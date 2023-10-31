لندن : كشف تقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثالث من العام الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الدعم لهذه الأصول مستمر مع احتفاظ البنوك المركزية بوتيرة تاريخية، حيث بلغ الطلب ربع السنوي على الذهب (باستثناء التداول خارج البورصة (OTC)) 1,147 طنًا، أي أعلى بنسبة 8% من متوسط الطلب خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقًا لسلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي،شهدت البنوك المركزية ثالث أقوى ربع سنوي من صافي الشراء، حيث وصل إلى 337 طنًا. على الرغم من عدم تحطيم الرقم القياسي المسجل في الربع الثالث من عام 2022، إلا أن الطلب منذ بداية العام حتى الآن وصل إلى 800 طن، وهو رقم قياسي جديد لسلسلة بياناتنا. ومن المتوقع أن تستمر سلسلة الشراء القوية هذه من البنوك المركزية في مسارها لبقية العام، مما يشير إلى تحقيق إجمالي سنوي قوي مرة أخرى في عام 2023.

وبلغ الطلب على الاستثمار خلال الربع السنوي 157 طنًا، أي بزيادة قدرها 56% مقارنةً بالعام الماضي، ولكنه ضعيف مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس. أدى انخفاض الطلب في أوروبا إلى انخفاض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية في الربع الثالث من العام، على الرغم من أن الطلب بلغ 296 طنًا، إلا أنه ارتفع مقارنةً بالربع السابق من العام ويفوق بشكل ملحوظ متوسط السنوات الخمس. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب استمرار التدفقات الخارجية في الربع الثالث من العام، مدفوعة إلى حد كبير بشعور المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع. ومع ذلك، أدت القوة المستمرة في الاستثمار خارج البورصة إلى وصول 120 طنًا في الربع الثالث من العام، مدفوعًا جزئيًا بالطلب على القيمة الصافية العالية في تركيا وبعض بناء الأسهم في الأسواق الأخرى.

وظل الطلب على المجوهرات مرنًا في مواجهة ارتفاع أسعار الذهب، ولكن كان هناك تراجع طفيف في شراء المجوهرات، حيث انخفض بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 516 طنًا، وذلك بسبب ضغوط تكلفة المعيشة على المستهلكين في العديد من الأسواق حول العالم.

وارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، مع وصول إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي منذ بداية العام بلغ 2,744 طنًا. وقد ساعد ارتفاع سعر الذهب باستمرار في دعم إعادة التدوير إلى 289 طنًا، أي أعلى بنسبة 8% على أساس سنوي.

وعلّقت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي قائلةً:"لقد كان الطلب على الذهب مرنًا طوال هذا العام، وكان أداؤه جيدًا في مواجهة الرياح المعاكسة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي. ويظهر تقريرنا أن الطلب على الذهب أصبح جيدًا خلال هذا الربع من العام، مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس. وبالنظر إلى المستقبل، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات باستمرار عمليات الشراء القوية من قِبل البنوك المركزية، فقد يتفاجأ الجميع بتصاعد الطلب على الذهب."

يحتفل مجلس الذهب العالمي بمرور 30 عامًا على اتجاهات الطلب على الذهب. تعرّف على المزيد من هنا.

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