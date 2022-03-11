دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد دبي خلال الأيام المقبلة لا سيما عطلة نهاية الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة العالمية المميزة التي تنظم على مدار أسبوع كامل لغاية 14 مارس 2022 وفي مختلف أنحاء الإمارة.

وتضم قائمة الفعاليات المدرجة على جدول فعاليات دبي التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة لعشاق المسرح والمأكولات والفنون والثقافة، ما يعزز مكانتها بوصفها مركزاً للفعاليات العالمية. ويواصل جدول فعاليات دبي تعاونه الوثيق مع الجهات المعنية لتقديم قائمة حافلة بالأنشطة على مدار العام ما يوفر للسكان والزوار تجربةً استثنائية من الترفيه والمتعة.

فعاليات عالمية متنوعة

يستضيف مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني 2022 أوركسترا سمفونية القدس على مسرح مول الإمارات ليتوج ختام فعالياته في 10 مارس، حيث يحظى الضيوف بفرصة قضاء أمسية مميزة على أنغام المعزوفات الكلاسيكية التي تؤديها أوركسترا بقيادة الفنان ديمتري يابلونسكي.

ومنذ انطلاقه للمرة الأولى قبل 29 عاماً، اكتسب معرض دبي العالمي للقوارب شهرته الواسعة ليصبح أحد أكثر الفعاليات البحرية استقطاباً للزوّار في المنطقة. وتُقام دورة عام 2022 من هذا المعرض بين 9 و13 مارس في ميناء دبي هاربور الجديد، حيث لن يكتفي الزوّار بمشاهدة القوارب واليخوت الرائعة راسيةً على طول الرصيف فحسب، بل ستتاح لهم أيضاً فرصة استكشاف أحدث التقنيات في التصاميم والتجهيزات.

وتستضيف مدينة جميرا معرض آرت دبي في موسمه الخامس عشر بين 11 و13 مارس، ويشمل مجموعةً واسعة من المعارض والتجارب الفنية التشكيلية. وتَتواصل الفعالية ثلاثة أيام تسلّط الضوء خلالها على أعمالٍ فنيّة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وبخاصة من أفريقيا، وأمريكا اللاتينية وجنوب ووسط آسيا.

ويمنح مهرجان إكسبو للمأكولات الذواقة فرصة استكشاف أفضل الأطباق من مختلف أنحاء العالم. ويقدّم المهرجان، الذي يستمر حتى 13 مارس، عروضاً متنوعة من أكثر من 200 وجهة طعام تشمل مختلف الأطباق العالمية، من المأكولات الشعبية إلى الوجبات الفاخرة والأطعمة المستدامة والخيارات التي تناسب جميع أفراد العائلة.

ويستمر أسبوع السركال للفنون حتى 13 مارس ويحفل بالمعارض والأنشطة الفنية الفريدة. وتتيح الفعالية لعشاق الفن فرصة الاستمتاع بمشاهدة اللوحات والمنحوتات والأعمال التعبيرية الإبداعية المتنوّعة التي تحمل تواقيع فنانين محليين وعالميين إلى جانب جلسات حوار مع خبراء في الفنون وعروض لأشهر الأفلام السينمائية.

الفعاليات الرياضية

يعود تحدي دبي للبولو في دورته الرابعة التي يستضيفها نادي ومنتجع الحبتور للبولو من 12 - 19 مارس. وتستقطب هذه البطولة النابضة بالحماس نخبة من أفضل لاعبي وفرق البولو وحضوراً رفيع المستوى يضم شخصياتٍ ملكيّة ومشاهير وغيرهم. ويمكن للمشاهدين قضاء أوقات مليئة بالمتعة والمنافسات المشوقة.

وتستضيف شرطة دبي تحدي الإمارات للفرق التكتيكية من 13 - 17 مارس. وتهدف هذه المسابقة الدولية إلى تعزيز التعاون بين الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية (SWAT) على مستوى العالم. وتدخل الفرق في منافسات ثنائية لاختبار سوية المهارات التكتيكية والتركيز الذهني واللياقة البدنية خلال تحدٍ من 5 فئات.

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