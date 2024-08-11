القاهرة، مصر – أعلنت كونتكت المالية القابضة، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن تحقيقها إنجازًا بارزًا بحصولها على شهادتي ISO 37000:2021 و ISO 14001:2015 في الحوكمة المؤسسية والبيئة على التوالي، وتُمثل هذه الشهادات العالمية اعترافًا رسميًا بالتزام كونتكت الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والمسؤولية البيئية. كما تعكس حرص الشركة على تعزيز قيمها وتحقيق أهدافها بطريقة مستدامة تحافظ على البيئة والمجتمع.

وصرح السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، قائلاً: "نحن فخورون بحصولنا على هاتين الشهادتين ويعكس هذا الإنجاز إيماننا بأن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والبيئة هو من أساسيات بناء مؤسسة قوية ومستدامة، مما يعزز مكانة كونتكت كشركة رائدة في القطاع، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار. ونسعى دائما لدراسة وتطبيق معايير الحوكمة العالمية إضافة إلى التزامنا التام بقواعد الحوكمة الخاصة بكل نشاط استكمالا لإنجازات المجموعة السابقة في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية.

وأضافت الدكتورة صفية برهان، رئيسة قطاع شؤون الشركات والحوكمة والاستدامة بشركة كونتكت المالية القابضة: "ان حصولنا على شهادة الأيزو هو التطور الطبيعي لتميز مجموعة كونتكت في مجال الحوكمة النابع من إدارة ذات رؤية مستقبلية واعية، حيث تعد كونتكت من أوائل الشركات التي أولت قواعد الحكومة أولوية وأهمية كبيرة ضمن استراتيجيتها، وأهتمت ببناء فريق عميل ذي خبرات مميزة، ونتعهد بالاستمرار بنفس الحماس والعمل الجاد على تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والاهتمام بالبيئة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لجميع أطراف المنظومة."

وتزامن مع هذا الإنجاز إطلاق أول تقرير عن نشاط الاستدامة والتنمية المجتمعية للمجموعة لعام 2023، ويعد هذا التقرير تعزيزًا لالتزام كونتكت الراسخ بمبادئ الاستدامة وإيمانا بدور المؤسسات المهم في تنمية المجتمع. حيث تضع كونتكت معيارًا جديدًا للشفافية والمسؤولية البيئية والمجتمعية. يمكن الاطلاع على التقرير على موقع كونتكت الإلكتروني https://contact.eg/sustainability.

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