كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة أوكلا «Ookla»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال ذكاء الشبكات وإحصاءات الاتصالات، أن الفنادق الفاخرة في الرياض ودبي تتصدّر قائمة أسرع شبكات الواي فاي في فنادق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يعكس التقدم الكبير في جودة الاتصال بالإنترنت في هذه الوجهات الراقية.

واستندت الدراسة التي اعتمدت على بيانات Speedtest Intelligence® إلى تقييم أداء شبكات الواي فاي في أفضل 22 الفنادق والمنتجعات ذات الخمس نجوم في المنطقة، حيث تم تحديد الفنادق ذات الأداء الاستثنائي وتسليط الضوء على أبرز الاتجاهات الإقليمية في الاتصال الرقمي. وكشفت الدراسة أيضاً أن تحسين أداء شبكات الواي فاي يُسهم بشكل كبير في توفير تجارب مميزة في فنادق المنطقة، وتعزيز رضا الضيوف خاصة مع تزايُد اعتماد المسافرين على الإنترنت عالي السرعة.

وصنّف التحليل الذي استند إلى بيانات خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ولغاية أكتوبر 2024، أداء خدمة الواي فاي في الفنادق إلى ثلاث فئات تضمّنت الفئة الأعلى الفنادق بمتوسط سرعة تنزيل يتجاوز 100 ميجابايت في الثانية بما يتيح تجربة مثالية لتشغيل بث بجودة 4K، وتحميل الملفات بسرعة فائقة، وإجراء مكالمات فيديو بوضوح ودون أي تأخير زمني. واحتلّت فنادق "فور سيزونز" في الرياض، و"رافلز النخلة دبي"، و"جميرا ميناء السلام" في دبي المراتب الأولى حيث سجلت متوسط سرعات تنزيل بلغت 154.75 ميجابايت في الثانية، و122.82 ميجابايت في الثانية، و121.35 ميجابايت في الثانية على التوالي.

وشملت الفئة الثانية الفنادق التي تراوحت سرعة التنزيل المتوسطة فيها بين 50 ميجابايت و100 ميجابايت في الثانية. وتراوحت السرعات ما يزيد قليلاً عن 50 ميجابايت في الثانية في "رافلز" و"فيرمونت" بالدوحة، إلى 93.70 ميجابايت في الثانية في "ريكسوس شرم الشيخ" بمصر. كما تضمنت هذه الفئة فنادق بارزة مثل "برج العرب" و"رويال أتلانتس" في دبي، وفنادق أخرى في مسقط ومراكش.

وتضمّنت الفئة الثالثة الفنادق التي سجلت سرعات تنزيل متوسطة تقلّ عن 50 ميجابايت في الثانية وتشكّل أكثر من 45% من إجمالي الفنادق المشمولة في الدراسة. وعلى الرغم من أن هذه السرعات تلبّي احتياجات البث بجودة تصل إلى 4K إلا أنها قد تكون غير كافية أثناء أوقات الذروة. وكان الأمر اللافت هو أن بعض فنادق الخمس نجوم في أبوظبي ومسقط سجلت سرعات تنزيل متوسطة تقل عن 15 ميجابايت في الثانية.

وقال كريم يايسي، كبير المحلّلين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أوكلا: "قمنا بتقييم أداء شبكات الواي فاي من خلال مقارنة متوسط سرعات التنزيل داخل الفنادق وحولها على مدار عام كامل مما أتاح لنا تقييم أداء الشبكات واستقرارها في فنادق ذات مستويات إشغال وأنماط ضيوف مختلفة. وركزت الدراسة على الشبكات الأكثر استخدامًا من قبل النزلاء مع استبعاد الشبكات المخصصة لأحداث خاصة مثل البطولات الرياضية وغيرها".

في حين أن البنية التحتية المتقدمة للإنترنت في دول الخليج وتصدّرها لمؤشر Speedtest Global Index™، فإن ضعف الأداء في بعض الفنادق يُشير إلى وجود مشكلات محتملة في إعدادات الواي فاي وليس في قدرة الاتصال عبر النطاق العريض.

وأضاف يايسي: "ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع الطلب على الوصول السلس إلى الإنترنت حيث بات المسافرون، سواء للسياحة أو العمل، يتوقعون شبكات واي فاي ذات سرعة عالية. وقامت في هذا السياق العديد من المدن في المنطقة مثل أبوظبي ودبي بضخّ استثمارات ضخمة لتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافرين".

وانطلاقاً من التزامها بتحسين أداء وكفاءة الشبكات وتجارب الاتصال للأفراد والشركات، تُواصِل أوكلا تصميم أفضل شبكات الواي فاي وخدمات مراقبة أداء الشبكات ورفع كفاءتها لقطاع الضيافة في المنطقة. إقرأ التقرير الكامل هنا.

حول أوكلا:

تُعد شركة أوكلا من أبرز الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول الذكاء التواصلي، حيث تُقدم للمستهلكين والشركات رؤى مستندة إلى البيانات لتحسين أداء وكفاءة الشبكات وتجارب الاتصال، وتسعى الشركة لدعم عملاءها للتغلب على تحديات الاتصال المعقدة وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

و«أوكلا» هي شركة تابعة لـ "زيف ديفيس" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ZD) وهي شركة إنترنت ووسائط رقميّة تُركز على القطاعات والأسواق المتخصصة، وتضم حافظتها علامات تجارية رائدة في مجالات التكنولوجيا والترفيه، والصحة، والأمن السيبراني، والتسوق.

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