تتيح شبكة الجيل الخامس لأعداد متزايدة من مزودي خدمات الوصول اللاسلكي الثابت تقديم خطط تعرفة تعتمد على السرعة

من المتوقع أن تقترب الاشتراكات بشبكة الجيل الخامس من 5.6 مليار بنهاية عام 2029

من المتوقع أن تنمو حركة بيانات الهاتف المحمول بنسبة 20% سنوياً حتى نهاية عام 2029

كشفت نسخة شهر يونيو 2024 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن استمرار تنامي قوة الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) بوصفه أحد حالات الاستخدام لشبكة الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات على مستوى العالم، مع تسجيل زيادة حادة خلال العام الماضي في عدد مزودي خدمات الاتصالات الذين يقدمون هذه الخدمة. ويورد التقرير المزيد من التفاصيل بهذا الشأن، إلى جانب أحدث توقعات إريكسون في مجال صناعة الهاتف المحمول، والتفاصيل المتعلقة بكل منطقة على حدة، ودراسات حالة للعملاء.

وجدير بالذكر أن من بين مزودي خدمات الاتصالات التي تم استطلاع آرائهم في دراسة إريكسون وهم 310 مزود خدمات على مستوى العالم، كان 241 منهم يقدمون خدمات الوصول اللاسلكي الثابت لعملائهم في أبريل 2024. ومن بين هؤلاء، 128 مزود خدمات اتصالات، أي حوالي 53%، قاموا بتضمين عرض الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس. وتمثل هذه النسبة زيادة بمقدار 12 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أي بمعدل نمو يبلغ 29%.

كما تعمل السرعة ومعالجة البيانات ووقت الاستجابة المنخفض للوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس على زيادة جاذبية خطط تعرفة هذه الخدمة القائمة على السرعة، مع مستويات شبيهة بما تقدمه عروض الكابلات أو الألياف لقدرات تحميل وتنزيل البيانات.

وقد ساعد ذلك في تحقيق نمو بنسبة 50% تقريباً في عدد مزودي الخدمات الذين يقدمون تعريفات قائمة على السرعة للوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس في العام الماضي، لترتفع نسبة مزودي خدمات الاتصالات الذين يقومون بذلك الآن إلى 40%. ويحتل الوصول اللاسلكي الثابت حالياً المرتبة الثانية بعد النطاق العريض المتنقل كأحد حالات استخدام شبكة الجيل الخامس.

وفي تعليقه على التقرير، قال فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات بشركة إريكسون: "يُظهر تقرير إريكسون للتنقل لشهر يونيو 2024 استمرار الإقبال القوي على الاشتراك بشبكة الجيل الخامس. ويعد النطاق العريض المتنقل المحسن والوصول اللاسلكي الثابت من حالات الاستخدام الرائدة، مع دلائل قوية على أن إمكانات شبكة الجيل الخامس تؤثر على عروض الوصول اللاسلكي الثابت التي يقدمها مزودو الخدمة. كما يسلط التقرير الضوء أيضاً على الحاجة إلى زيادة نشر شبكات الجيل الخامس المستقلة لتحقيق إمكانات هذه الشبكة المتطورة بشكل كامل".

هذا ويقدم الآن حوالي 300 من مزودي خدمات الاتصالات على مستوى العالم خدمات شبكة الجيل الخامس، قام ما يقرب من 50 منهم بإطلاق شبكات جيل خامس مستقلة.

أما على صعيد الاشتراكات بشبكة الجيل الخامس، فإنها تواصل النمو في جميع المناطق حول العام. وقد تمت إضافة حوالي 160 مليون اشتراك جديد على مستوى العالم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ليصل المجموع إلى أكثر من 1.7 مليار اشتراك. ومن المتوقع أن يصل عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2024 إلى ما يقرب من 600 مليون اشتراك.

ويقدر الباحثون أن الاشتراكات بشبكة الجيل الخامس ستقترب من 5.6 مليار اشتراك بحلول نهاية عام 2029، ومن المقرر أن تتضاعف التغطية السكانية لشبكة الجيل الخامس العالمية خارج البر الرئيسي للصين من 40% في نهاية عام 2023 إلى 80% بحلول نهاية عام 2029. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ شبكات الجيل الخامس على حوالي 60% من جميع اشتراكات الهاتف المحمول بحلول نهاية عام 2029.

