشركات بتركيز اهتماماتها على تنمية الأعمال وزيادة إيراداتها.

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