وفق استطلاع أجرته كاسبرسكي حول رقمنة الشركات1 مؤخراً، تبين أن 86% من الشركات في الإمارات تتميز بمستوى عالٍ من الرقمنة. ويسهم هذا النهج في تبسيط إجراءات العمل وزيادة كفاءة الشركات. ومع ذلك، توجد هناك تحديات كبيرة مصاحبة، بما في ذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني، حيث أشار ما يقرب من نصف المشاركين (63%) من الإمارات، إلى أن شركاتهم تعرضت لحادث يتعلق بالأمن السيبراني خلال الأربعة والعشرين شهراً الماضية.

وتم حساب مستوى الرقمنة باستخدام مؤشر كاسبرسكي لرقمنة الشركات2 الذي يأخذ في الاعتبار 12 مكوناً، بما في ذلك استخدام الشركات للمستندات الرقمية في سير عملياتها، وتوفير التدريب على تكنولوجيا المعلومات للموظفين، وأتمتة عمليات العمل، والتواصل الرقمي مع العملاء، فضلاً عن مكونات أخرى.

وأشار 72% من المشاركين المحليين في هذا الاستطلاع إلى أنهم يستطيعون ممارسة العمل عن بعد في مؤسساتهم على وجه التحديد، في حين يستخدم89 % منهم وسائل الاتصال الرقمية مع العملاء، ويحاول 72% أتمتة عمليات العمل. وذكر 80% من المستطلعة آرائهم أنهم نظموا تدريبات للموظفين على استخدام الأجهزة والخدمات الرقمية خلال العام الماضي. وتسهم هذه العوامل جميعها في زيادة مستوى رقمنة الأعمال لدى الشركات.

ولكن في الوقت نفسه، ومع تحول العمليات التجارية إلى الحلول الرقمية بصورة متزايدة، سلط ممثلو الشركات في الإمارات الضوء على العديد من التحديات. وقال 8% من المشاركين المحليين أنهم يحتاجون إلى المزيد من التدريب على الأمن السيبراني. ورأى 89% من المشاركين أن قطاعاتهم قد تواجه تحدي التجسس الإلكتروني الذي يؤدي بدوره إلى خسائر مالية، وأخرى تتعلق بالملكية الفكرية، فضلاً عن الإضرار بسمعة العلامة التجارية. وتبيّن من خلال الاستطلاع نفسه أيضاً أن 81% من الموظفين يشعرون بالحاجة إلى اكتساب مهارات رقمية أفضل في عملهم باستخدام أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرقمية الأخرى. ويمكن أن يؤدي النقص في المهارات الرقمية أيضاً إلى مخاطر كبيرة تتعلق بالأمن السيبراني الذي يهدد تلك الشركات.

وقال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنظمة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبيرسكي: "بالتوازي مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة، يجب أن يصبح محو الأمية الرقمية للموظفين إحدى الأولويات المتقدمة على أجندات الشركات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يسبب ظهور التزييف العميق مشكلات كبيرة للشركات إذا لم يتمكن الموظفون من التعرف على أساليبه وممارساته بشكل فعال".

وأضاف: "تواصل الشركات تبني التحول الرقمي، ومع ذلك تظل تدابير الأمن السيبراني المتكاملة مهمة للغاية. إننا في كاسبرسكي نحافظ على التزامنا إزاء تمكين الشركات من خلال توفير الحلول الأمنية المتقدمة والمعلومات المهمة للتنقل عبر المشهد السيبراني المعقد جداً بطمأنينة تامة. ويتمثل هدفنا في ضمان قدرة الشركات على الاستفادة من الإمكانات الكاملة للرقمنة، مع ضمان حماية أصولها المهمة والحفاظ على ثقة عملائها".

ولحماية العمليات الرقمية داخل المؤسسات بشكل أفضل، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي:

استخدام الحلول المناسبة، مثل حل كاسبرسكي لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert وخدمة Kaspersky Managed Detection and Response التي تساعد في تحديد الهجمات والعمل على إيقافها في مراحل مبكرة، قبل أن يصل المهاجمون إلى غاياتهم.

ضرورة تثقيف الموظفين لحماية بيئة الشركة. ويمكن الاستعانة بالدورات التدريبية المخصصة، مثل تلك المتوفرة في منصة Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

استخدام الحل الموثوق لأمن النقاط النهائية، مثل Kaspersky Endpoint Security for Business المدعوم بنظام منع استغلال البرمجيات الخبيثة، واكتشاف السلوكيات ومحرك المعالجة القادر على التراجع عن الإجراءات الضارة. ويأتي هذا الحل معززاً أيضاً بآليات للدفاع عن النفس يكون من الصعب على مجرمي الإنترنت إزالتها.

الاستعانة بأحدث المعلومات المتعلقة بالتهديدات للاطلاع الدائم على التكتيكات والتقنيات والإجراءات الفعلية التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون في تهديداتهم. وتعد بوابة Kaspersky Threat Intelligence Portal نقطة وصول شاملة لمعلومات التهديدات من كاسبرسكي، حيث توفر البيانات والرؤى حول الهجمات الإلكترونية التي جمعها فريق الشركة على مدار أكثر من 26 عاماً.

مراجع:

¹تم إجراء الاستطلاع في أغسطس 2023. وتم استطلاع آراء 2000 من ممثلي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

²بالنسبة لـ الإمارات، يبلغ المؤشر 89 نقطة من أصل 100.

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نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية تأسّست في عام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعدداً من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 240,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.