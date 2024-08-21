أصدرت "لوجيك للاستشارات" (LOGIC Consulting)، وهي شركة استشارات رائدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تقريراً بعنوان "قفزة في قطاع الأمن الغذائي في الإمارات". وسلّط التقرير الضوء التقدّم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031"، وخاصةً على صعيد الأمن الغذائي، ما يبرز المساعي الاستثنائية التي تبذلها لترسيخ مكانتها كشريك عالمي رائد ومركز اقتصادي استثنائي، وهو ما تَجَسَّدَ في مختلف المؤشرات العالمية.

وأكّد التقرير على الدور الجوهري للشركات العائلية في دعم الأمن الغذائي. وقال سيف ربيع الشريك التنفيذي لشركة لوجيك في الإمارات: "تؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً لتحقيق أهداف التنمية الغذائية. ويتمتّع قطاع الشركات العائلية في دولة الإمارات بمكانة فريدة تُتيح له دفع عجلة النمو في هذا القطاع بدعمٍ من 21 شركة من أقوى الشركات العائلية في منطقة الشرق الوسط، بما في ذلك الفطيم والغرير والماجد".

وسلّطت الدراسة الضوء على أبرز التحديات التي تحول دون تصنيف دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI)، بما في ذلك التصحر وانحسار كميات المياه العذبة والتغيّر المناخي والاعتماد على إمدادات الغذاء المستوردة والتي تشكل نحو 85-90% من الإمدادات.

وفي إطار سعيها لمواجهة هذه التحديات، أطلقت دولة الإمارات عام 2018 "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" بغرض تعزيز ريادة الدولة وجعلها إحدى أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وبشكل عام، أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً ثابتاً بـ"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051"، حيث تمثل حالياً أكثر من 18% من تجارة الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وتُسهم بأكثر من 26% من صادرات الأغذية في المنطقة.

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