انتعاش ملحوظ للتدفق السياحي من الإمارات إلى سويسرا

وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن استطلاع حديث أجراه موقع "يوجوف" لهذا العام، الذي سلّط الضوء في تقريره تصنيفات الوجهات والعلامات التجارية للسفر والسياحة لعام 2022، جاءت سويسرا باعتبارها الوجهة الخارجية الأولى لسكان الإمارات العربية المتحدة، وبعد الإمارات جاءت الدول التالية: سنغافورة وكندا وجزر المالديف واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وكورية الجنوبية.

كما انتعشت السياحة من الإمارات إلى سويسرا وارتفع عدد القادمين من الإمارات بنسبة 14% من 75084 سائح في عام 2019 إلى 85632 سائحاً خلال نفس الفترة من عام 2021.

وهذا ما أكده ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً:" هذه أرقام غير عادية وتؤكد الشعبية التي تتمتع بها سويسرا بين المواطنين الإماراتيين والمقيمين على حدٍ سواء، فمنذ اليوم الأول الذي سُمح فيه لسكّان الإمارات بالسفر إلى سويسرا بتاريخ الثامن والعشرين من يونيو 2021 فقد شهدنا زيادة كبيرة في حجم الزوار كما ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة من 2.5 ليلة فندقية في المتوسط لكل زائر إلى 2.66 ليلة فندقية."

6 وجهات سياحية سويسرية تجذب سكان الإمارات

الرفاهية جزء من هوية سويسرا

تمتزج الضيافة السويسرية والتقاليد بسلاسة مع البنية التحتية الحديثة والأناقة المتميزة والهندسة المعمارية الملهمة والتصميم الراقي. ويستطيع الضيوف الانغماس في حواسهم وتذوق أطايب المأكولات وشراء العلامات التجارية الحصرية في المتاجر الأنيقة المحاطة بالمناظر الطبيعية الجميلة والطبيعة الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، فهناك الكثير من الأنشطة المتميزة مثل المشي على قمة غلاشييه 3000، أو ركوب حصري في تلفريك مخصص لكبار الشخصيات إلى يونغفرايوخ، أو التسوّق في جنيف أو لوسيرن وزيوريخ، أو تناول أطايب المأكولات في العديد من المطاعم الرائعة في مونترو ريفييرا. حيث الأجواء السحرية والاسترخاء الخالص هي سمات الفنادق والوجهات السويسرية الفاخرة.

في كتيبها الذي تمّ إطلاقه حديثا، تقدم هيئة السياحة السويسرية وجهاتها الست الأكثر تميزاَ بالإضافة إلى 16 من أفخم فنادقها الفاخرة.

التسوق الفاخر في لوسيرن

تُعرف سويسرا باسم أرض الشوكولاتة والجبن والساعات. وتتمتع الحرفة اليدوية لصناعة الساعات بأكثر من 100 عام من التقاليد في بلاد جبال الألب. ففي بلدة لوسيرن القديمة، ترحب متاجر بوخرير أو إمباسي أو غوبيلين بأصدقاء الحرف اليدوية السويسرية بإستقبال ودي. كما وتجعل المنتجات عالية الجودة من العلامات التجارية رولكس أو بريتلينغ أو آي دبليو سي شافهاوزن قلوب الزوار تنبض بشكل أسرع وتثير الإعجاب بتصاميمها الكلاسيكية الخالدة. فإذا كنت ترغب في قضاء ليلة ملكية بإمتياز في لوسيرن، فيمكنك الإقامة في فندق شفايزرهوف، حيث كانت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى واحدة من نزلاء هذا الفندق العريق.

تسوّق الساعات الفاخرة في قلب جنيف

تقودك جنيف عبر مواقع التسوق الساحرة التي تقدم عددًا لا يحصى من العلامات التجارية الدولية الراقية مثل ساحة التسوق ري باس، والتي تضم مصممين مثل بيربري وكارتييه وبولغاري وهاري وينستون، وغيرهم. أثناء وجودكم في شارع دو رون، أحد أفخم المواقع في المدينة، ويمكن للزوار استكشاف ماركات تيفاني أند كو، و لويس فوتون، وغوتشي، وفيرزاتشي، كما سعت علامات شانيل وديور والعديد من أسماء الأزياء الأخرى إلى عدم نسيان الساعات الخالدة في المدينة التي تتماهى مع عالم الساعات الفاخرة، حيث تطلق علامات تجارية مثل أوميغا، وباتيك فيليب، و مون بلان وبوخرير وجيجر لوكولترو وبيغييه، وغيرها من الماركات المحسوبة على جنيف.

