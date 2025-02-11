موزة الهنائي:

التقرير يعكس التزام مركز الشباب العربي بتعزيز دور البحث العلمي في دعم سياسات تمكين الشباب

عبير الغرير:

التقرير يوفر بيانات وتحليلات دقيقة تسلط الضوء على الفرص التي يمكن استثمارها لدعم الشباب في المنطقة

تقرير "تنافسية الشباب العربي:

" يهدف إلى تقديم رؤية تحليلية شاملة حول أداء الشباب العربي في مختلف المجالات

يركز على ستة محاور رئيسية تشمل التعليم والصحة والرفاهية والتكنولوجيا والابتكار والمشاركة الاقتصادية والمشاركة الاجتماعية والسياسية والاستدامة البيئية

يستند إلى استبيانات شملت أكثر من 2680 شاباً وشابة ومقابلات معمقة مع 12 خبيراً إقليمياً ودولياً وتحليل أكثر من 122 مؤشر أداء رئيسياً

الإمارات العربية المتحدة، أطلق مركز الشباب العربي تقرير "تنافسية الشباب العربي"، بالتعاون مع شركة "واي فايف" البحثية، وذلك خلال فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة بنسخته الرابعة، ضمن أعمال اليوم التمهيدي من القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

ويهدف التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية شاملة حول أداء الشباب العربي في مختلف المجالات، واستكشاف الفرص والتحديات التي تؤثر على تنافسيتهم على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويسعى التقرير إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد الحكومات والمؤسسات وصناع القرار على تطوير سياسات أكثر تأثيراً في دعم الشباب العربي، وضمان استعدادهم لمتطلبات أسواق العمل المستقبلية، ويغطي التقرير 19 دولة عربية، ويركز على ستة محاور رئيسية تشمل التعليم، والصحة والرفاهية، والتكنولوجيا والابتكار، والمشاركة الاقتصادية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، والاستدامة البيئية.

تحفيز الحوار

وفي هذا السياق قالت موزة الهنائي، مديرة الأبحاث الاستراتيجية في مركز الشباب العربي: "يعكس التقرير التزام مركز الشباب العربي بتعزيز دور البحث العلمي في دعم سياسات تمكين الشباب، واستكشاف الحلول القابلة للتنفيذ، والتي تمكنهم من الازدهار في ظل التحولات المتسارعة، ومن خلال هذا التقرير نأمل بأن نساهم في تحفيز الحوار البناء بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية لإيجاد آليات أكثر استدامة لدعم الشباب العربي، وتعزيز قدرتهم على الابتكار والتطوير في مختلف المجالات".

خارطة طريق

من جانبها، أكّدت عبير الغرير مستشار أول للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في شركة "واي فايف" أهمية تعزيز تنافسية الشباب العربي كعامل أساسي في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام.

وقالت: "يهدف هذا التقرير إلى تقديم خارطة طريق للقيادات وصناع القرار لتطوير القدرة التنافسية للشباب، عبر توفير بيانات وتحليلات دقيقة تسلط الضوء على الفرص التي يمكن استثمارها في مختلف المجالات التنموية لخلق بيئة أكثر دعماً وتطويراً للشباب في المنطقة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المبادرة البحثية المهمة، ونتطلع لرؤية تأثيرها العملي على سياسات تساهم في تعزيز وتمكين الشباب العربي".

منهجية بحثية شاملة

واعتمد التقرير على منهجية بحثية شاملة تضمنت استبيانات شملت أكثر من 2680 شاباً وشابة، ومقابلات معمقة مع 12 خبيراً إقليمياً ودولياً، وتحليل أكثر من 122 مؤشر أداء رئيسياً، ما يوفر صورة دقيقة حول الواقع الحالي لتنافسية الشباب في العالم العربي، وتم بناءه ليقدم رؤى استراتيجية تمكن الحكومات والمؤسسات من تعزيز تنافسية الشباب العربي، وذلك عبر حلول قائمة على البيانات والبحث العلمي. ووجه مركز الشباب العربي دعوة لكافة المؤسسات المعنية بقطاع الشباب للاستفادة من التقرير في توجيه المبادرات والمشاريع التنموية لضمان الاستمرارية في رحلة تمكين الشباب العربي، وتعزيز الدور الذي يلعبه في الاقتصاد المعرفي والرقمي.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

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#بياناتحكومية