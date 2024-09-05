حافظ السوق على اتجاه تصاعدي مسجلاً أكثر من 16,163 مبايعة بقيمة 52.5 مليار درهم بزيادة قدرها 37% بالمقارنة مع أغسطس 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بروبرتي فايندر، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز الاتجاهات والسمات التي ميزت أداء سوق دبي العقاري خلال أغسطس الفائت 2024، مقدمة بعض المؤشرات والرؤى حول المشهد العقاري المزدهر في البلاد.

ووفقاً للبيانات الخاصة بـ "بروبرتي فايندر"، شهدت عقارات دبي في شهر أغسطس تطورات مهمة، إذ حافظت أرقام المبايعات على المستويات العالية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام (مايو)، حيث بلغ إجمالي عدد المبايعات 16,163 معاملة، بزيادة قدرها 37% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. كما ارتفعت قيمة هذه المعاملات 38% بعد تسجيلها 47.2 مليار درهم إماراتي.

بيانات رئيسية:

اتجاهات سوق الإيجارات:

بحث 79% من المستأجرين عن شقق سكنية، بينما اهتم 21% باستئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

فضّل 63 % تقريباً من الباحثين عن الشقق استئجار العقارات المفروشة، بينما اتجه 36 % إلى الوحدات غير المفروشة.

% تقريباً من الباحثين عن الشقق استئجار العقارات المفروشة، بينما اتجه % إلى الوحدات غير المفروشة. أظهر الباحثون عن استئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات وتفضيلات مختلفة، حيث بحث نحو 57 % منهم عن وحدات غير مفروشة 42 % عن خيارات مفروشة.

% منهم عن وحدات غير مفروشة % عن خيارات مفروشة. اهتم 35% من الباحثين عن الشقق للإيجار بالوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 33% الشقق المكونة من غرفتي نوم، وبحث 21% عن الاستوديوهات.

بحث 41% من المستأجرين عن وحدات سكنية مكونة من ثلاث غرف نوم و38% عن أربع غرف نوم أو أكثر.

ضمت قائمة أهم المناطق التي استقطبت اهتمام مستأجري الشقق: دبي مارينا وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا.

استقطبت مناطق جميرا ودبي هيلز استيت وداماك هيلز 2 وأم سقيم والبرشاء اهتمام الباحثين عن استئجار فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس).

اتجاهات سوق التملك:

بحث 59% من الراغبين في التملك عن شقق سكنية، بينما فضل 41% شراء الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

فضل 32% من المستثمرين البحث عن وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة، بينما توجه 36% نحو الشقق المكونة من غرفتي نوم، وفضل 14% الاستوديوهات.

فضل 39% من الباحثين عن الفلل أو المنازل المستقلة الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، في حين اهتم 47% بالوحدات المكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.

ضمت قائمة المناطق الأكثر اهتماماً من قِبل الراغبين بالتملك: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري ونخلة جميرا.

ضمت قائمة المناطق المرغوبة لتملك الفلل أو المنازل المستقلة: دبي هيلز استيت، الفرجان، نخلة جميرا، داماك هيلز 2، دبي ساوث.

سوق العقارات الجاهزة وعلى الخارطة:

سجل سوق العقارات الجاهزة في أغسطس 2024 أعلى مستويات من حيث عدد وقيمة المبايعات على الإطلاق وذلك بواقع 5,68 4 معاملة، بالمقارنة مع 4, 976 معاملة في أغسطس 2024، بزيادة قدرها 14%.

معاملة، بالمقارنة مع 4, معاملة في أغسطس 2024، بزيادة قدرها 14%. حقق سوق المبايعات على الخارطة زيادة بلغت 53% على أساس سنوي من حيث العدد، مسجلًا حوالي 10,47 9 معاملة.

معاملة. قفز إجمالي قيمة المعاملات على نحو ملحوظ مسجلاً 40 % على أساس سنوي، محققاً نحو 23.3 مليار درهم، بالمقارنة مع 16.7 مليار درهم في أغسطس من العام 2023.

وتعليقاً على هذه الأرقام، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "شهد شهر أغسطس أداء مميزاً، حيث أسهمت العديد من مشاريع التطوير العمراني في تعزيز النمو المستدام في قطاع العقارات المزدهر في دبي، والذي يتسم بتنوع واسع للطلب، إذ تبحث الأسر الشابة عن خيارات معيشية تركز على الحياة المجتمعية والتفاعلية، ما يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، بينما يتزايد الطلب على الوحدات الفاخرة أيضاً، مع توقع تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية خلال السنوات القادمة. كذلك شهدنا هذا الشهر إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي لمنصّة "6005AQARI" لتقديم الخدمات العقارية عن بعد من خلال الاتصال المرئي أو رسالة عبر الواتساب، والتي تتيح للمستثمرين الأجانب الوصول إلى متخصصين في العقارات للحصول على مزيد من المعلومات. ويعد عنصر الشفافية في رحلة البحث عن منزل من أبرز المبادئ التي تلتزم بها بروبرتي فايندر، والتي تقدم حلولاً وأدوات رائدة قائمة على البيانات الدقيقة، مثل ميزة (DataGuru)، لدعم المستثمرين الدوليين والمقيمين على حد سواء. وسنمضي قدماً في دعم نمو دبي وتعزيز ريادتها العالمية في مجال العقارات بمزيد من الثقة والشفافية، ورفد القطاع بأحدث التقنيات والمواهب."

نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. تربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في القطاع العقاري يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في العام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة رائدة للإعلانات العقارية المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين مستخدم نشط شهرياً عبر أسواقها المختلفة. وتدير الشركة منصة واحدة للتكنولوجيا العقارية تمثل علامة تجارية واحدة تنشط في العديد من البلدان، وتقدم لكل من الباحثين عن العقارات ووسطاء العقارات والمطورين أدوات تكنولوجية هي الأكثر تقدماً، وتجارب مستخدم فريدة من نوعها.

نجحت بروبرتي فايندر في إحداث تغييرات جذرية في قطاع العقارات، وتصدرت مشهد الابتكار والتكنولوجيا العقارية ونهج "المتعامل أولاً". وعمدت الشركة إلى توسيع عملياتها في جميع أنحاء المنطقة، وباتت تحظى بمكانة مرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ومصر، وتعمل حالياً على التوسع في عملياتها عبر زيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية وتركيا.

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