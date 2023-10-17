● الربع الثالث يشهد تسجيل صفقات بيع بقيمة 97.5 مليار درهم إماراتي وتحقيق نمو بنسبة 40% على أساس سنوي

● دبي هي إحدى أفضل ثلاث مدن لقطاع العقارات في العالم مع ميامي وسنغافورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، أن قطاع العقارات في دبي يواصل الحفاظ على القيمة العادلة على الرغم من الارتفاع المستمر في مستويات الطلب على شراء العقارات واستئجارها. وتشهد الأسعار في دبي ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2021، حيث سجلت الإمارة، من منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023، نمواً سنوياً في الأسعار الحقيقية بنسبة 14.6% ونمواً سنوياً في أسعار الإيجارات بنسبة 20.3%، وهي من أعلى المعدلات في العالم.

ونجحت سوق العقارات بدبي في الحفاظ على زخمها مدفوعة بأدائها القوي خلال الربع الثالث من العام، حيث شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل أكثر من 31,216 معاملة عقارية بين يوليو وأكتوبر، تشمل 23,042 وحدة و3,158 مبنى و5,016 قطعة أرض فارغة. وتتجاوز هذه الأرقام بفارق كبير حاجز الـ 25,503 صفقة بيع التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2022، ما ساهم بتحقيق نمو بنسبة 22% على أساس سنوي.

وتم خلال الربع الماضي تسجيل صفقات بيع بلغت قيمتها 97.5 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 69.5 مليار درهم إماراتي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تحقيق نمو بنسبة 40%. كما شهدت دبي خلال الربع الثالث من عام 2023 نمواً في الصفقات المسجلة بنسبة 6%، بالمقارنة مع الربع الثاني من العام. وأرجع مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز، أسباب تمكّن سوق دبي من تحقيق مسار تصاعدي في سوق العقارات إلى عدة عوامل، بما في ذلك

مكانة دبي العالمية الراسخة بوصفها ملاذاً جيوسياسياً آمناً يستقطب الاستثمارات الخارجية، إلى جانب التركيز المستمر على إقامة المشاريع المستدامة في الإمارة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دهار: ”تشهد دبي توافداً متنامياً بشكل ملحوظ من كافة أنحاء العالم، تزامناً مع تصنيف الإمارة ضمن أفضل 10 مدن للعيش. وتساهم عدة عوامل بتعزيز الاهتمام الدولي بالمنطقة ونمو سوق العقارات فيها، بما فيها نمو دبي السكاني الذي من المتوقع أن يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، إلى جانب الإجراءات البسيطة لإصدار التأشيرات وبيئة الأعمال المناسبة ونمط الحياة الآمن والفاخر. كما يستعد سوق العقارات في دبي لتحقيق مزيد من النمو انطلاقاً من ريادة دولة الإمارات لقطاع التنمية المستدامة ومكانتها الراسخة بوصفها وجهة عالمية مميزة. وتشكل الإمارة الوجهة الأبرز للقطاع العقاري بفضل القيمة السوقية العادلة الحالية والمتوقعة بالمقارنة مع غيرها من أسواق العقارات، حيث تتمتع بثاني أقل معدل مخاطر لحدوث الفقاعة العقارية في العالم.“

وتبذل زازين بروبرتيز جهوداً حثيثة للمشاركة في بناء اقتصاد يواكب متطلبات المستقبل، انسجاماً مع اعتماد دبي على الابتكار العقاري للدخول في مرحلة جديدة من الاستدامة. ويمثل مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان أحدث مشاريع الشركة، وهو أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في دولة الإمارات مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة لييد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في أبريل 2024. ويسهم هذا المشروع في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون سنوياً وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من متطلبات الطاقة للمساحات المشتركة في المشروع سنوياً. وتلتزم زازين بروبرتيز بمواصلة المساهمة في مشاريع الاستدامة بدبي، مما يوفر مستقبلاً أفضل لدولة الإمارات وسكانها.

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لمحة حول مادهاف دهار:

مادهاف دهار هو خبير متخصص في إدارة الأعمال القائمة على البيانات، ويتمتع بمسيرة مهنية متنوعة وحافلة بالنجاحات تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاعات مختلفة. ويتميز دهار بمعرفة واسعة في مجال إدارة الأعمال التجارية وتنفيذها، إلى جانب استراتيجيات التسويق التي تتيح له المساهمة بقوة في تعزيز النمو. وشارك دهار في تأسيس زازين بروبرتيز في دبي لتوفير بيئات معيشة صحية من خلال

تطوير مشاريع عقارية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وتولى منذ ذلك الحين قيادة الإطلاق الناجح لمشروعين سكنيين مستدامين (زازين وان وزازين غاردنز)، ما جعله يدخل قائمة كونستركشن ويك باور 100 لأقوى 100 شخصية في قطاع الإنشاءات، وأفضل 25 شخصية في قطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط لعام 2023.

لمحة حول زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازن بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زازين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. ويجري حالياً تطوير أحدث المشاريع العقارية المستدامة الخاصة بالشركة الرائدة، التي تقترب من استكمال المبيعات على المخطط لمشروع زازين غاردنز، مع توافر شقة عرض خاصة ومركز للمبيعات في موقع المشروع.