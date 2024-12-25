معالي الدكتور سلطان النيادي: التقرير يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز تفاعل الشباب العربي مع سياسات المناخ

معالي شما المزروعي: التقرير خطوة محورية في معالجة التحديات التي تواجه الشباب في ملف المناخ

معالي الدكتور أشرف صبحي: التقرير يعكس منظومة استراتيجية متكاملة بين مختلف القطاعات

معالي السفيرة د.هيفاء أبو غزالة: التقرير سيسهم في اتخاذ خطوات عملية نحو حلول قابلة للتنفيذ

أبوظبي، أطلق مجلس الشباب العربي للتغيير المناخي، التابع لمركز الشباب العربي وبالشراكة مع فريق رائدة الشباب للمناخ لمؤتمر COP 28 ، تقرير بعنوان "تمكين أصوات الشباب في سياسة المناخ العربية"، ليسلط الضوء على المساهمة الفاعلة للشباب العربي في العمل المناخي مع تحديد الفجوات الملحة في تفاعلهم مع سياسات المناخ، وبهدف تعزيز المشاركة الفعالة للشباب العربي، وإنشاء منصة جامعة للعمل المشترك بين الشباب المتخصصين في ملف التغير المناخي و بالتنسيق المباشر مع صناع القرار في جميع أنحاء المنطقة العربية.

كما أطلق المجلس أول وحدة تعليمية في سلسلة من المبادرات بعنوان "نموذج بناء القدرات: فهم واستخدام تقرير السياسة"، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في التفاعل مع السياسات المناخية، كما تعكس الوحدة الأولى مقترحات لزيادة مشاركة الشباب في السياسات المناخية في الدول العربية، وتغطي استراتيجيات ومقترحات لتعزيز دور الشباب في العمل المناخي، مع التركيز بشكل خاص على السياق الخاص بـ "مؤتمرات الشباب للمناخ".

وجاء ذلك خلال مشاركة مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، في مؤتمر COP29، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في باكو، وذلك بهدف إشراك الشباب العربي في العمل المناخي، وتوظيف طاقاتهم لاقتراح الحلول والإبداعات المستجدة في المجال البيئي، والعمل على تنفيذ الحلول المستدامة لتحديات التغير المناخي.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي: إن إطلاق هذا التقرير يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز تفاعل الشباب العربي مع سياسات المناخ، ويُسهم في بناء قيادات شبابية عربية قادرة على قيادة العمل المناخي في المستقبل وتنفيذ مبادرات مناخية أكثر تأثيراَ في المجتمعات، ومن خلال برامج مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، نعمل على تزويد الشباب بالمهارات الأساسية لمواجهة التحديات المناخية الإقليمية وضمان مشاركتهم الفاعلة وتأثيرهم في النقاشات العالمية حول السياسات والقضايا المناخية المختلفة ".

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع ورائدة الشباب للمناخ لمؤتمر الأطراف كوب28، أن الشباب العربي يشكلون جوهر مستقبل المنطقة، ويتميزون بطاقتهم وابتكارهم في مواجهة التحديات المناخية التي يواجهها العالم اليوم، ومع استضافة منطقتنا لمؤتمرين متتاليين للأطراف، كوب27 وكوب28، كان لا بد من توجيه طاقاتهم وقدراتهم بما يحقق نتائج ملموسة في ملف المناخ، ويعد هذا التقرير خطوة محورية في معالجة التحديات التي تواجه الشباب، كما يقدم إطارًً واضحاً لإطلاق قدرات الشباب الكبيرة وذلك بالتعاون مع الجهات الإقليمية الرائدة، ونحن على ثقة بأن أصوات الشباب ستسهم في إحداث تغيير حقيقي ومؤثر في مجتمعاتهم.".

وأكد معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن الإطار الشامل الذي قدمه التقرير يعكس منظومة استراتيجية متكاملة بين مختلف القطاعات، ويجسد التزاماً حقيقياً بمشاركة الشباب في تطوير حلول مناخية تعكس التحديات والفرص الخاصة في منطقتنا العربية".

وأكد معاليه، على أهمية تعزيز الجهود بين الأجيال لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة، و إن إنشاء مجالس شبابية دائمة ضمن الهيئات المناخية يمثل قيمة كبيرة لتحقيق هذا الهدف، حيث يضمن التفاعل المستمر ويسهم في تطوير برامج التوجيه بين الأجيال لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين صانعي القرار والشباب الناشطين في مجال المناخ.

قالت معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة "الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية " بجامعة الدول العربية: "أن الإطار الاستراتيجي الذي يعتمده التقرير يمكن أن يفتح إمكانيات كبيرة في تعزيز تفاعل الشباب العربي مع السياسات المناخية، من خلال تحديد المجالات الرئيسية للتنمية واتخاذ خطوات عملية نحو حلول قابلة للتنفيذ، يمكنها أن تحقق قفزة نوعية في مشاركة الشباب في السياسات المناخية في المنطقة بأكملها".

ويواصل مركز الشباب العربي عمله المستمر بتمكين الأجيال القادمة وتفعيل مشاركة الشباب العربي في القضايا البيئية، ولا سيما من خلال مبادرة مجلس الشباب العربي للتغير المناخي (AYCCC)، بالتعاون مع صناع القرار وشركائه الاستراتيجيين في المنطقة، بما يؤسس لمنظومة تكون فيها أصوات الشباب جزءًا أساسيًا في صياغة وتنفيذ التوجهات الإقليمية والعالمية نحو العمل المناخي المستدام.

عن مركز الشباب العربي (AYC):

تأسس مركز الشباب العربي برؤية رئيسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بهدف تمكين الشباب العرب وتلبية احتياجاتهم، و يوفر المركز منصة فريدة لتطوير قدرات الشباب ودعم الابتكار والإبداع بينهم، وينفذ مبادرات هادفة عبر قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى إتاحة دراسات واستطلاعات تختص بالشباب العربي تساعد صناع القرار على خلق سياسات تتناسب مع احتياجاتهم.

مجلس الشباب العربي للتغير المناخي (AYCCC):

يُعد مجلس الشباب العربي للتغير المناخي (AYCCC) مبادرة غير ربحية يقودها الشباب، أطلقها مركز الشباب العربي (AYC)، و يهدف المجلس إلى إحداث نقلة نوعية في تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، ودعم العمل المناخي الذي يقوده الشباب، وتعزيز مشاركة الشباب العرب في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

حول فريق رائدة الشباب للمناخ لمؤتمر (YCC) في COP28:

يعمل فريق رائدة الشباب للمناخ لمؤتمر ،COP 28 دوراً أساسياً كحلقة وصل بين رئاسة مؤتمر الأطراف COP 28 وأصحاب المصلحة من الشباب، مع تعزيز التنسيق بين الحكومات والشباب بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ويتمثل دور في ضمان مشاركة فعالة للشباب وإيصال أصواتهم في عملية COP 28، مع التركيز على تقديم مساهمات سياسية ملموسة يقودها الشباب، وإيصال أصوات جميع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مع اعطاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الشعوب الأصلية، وأصحاب الهمم، والمجتمعات الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية.

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