شارع بانهوفشتراسه الراقي في زيوريخ

بانهوفشتراسه هي واحدة من أكثر مناطق التسوق الفاخرة في العالم، وتقدّم كل ما يرغب فيه عشاق الحرفية السويسرية عالية الجودة. محلات الساعات والمجوهرات الشهيرة، مثل (باير) و (بوخرير)، تصطف كاللؤلؤ على قلادة. وبطبيعة الحال، يمكن العثور هنا أيضاً على علامات الأزياء الشهيرة في العالم، بما في ذلك لويس فويتون، وهيرميس، ولورو بيانا، وديور، وبوربيري، وأكثر من ذلك بكثير. كما وتوجد أفضل محلات الحلويات في المدينة، ومعارض مثل هاوسر أند ويرث أو غمورزينسكا، فضلا عن اصطفاف الفنادق الفاخرة في هذا الشارع العريق. والواقع أن المتاجر الخاصة بالقسم السويسري، مثل غريدر، وجيلمولي، وغلوبوس، تكمل تجربة التسوق السعيدة في شارع زيوريخ المرموق. وفي مطار زيوريخ مباشرة، تم إنشاء جنة أخرى للتسوق لعشاق الأناقة. وإلى جانب التسوق، يمكن للزوار أيضا أن يتذوقوا شوكولاتة فريدة من نوعها من لانديراتش أو تناول العشاء في مطعم وبار سابلييه.

المغامرات على غلاشييه 3000 في جشتاد

تُعدّ جشتاد واحدة من أرقى الوجهات السياحية في سويسرا. ويتمتع الزوار بخدمات عالية الجودة ومتنوعة في جميع المجالات. كما وتمنح الأصالة في جبال الألب والتقاليد التي يتم الحفاظ عليها بفخر ولمسة من السحر الوجهة ذوقًا خاصًا وتجعل جشتاد مختلفة تمامًا عن بقية العالم.

لا تُفوّت الجسر المعلق الوحيد في العالم الذي يربط بين قمتين جبليتين! يطلق عليه ممشى القمة بواسطة تيسو ويمكن العثور عليه في غلاشييه 3000. إنه يدعوك إلى مغامرة لن تنساها بسهولة. يوفر الجسر منظرًا مذهلاً على جبال الألب ولمسافة بعيدة. ومما يجدر بالذكر أن هذا الجسر المعلق مجاني ومفتوح على مدار العام وفقاً للظروف الجوية.

العيادات الصحية والمطاعم الذواقة في مونترو ريفييرا

يمكن للريفيرا السويسرية أن تتباهى بعدد لا يحصى من العيادات الشهيرة في طليعة الرعاية الصحية والمباني المخصصة بالكامل للعافية والصحة. وتستضيف المنطقة ما لا يقل عن ستة مراكز ومنتجعات للعافية، ومنتجع صحي وأربع عيادات توفر جميعها بيئة هادئة تفضي إلى الشفاء. ويبرز الرواد المتخصصون في علاجات التجديد وإعادة التأهيل والجراحة التجميلية مهاراتهم في المقدمة لضمان رفاهية ضيوفهم. كمكمل رائع. كما وتضم الوجهة أيضًا ثلاثة مطاعم حصلت على تصنيف 3 نجوم ميشلان و 27 مطعمًا مدرجًا في دليل "غو ايه ميو".

في هذا الصدد، إذا كنت تبحث عن منتجعات صحية أو تنشيط العلاجات أو المأكولات الذواقة أو مجرد مكان من الصفاء والراحة، فربما تكون قد وجدت قطعة الجنة الخاصة بك.

عرض حصري لكبار الشخصيات على يونغفراويوخ

ينقل تلفريك ايغر اكسبريس الجديد الزوار من محطة غريندلفالد إلى محطة ايغر غلاشييه خلال ربع ساعة فقط. مع خيار النقل المباشر، سيصل الضيوف إلى يونغفرايوخ- قمة أوروبا في غضون 45 دقيقة فقط. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمشروبات السويسرية في فندق بلاتينيوم ومن ثم ركوب تلفريك ايغر اكسبريس لكبار الشخصيات الحصري. في قمة أوروبا. كما سيرافق مرشد سياحي في سكك يونغفراو الحديدية الضيوف طوال مغامراتهم الجبلية.

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