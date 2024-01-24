مدينة الكويت: تكتسب الجهود التي تبذلها شركات الطاقة الحكومية في الكويت للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أهمية كبيرة حيث أصبحت محور تركيز أحدث تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية الصادرة عن مجموعة أكسفورد للأعمال، والذي تم إعداده بالتعاون مع شركة نفط الكويت، والشركة الكويتية لنفط الخليج. ويركز التقرير الأخير الذي صدر تحت عنوان "استكشاف المستقبل: الاستدامة في قطاع النفط في الكويت"، على الاستراتيجيات التي تهدف للحد من الأثر البيئي المترتبة على هذه الصناعة على المدى الطويل وتوسيع الفرص الاقتصادية للمواطنين الكويتيين.

ويناقش التقرير خارطة الطريق الاستراتيجية لشركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بما يتوافق مع توجهات الشركة الأم، مؤسسة البترول الكويتية، حيث يبحث الحاجة لإيجاد مزيج من التقنيات المتطورة والتدابير المنظمة لتصفير الانبعاثات الكربونية مع الاستمرار في تحقيق عوائد مربحة للبلاد. كما يتطرق التقرير لإمكانية استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه كوسيلة فعالة للحد من الانبعاثات، ويسلّط الضوء أيضا على التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز. وفي مواضع أخرى من التقرير تظهر المبادرات التي تركز على الطاقة الكهربائية، وخاصة الاستفادة من حلول الطاقة الشمسية وكفاءة استخدام الطاقة وقدرتها على تحقيق نتائج واعدة في تخفيف الانبعاثات غير المباشرة.

وبالإضافة إلى استراتيجيات خفض الانبعاثات، يسلّط التقرير الضوء على تركيز شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج على المبادرات الاجتماعية والحوكمة. وتعتبر سياسات الشركتين التي تروج للمحتوى المحلي والتكويت عاملا جوهريا في تقييم أدائها في هذين المجالين، حيث تجاوزتا أهدافهما المحددة.

وفي مجال الحوكمة، تتبنى الشركتان نهجاً شاملاً لإدارة المخاطر، حيث تتطلّب الاستراتيجية المستقبلية للشركة الكويتية لنفط الخليج التعاون الوثيق مع الشركاء الأجانب في المنطقة الكويتية السعودية المقسومة لضمان التوافق مع توقّعات أصحاب المصلحة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتبادلة.

وأكد أحمد جابر العيدان، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أن التحول المستمر في مجال الطاقة يوفر فرصاً واعدة للكويت لتنويع محفظة الطاقة لديها والاستثمار في مصادر الطاقة المتجدّدة. وقال "يشمل ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات الطاقة المحلية وربما تصدير فائض الكهرباء من خلال الروابط الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولتحقيق هذا الهدف، قمنا بالشراكة مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بتطوير الاستراتيجية الطموحة لتحوّل الطاقة لعام 2050 ووضع خارطة طريق مفصّلة للتنفيذ.

من جانبه، أشار خالد نايف العتيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الكويتية لنفط الخليج، إلى وجود شراكات طويلة الأمد مع شركتي أرامكو لأعمال الخليج وشيفرون العربية السعودية، وهو أمر أساسي لتنفيذ مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية في العمليات المشتركة. وقال "ننظر للتعاون مع الشركاء على أنه عامل أساسي لتعظيم إمكانات الحوكمة البيئية والاجتماعية في العمليات المشتركة. ومن خلال إشراكهم بشكل فاعل في عمليات صنع القرار وتعزيز التواصل المفتوح، فإننا نضمن التوافق مع شركائنا بشأن أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية".

وترى جانا تريك، المدير العام لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، أن هذا التقرير الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالتعاون مع شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، يسلّط الضوء على الاستراتيجيات الفعّالة التي توجّه قطاع النفط الكويتي نحو مستقبل بيئي واعٍ ومستدام. وقالت "الالتزام الذي أبدته شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج يتوافق مع التحول العالمي نحو الممارسات المستدامة، مما يدل على خطوة محورية في رحلة المنطقة نحو السلامة البيئية".

بدورها، أشارت دانا أجاربيسين، المدير الإقليمي المشارك لمجموعة أكسفورد للأعمال في الكويت، إلى أن التقرير الأخير يلفت الانتباه نحو جهود الاستدامة الشاملة التي تبذلها دول الخليج، بما فيها الكويت، والتي تعتمد منذ فترة طويلة على الهيدروكربونات. وأضافت "فيما يوجّه العالم اهتمامه نحو خفض انبعاثات الكربون والتخفيف من تغيّر المناخ، فمن الإيجابي أن نرى أكبر شركات النفط الكويتية تتخذ إجراءات واضحة لتقليل بصمتها الكربونية وتعزيز تأثيرها الاجتماعي الإيجابي".



"استكشاف المستقبل: الاستدامة في قطاع النفط في الكويت" متاح الآن للعرض والتنزيل على: https://oxfordbusinessgroup.com/reports/report-how-can-kuwaits-upstream-oil-sector-reach-net-zero-esg-report/



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