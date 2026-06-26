وليد الزرعوني:

وتيرة الإطلاقات الحالية تضع دبي على مسار أحد أكبر الأعوام العقارية في تاريخها

الطلب المتزايد على عقارات دبي يدفع المطورين إلى إطلاق مشاريع غير مسبوقة

ما تشهده دبي اليوم ليس نموًا دوريًا بل مرحلة جديدة من التطور العقاري المستدام

السوق العقارية في دبي أكثر نضجًا وقدرة على استيعاب المشاريع الجديدة من أي وقت مضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أظهر رصد أعدته شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة في دبي منذ بداية عام 2026 تجاوزت 275 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري، ويعزز دخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.

وبحسب الرصد، تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية الجديدة والمعلنة في النصف الأول من العام الحالي نحو 275 مليار درهم، تشمل 250 مشروعًا عقاريًا جديدًا تم إطلاقها وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى نهاية مايو الماضي بقيمة تقارب 75 مليار درهم، إضافة إلى المشروع العمراني العملاق الذي أعلنت عنه شركة "إعمار العقارية" خلال يونيو الجاري بقيمة تصل إلى 200 مليار درهم.

وأشار الرصد إلى أن المشاريع التي تم إطلاقها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تضم نحو 59.4 ألف وحدة سكنية و10.8 ألف فيلا، ما يعكس استمرار التركيز على القطاع السكني باعتباره المحرك الرئيسي للنمو العقاري في دبي، مدعومًا بالطلب القوي من المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد الرصد أن الأرقام الحالية تعكس استمرار موجة التوسع العقاري التي تشهدها الإمارة منذ عدة سنوات، في ظل النمو السكاني المتسارع، وارتفاع معدلات الطلب على التملك، وتدفق رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة وعوائد مجزية.

وتشير المقارنات التاريخية إلى أن دبي شهدت خلال عام 2025 إطلاق 648 مشروعًا عقاريًا جديدًا من قبل 258 شركة تطوير عقاري، تضمنت أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بقيمة تقديرية بلغت نحو 463 مليار درهم، مقارنة مع 145 ألف وحدة بقيمة 360.1 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو بلغ 15.2% في عدد الوحدات و28.4% في القيمة الإجمالية للمشاريع.

كما واصلت الشقق السكنية هيمنتها على المعروض الجديد خلال العام الماضي، بعدما استحوذت على نحو 88.8% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما سجلت الفلل ومنازل التاون هاوس نموًا ملحوظًا من حيث القيمة الإجمالية، مدفوعة بزيادة الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة والمشاريع منخفضة الكثافة.

وفي تعليق له قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من العام تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، سواء من جانب المطورين أو المستثمرين، مؤكدًا أن الإمارة نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطًا وجاذبية على مستوى العالم.

وأضاف الزرعوني: "وصول قيمة المشاريع الجديدة والمعلنة إلى ما يقارب 300 مليار درهم خلال أقل من ستة أشهر يعد مؤشرًا استثنائيًا يعكس قوة الطلب الحقيقي على العقار في دبي، وليس مجرد نشاط تطويري تقوده التوقعات. ما نشهده اليوم هو استمرار لدورة نمو مدعومة بعوامل اقتصادية وسكانية واستثمارية قوية، تشمل زيادة عدد السكان، وتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، وارتفاع الطلب على السكن والتملك طويل الأجل".

وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على استيعاب المشاريع الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل تطور البيئة التنظيمية، وتعزيز مستويات الشفافية، ووجود منظومة تشريعية متقدمة تحمي حقوق المستثمرين والمطورين على حد سواء.

وأوضح الزرعوني، أن استمرار وتيرة الإطلاقات الحالية يضع دبي على مسار تسجيل أحد أكبر الأعوام في تاريخها من حيث قيمة المشاريع العقارية الجديدة، متوقعًا أن تتجاوز قيمة المشاريع المطروحة خلال العام الحالي مستويات العام الماضي إذا استمرت وتيرة الإعلان عن المشاريع الكبرى خلال النصف الثاني من 2026.

وأكد أن المؤشرات الحالية تعكس تحول دبي إلى مركز عالمي لاستقطاب رؤوس الأموال العقارية، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية تباطؤًا أو حالة من الترقب، مشيرًا إلى أن الإمارة تواصل الاستفادة من مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار والعيش والعمل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الطلب واستمرار إطلاق المشاريع الجديدة.

واختتم الزرعوني بالقول: "ما نشهده اليوم ليس مجرد نمو دوري، بل مرحلة جديدة من التطور العقاري ترتكز على الطلب المستدام والتنمية طويلة الأجل، وهو ما يمنح السوق زخمًا قويًا وفرصًا واعدة للمطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة".

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نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي".

وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 100 مطور عقاري.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.5 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.