أما على المستوى الإقليمي، فمن المتوقع أن تتمتع أمريكا الشمالية بأعلى معدل انتشار لهذه الشبكات بحلول نهاية عام 2029، حيث من المتوقع أن تكون 90% (أو 430 مليون) من الاشتراكات بشبكة الجيل الخامس.

وفي الهند، من المتوقع أن تنمو اشتراكات الجيل الخامس من 119 مليوناً في نهاية عام 2023 (حوالي 10% من جميع اشتراكات الهاتف المحمول في البلاد) إلى حوالي 840 مليوناً (65% من جميع الاشتراكات) بحلول نهاية عام 2029.

وفيما يتعلق بتجربة المستخدم، تكشف الإحصاءات الصادرة عن أحد مزودي الخدمة الرائدين أن 97% من جميع أنشطة المستخدم على النطاق المتوسط ​​لشبكة الجيل الخامس احتاجت أقل من 1.5 ثانية للوصول إلى المحتوى، مقارنة بـ 67% على النطاق المنخفض لشبكة الجيل الخامس و38% على شبكة الجيل الرابع بمختلف نطاقاتها.

ووصلت التغطية السكانية للنطاق المتوسط لشبكة الجيل الخامس خارج البر الرئيسي للصين إلى 35%. وقامت أمريكا الشمالية والهند بعمليات نشر سريعة، حيث تجاوزت تغطية النطاق المتوسط ​​85% و90% على التوالي.

وتم تعديل حركة بيانات شبكة الهاتف المحمول تنازلياً على أساس سنوي من قبل فريق إعداد تقرير إريكسون للتنقل مقارنة بتقرير نوفمبر 2023. ويرجع ذلك إلى التغيرات في البيانات الأساسية، مثل انخفاض الأرقام التي أبلغت عنها الهيئات التنظيمية ومزودو الخدمات في الأسواق المكتظة بالسكان للنصف الثاني من عام 2023.

ونمت حركة بيانات شبكة الهاتف المحمول بنسبة 25% على أساس سنوي بين نهاية مارس 2023 ونهاية مارس 2024، مدفوعة في المقام الأول بانتقال المشتركين إلى الأجيال الأحدث من التقنيات والخدمات كثيفة البيانات، مثل الفيديو.

ومن المتوقع أن تنمو حركة بيانات الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20% حتى نهاية عام 2029. وقد تمت معالجة حوالي ربع جميع بيانات شبكة الهاتف المحمول بواسطة شبكات الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة إلى حوالي 75% بحلول نهاية عام 2029.

ويتضمن تقرير إريكسون للتنقل لشهر يونيو 2024 والمكون من 40 صفحة، أربعة مقالات متخصصة:

كيف تلهم شبكة الجيل الخامس لشركة نورث ستار الابتكار (مع شركتي تيليا وأستا زيرو، بالسويد. اتصال المركبات ذاتية القيادة.)

استخدام اتصال الجيل الخامس تحت الأرض (مع شركة روجرز، في كندا. اتصال الجيل الخامس بمترو الأنفاق في تورونتو.)

تعزيز تجارب العملاء مع شبكة الجيل الخامس (مع شركة بهارتي أيرتل، الهند. حول الأولويات والإجراءات الاستراتيجية لشبكة الجيل الخامس في شركةأيرتل.)

بناء شبكة قابلة للبرمجة عالية الأداء (مع AT&T ، الولايات المتحدة الأمريكية. حول طموحات شبكة AT&T القابلة للبرمجة)

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أصبح تقرير التنقل من إريكسون، والذي يستند إلى رؤى فريدة من نوعها من شركة إريكسون وشركائها، مرجعاً رئيسياً في صناعة الاتصالات لبيانات الشبكة وأدائها والإحصاءات والتوقعات ذات الصلة منذ إطلاقه في عام 2011.

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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