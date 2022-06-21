تعهدات بالالتزام بالتصاميم إيجابية التأثير على الكوكب والقادرة على تأمين مستقبل ريادي وعادل لمنطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت كاليسون آر تي كيه إل، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في التخطيط والتصميم المعماري، تقريرها السنوي الرائد حول الاستدامة متعهدةً بالتزام جميع مشاريعها بدعم الجهود الرامية لإنهاء الفقر وحماية الكوكب وتحقيق السلام والازدهار للجميع بحلول عام 2030.

وأكدت الشركة التزامها بتطوير المشاريع إيجابية التأثير على الكوكب ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، والتي تعدّ من أهم عوامل تعزيز الاستدامة في المنطقة وتعتمدها جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية منذ عام 2015. ويساهم الالتزام بإنجاز هذه الأهداف في أحد المجالات في التأثير على مخرجات مجالات أخرى، كما يؤكد أهمية تحقيق التنمية المتوازنة في مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بريتي موجالي، الشريكة في كاليسون آر تي كيه إل: "يسرّنا أن نلحظ مدى التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا نؤكد التزامنا باستخدام الحلول الموثوقة والمستدامة لمواجهة أكبر التحديات التي تواجهنا حالياً وفي المستقبل. وتعهدت دول الشرق الأوسط بتأمين المستقبل للجميع، وتبرز أهمية البيئة المبنية في مواجهة المشكلات المعقدة، حيث تسبب عمليات البناء اليوم 40% من انبعاثات غازات الدفيئة".

وأضافت: "حافظنا على حيادية الكربون منذ عام 2020 من خلال التركيز على عمليات التصميم إيجابية التأثير على الكوكب. وتعتمد كاليسون آر تي كيه إل منهجيةً تركز على العامل البشري في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، حيث حققت إنجازات فريدة تميّزت على إثرها في تحدي إيه آي إيه 2030، وهو استراتيجية مناخية قابلة للتنفيذ تقدم مجموعةً من المعايير والأهداف للوصول إلى الحياد المناخي في البيئة المبنية. ونفخر باتباع نهج تفكير مستقبلي والاعتماد على تقنيات التصميم الرقمي الحديث لتمكين الأفراد من الاستمتاع بحياة صحية وحيوية وسط عالم أفضل وأكثر استدامة".

عقلية الاستدامة

تعتمد كاليسون آر تي كيه إل في جميع عملياتها عقليةً تتمحور حول الاستدامة، لتشجيع العملاء على اعتماد نهجٍ إيجابي التأثير على الكوكب. وتلتزم الشركة بالاستخدام الأمثل للموارد في مشاريعها بما يلبي الاحتياجات الفورية ويقدم مزايا طويلة الأمد لدعم جميع أشكال الحياة على الكوكب وتوفير الوصول الآمن وبأسعار معقولة إلى الاحتياجات البشرية المختلفة في المجتمع.

وأنجزت الشركة عمليات تستوفي شروط الحياد المناخي منذ عام 2020، واستكملت مسيرة نجاحاتها السنوية بالتأكيد على التزام عمليات التشغيل في جميع مشاريعها بمعايير التأثير الإيجابي على المناخ بحلول عام 2030 والوصول إلى استخدام المواد إيجابية التأثير على المناخ بحلول عام 2040. وتركز هذه الأهداف الطموحة على مسائل البصمة الكربونية وانبعاثات الكربون الناتج عن العمليات التشغيلية، والذي يتضمن جميع غازات الكربون الناتجة عن استخدام مختلف مصادر الطاقة في تدفئة الأبنية وتبريدها وتهويتها وإنارتها وتزويدها بالطاقة، في حين تشير البصمة الكربونية إلى غازات الدفيئة الناجمة عن عمليات التعدين وقطع الأشجار والتجميع والاستخراج والمعالجة والتصنيع والنقل والتركيب والصيانة والتصريف، والتي تشمل جميع المواد المستخدمة في الأبنية.

أهداف التنمية المستدامة في الشرق الأوسط

يستعرض مؤتمر الدول الأطراف كوب 27 في مصر وكوب 28 في الإمارات، الفعاليتان الرئيسيتان اللتان يستضيفهما العالم العربي برعاية الأمم المتحدة، أهمية أهداف التنمية المستدامة للجهات المعنية الحكومية والخاصة في سعيها لبناء مستقبل صحي ومزدهر في المنطقة. وتعمل شركة كاليسون آر تي كيه إل، في إطار ازدياد الزخم لتحسين عمليات البناء ودعم النمو طويل الأمد، على دمج مفهوم الاستدامة في جميع مشاريعها بما يدعم حماية الكوكب وتعزيز مستويات الصحة والمرونة.

ويشير تقرير الاستدامة السنوي إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة الأكثر قابلية للتطبيق ضمن عمليات الشركة، والإجراءات الإيجابية المتخذة استعداداً للفعاليات الكبرى التي تنظمها الأمم المتحدة. وتتضمن هذه الأهداف توفير مستويات الصحة والعافية الجيدة، والتعليم عالي الجودة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق وتنمية الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

تخفيض البصمة الكربونية

كما تسعى الشركة إلى تقليل تأثير مشاريع التصميم على البيئة، حيث تشير التقديرات إلى أن الأبنية ستستهلك 50% من المواد عالمياً لتساهم في إنتاج حوالي نصف النفايات الصلبة في العالم. تواصل كاليسون آر تي كيه إل اتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة التحديات المناخية ودعم تطوير المدن المستدامة والتشجيع على الاستهلاك المسؤول.

وتعتمد في حساب كميات الكربون بدقة على بروتوكول غازات الدفيئة، الذي وضعه معهد الموارد العالمية ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، ويعتبر أكثر معايير حساب غازات الدفيئة استخداماً في العالم. وتضم قائمة إنجازات كاليسون آر تي كيه إل لعام 2021 تخفيض البصمة الكربونية للكهرباء بما يزيد عن 30%، بالاعتماد بشكل رئيسي على اختيار المساحات المكتبية بحجم مناسب وبما يلائم نماذج العمل الهجين، مع خفض البصمة الكربونية للورق لأكثر من 60% من خلال الحد من استخدام الورق والاعتماد بشكل كامل على التواصل الرقمي.

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