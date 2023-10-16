إصدار التقرير جاء بعد تنظيم أولى فعاليات مبادرة طاولات النقاش الخاصة بالقطاعات الاقتصادية

دبي، أصدر مجلس سيدات أعمال دبي تقريراً شاملاً حول النقاشات التي جرت مؤخراً في أولى فعاليات مبادرة اجتماعات الطاولة المستديرة، وهي مبادرة مبتكرة تركز على القطاعات الاقتصادية المحورية، حيث استعرض التقرير الفرص والتحديات وآفاق النمو في مجال الإعلام والتسويق، وناقش سبل تسخير الأدوات التسويقية والإعلام الجديدة من أجل تطوير هذه القطاعات المهمة.

وشارك في نقاشات الجلسة الأولى من المبادرة أعضاء المجلس العاملين في مجال الإعلام والتسويق. حيث استعرض الحضور واقع القطاع والفرص والتحديات، والحلول المبتكرة وخلصوا إلى توصيات وأفكار جديدة تساهم في تعزيز تنافسية القطاع الإعلامي والتسويقي.

وتطرق المشاركون إلى قضية المنافسة المتزايدة في قطاع الإعلام والتسويق والتحولات الديناميكية في سلوكيات المستهلك وقيود الميزانيات، وبروز الذكاء الاصطناعي كأولوية في مستقبل التواصل والاتصال. في حين تناول التقرير سبل معالجة تحديات الاستحواذ على المواهب بالإضافة إلى أهمية المحافظة على أصحاب المهارات الأكفاء في هذا المجال.

وتحدث التقرير عن أهمية مؤثري التواصل الاجتماعي في المشهد العام للتسويق والإعلام في دبي، رغم بعض التحديات حول مصداقية بعض المؤثرين، إلا أن جميع المشاركين بطاولة النقاش أكدوا الدور المتنامي لهذه الفئة في المستقبل ولو كان ذلك بطريقة تحولية غير تقليدية، مسلطين الضوء على أهمية اختيار المؤثر الأكثر ملائمة للمجال التسويقي والإعلامي للعلامة التجارية للشركة المستهدفة.

وينظم مجلس سيدات أعمال دبي خلال شهر نوفمبر ثاني جلساته حول قطاع الخدمات المالية، يعقبها جلسة ثالثة حول قطاع التكنولوجيا في شهر يناير من العام المقبل.

وتعتبر السلسلة النقاشية جزءاً من مبادرات مجلس سيدات أعمال دبي التي تستهدف تعزيز وعي سيدات ورائدات الأعمال والعاملين في مجتمع الأعمال حول مواضيع مختلفة ترتقي بأعمالهن وتنميها، وتعزيز مهارات دراسة السوق والتعرف على فرصها وآليات الاستفادة منها.

يمكن الاطلاع علـي التقرير الخاص بنقاشات الطاولة المستديرة من خلال الرابط التالي: https://www.dbwc.ae/our_news/1358

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.

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