يؤدي الطلب المتزايد على التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع إلى تعزيز نمو الصناعات الورقية والقرطاسية

حققت دولة الإمارات أعلى إيرادات لسوق الأدوات المكتبية في الشرق الأوسط عام 2022، فيما تصدرت جنوب أفريقيا الأسواق الأفريقية

تم إصدار البحث قبل انعقاد الدورة الثانية عشرة من معرض بايبروورلد ميدل إيست، أكبر معرض دولي لقطاع الورق والقرطاسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أدى افتتاح عدد كبير من المدارس والجامعات في الشرق الأوسط وأفريقيا دوراً كبيراً في تحفيز النمو في قطاع سوق الأدوات المكتبية وفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤخرا شركة دبليو ريسيرتش 6، لذا فمن المرجح أن يكون هذا الاتجاه التصاعدي للقطاع موضوعًا رئيسياً للمناقشة خلال فعاليات معرض بايبرورلد ميدل إيست 2023 الذي سيتم انعقاده في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعليقًا على أهمية ازدهار قطاع التعليم قال سيد علي أكبر، مدير إدارة معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست:" استحوذ قطاع التعليم في عام 2022 على 63.5% من إيرادات سوق الأدوات المكتبية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد لاحظنا وجود ارتباط وثيق بين ازدهار قطاع التعليم والنمو في سوق الأدوات المكتبية، لذا فمن المتوقع أن يشهد سوق الأدوات المكتبية نمواً مستمراً بالتزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم وزيادة الاستثمار من قبل الشركات الخاصة في جميع أنحاء المنطقة".

وقد أعلن بيت الاستثمار العالمي صافاناد ومنصة التعليم الدولية جلوبال سكول مانجمنت في شهر أكتوبر 2022عن خطة مشتركة لاستثمار مبلغ أولي قدره 200 مليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة فورية في عدد الطلاب المسجلين بمقدار 10,000 طالب، بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت حكومة الإمارات العربية المتحدة مخصصات الميزانية لقطاع التعليم منذ عام 2020، كما حصل قطاع التعليم الأساسي في جنوب إفريقيا على مخصصات ميزانية قدرها 27.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.9٪ عن العام السابق.

هذا وقد زاد الإنفاق على قطاع التعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 13.3% هذا العام، مقارنة بـ 13.1% في عام 2020، ومن المتوقع أن تحظى المملكة العربية السعودية بأكبر حجم لسوق التعليم بين عامي 2022 و2027 بتخصيص ميزانية لقطاع التعليم في عام 2023 تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة معدلات نمو أعلى في أعداد الطلاب مقارنة بدول الخليج الأخرى.

ووفقا للتقرير ذاته فقد بلغت إيرادات سوق الأدوات المكتبية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022 ما يقدر بـ 6.4 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت في أفريقيا 4.34 مليار دولار أمريكي، وقد استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على أكبر حصة سوقية في إيرادات سوق القرطاسية في الشرق الأوسط العام الماضي، حيث شكلت 26.7%، تليها المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والكويت، كما استحوذت جنوب أفريقيا على ربع حصة السوق في المناطق الأفريقية، حيث يعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس تليها نيجيريا وكينيا وإثيوبيا ومناطق أخرى، ويتوقع التقرير أنه في الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2029، ستنمو إيرادات الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2%، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات في أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6%.

واختتم أكبر حديثه قائلاً: "في الوقت الذي يستعد فيه الموزعون وتجار التجزئة وتجار الجملة وأصحاب الامتياز في قطاع القرطاسية الدولي لـلمشاركة في معرض بايبروورلد ميدل إيست 2023، فإن آخر وأحدث الأرقام الصادرة تشير إلى الشعور بالتفاؤل للسنوات المقبلة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيشارك المعرض الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام أحدث رؤى السوق وفرص القطاع من خلال مجتمع عالمي يضم أكثر من 100 دولة بهدف تحديد ورسم ملامح القطاع للعام المقبل".

يعد معرض بايبروورلد ميدل إيست بدورته الـ 12 أكبر معرض تجاري دولي لقطاع الورق والقرطاسية والفنون والحرف اليدوية واللوازم المكتبية والمنتجات المدرسية، وسيتم انعقاده بشكل مشترك مع معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست في نفس الموقع بمركز دبي التجاري العالمي، وهو أكبر بنسبة 50% عن دورة العام الماضي، ومن المتوقع أن يستقطب حضور 10,000 زائر، كما سيشهد المعرض الأسرع نمواً من نوعه في العالم مشاركة أكثر من 490 عارضاً من 40 دولة.

يعتبر معرض بايبروورلد ميدل إيست المنصة المثالية للموزعين وتجار التجزئة الذين يبحثون عن كل شيء متعلق بقطاع القرطاسية والورق بدءًا من القرطاسية المصنوعة يدويًا وحتى أجود أنواع الورق، إلى جانب اللوازم المكتبية والمنتجات التعليمية الأساسية، حيث تشمل أبرز فعاليات المعرض منتدى ذا هب الذي ستجتمع فيه نخبة من أبرز الشخصيات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والصناعات الرقمية والمستدامة لمناقشة مستقبل قطاع الورق والقرطاسية واللوازم المكتبية والهدايا، بالإضافة إلى إقامة حفل توزيع جوائز بايبروورلد ميدل إيست لأول مرة على الإطلاق هذا العام للاحتفال بالتميز والابتكار في مجال القرطاسية واللوازم المكتبية وقطاع المنتجات الورقية.

#بياناتشركات

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نبذة عن معرض بايبروورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط بين العلامات التجارية العالمية واللاعبين الإقليميين والمبتكرين الواعدين ضمن فعالية تستمر لمدة ثلاثة أيام تستعرض من خلالها الشركات أبرز منتجاتها من اللوازم المكتبية والمدرسية وديكورات الأعياد والبضائع ذات العلامات التجارية، وتقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، في موقع مشترك مع معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.