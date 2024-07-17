الشركة تضاعف حصتها من السوق العالمية في عام 2022 لتصل اليوم إلى 6%

ترينا تراكر تحل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الشحنات إلى الأسواق النامية مثل أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط

كشف تقرير سوق أجهزة تعقب الطاقة الشمسية، الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال المرموقة، عن وصول حجم الشحنات العالمية من أجهزة تعقب الطاقة الشمسية إلى 94 جيجاواط في عام 2023، في زيادة بنسبة 29% عن المستوى المسجل في عام 2022. وبدأ حصص الأسواق العالمية بالتغير منذ العام الماضي، حيث انخفضت حصة السوق الأمريكية، التي لطالما كانت السوق الأكبر لأجهزة تعقب الطاقة الشمسية، من 47% إلى 38%. وبالمقابل، شهدت الأسواق النامية نمواً ملحوظاً، لا سيما في المملكة العربية السعودية والهند وأوزبكستان.

ووفقاً للتقرير، جاءت شركة ترينا تراكر في المرتبة السادسة عالمياً والثالثة في الأسواق والمناطق الرئيسية من حيث حجم الشحنات. وارتفعت حصة الشركة في السوق العالمية إلى 6%، ما يمثل ضعف حصتها في العام السابق. كما حصلت على المرتبة الثانية عالمياً من حيث نمو الأعمال، مما يجعلها إحدى أسرع الشركات نمواً على مستوى العالم.

وشهدت سوق الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو حتى عام 2030. وتمثل شركة ترينا تراكر مزوداً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم التسليم. كما أنها المورد الحصري لأجهزة تعقب الطاقة الشمسية في مشروع الطاقة الشمسية في المدن الصناعية بقطر، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة بقدرة إنتاجية تبلغ 875 ميجاواط. وتتولى شركة قطر للطاقة تطوير المشروع، بالتعاون مع شركة سامسونج سي آند تي، مقاول أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمشروع. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك ترينا تراكر طلبات مسجلة في منطقة الشرق الأوسط يتجاوز حجمها 2 جيجاواط، ومن المتوقع أن يواصل حجم الأعمال نموه في العام الجاري.

وأفاد التقرير بأن حجم شحنات ترينا تراكر جاء في المرتبة الثالثة في أمريكا الجنوبية، حيث بلغ 1.5 جيجاواط، مما يجعل الشركة أكبر شركة صينية لأجهزة التعقب الشمسية من حيث حجم الشحنات على مستوى المنطقة. ودخل مجمع سانتا لويزا حيز التشغيل الرسمي بداية العام الجاري، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في البرازيل بقدرة إنتاجية تبلغ 520 ميجاواط. كما تم تسليم مشروع ماوريتشي للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البرازيل بقدرة إنتاجية تبلغ 210 ميجاواط. وتعتمد محطة سيميج سيم لتوليد الطاقة الكهروضوئية على حل التسليم المتكامل من ترينا سولار، الذي يجمع بين وحدات فيرتكس وأجهزة تعقب فانجارد، مما يمثل نموذج عمل جديد في أمريكا الجنوبية. كما قامت ترينا تراكر بخطوة مميزة من خلال إرسال شحنات كبيرة إلى كل من الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا.

وتسلم ترينا تراكر مع نهاية عام 2023 حلول تعقب الطاقة الشمسية إلى أكثر من 700 محطة طاقة شمسية فيما يزيد على 60 دولة، وبحجم شحن يتجاوز 20 جيجاواط. وتهدف الشركة هذا العام إلى تعزيز حضورها العالمي، وتوفير حلول تعقب الطاقة الشمسية المحلية التي تقلل التكلفة المعيارية للطاقة، مع تحقيق نمو مطرد في حجم أعمالها.

لمحة عن ترينا سولار:

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي. وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.trinasolar.com.

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