إتقان "لغة" الذكاء الاصطناعي: يعزز إتقان مفاهيم لغة الذكاء الاصطناعي فهمك له ويمنحك أفضلية في العمل. يمكن التثقف عن أبرز مهارات الذكاء الاصطناعي باستخدام مصادر موثوقة مثل منصة لينكدإن للتعلم (LinkedIn Learning) التي ستوفر دورات الذكاء الاصطناعي التعليمية الأكثر شيوعًا مجانا حتى نهاية العام الجاري مثل How to Research and Write using generative AI و What is generative AI، وغيرها. الرجاء الضغط هنا لمعرفة تفاصيل لائحة الدورات التعليمية الكاملة.