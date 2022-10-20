دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سكاي سكانر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال السفر، عن تحليلها المفصل لبيانات السفر إلى قطر، التي تشهد توافداً عالمياً بالتزامن مع اقتراب موعد الحدث الكروي الأبرز في العالم.

وأشارت البيانات المفصلة التي نشرتها سكاي سكانر إلى تحقيق الإمارات أعلى عدد من حجوزات السفر إلى قطر خلال فترة الحدث، ويليها المملكة المتحدة ثم اليابان. وأصبحت دبي وجهة الانطلاق الأولى عالمياً للوصول إلى قطر خلال الحدث الكروي، الأمر الذي يشير إلى اختيار مشجعي كرة القدم للإمارات للانتقال إلى قطر وحضور المباريات. وأظهرت الأرقام ارتفاعاً مستمراً في حجوزات تذاكر السفر إلى الإمارات منذ بداية العام، وخلال فترة الحدث العالمي في كرة القدم حيث وصلت هذه الزيادة خلال شهر سبتمبر إلى 114% مقارنةً مع الشهر الذي يسبقه.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أيوب المأمون، خبير السفر العالمي لدى سكاي سكانر: "تُظهر بياناتنا لرحلات الطيران ارتفاعاً كبيراً في حجوزات السفر إلى قطر لهذا العام بالتزامن مع استعداد محبي كرة القدم لتشجيع فرقهم المفضلة. وازداد عدد الرحلات القادمة من كوريا الجنوبية إلى قطر بنسبة 410% في حين وصلت الزيادة في أعداد القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 327%، مقارنةً بعام 2019، كما تركت البطولة تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الطيران، وتمثلت بارتفاع حجوزات السفر من هولندا إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 220% ومن البرازيل إلى الإمارات بنسبة 125% خلال عام 2022 مقارنةً بعام 201، وتُعد الإمارات من أهم نقاط وصول المشجعين إلى قطر، حيث جاءت في المركز الأول من ناحية عدد حجوزات المسافرين، يليها المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية".

وكانت أهم محطات الانطلاق للسفر إلى قطر لحضور العرس الكروي هي الإمارات، تلاها المملكة المتحدة، ثم اليابان، فكوريا الجنوبية، واسبانيا. فيما كانت قائمة المدن التي تشكل أهم محطات الانطلاق للسفر إلى قطر لحضور الحدث الكروي الأبرز لكرة القدم، بالترتيب كالتالي: دبي، لندن، طوكيو، سيؤول، مدريد.

وساهمت استضافة قطر للحدث الكروي في جعلها إحدى أهم وجهات السفر عالمياً خلال عام 2022. وجاء القسم الأكبر من الزيادة في أعداد المسافرين من الدول المشاركة في البطولة، إذ ارتفع عدد القادمين من كوريا الجنوبية بنسبة 410% وعدد القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 327%، وعدد القادمين من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 270%، وعدد القادمين من اسبانيا بنسبة 263%، وعدد القادمين من فرنسا بنسبة 158%، وعدد القادمين من ألمانيا بنسبة 139%، وعدد القادمين من هولندا بنسبة 106%، وعدد القادمين من المملكة العربية السعودية بنسبة 59%، وعدد القادمين من المملكة المتحدة بنسبة 50%، وعدد القادمين من إيطاليا بنسبة 45%.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد حجوزات السفر إلى قطر من دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، بزيادة 270% للقادمين من الإمارات و59% للقادمين من المملكة العربية السعودية.

وساهمت إقامة الحدث العالمي في قطر بزيادة عدد القادمين إلى الدول المجاورة في مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، حيث ارتفع عدد حجوزات السفر من البرازيل إلى دولة الإمارات بنسبة 125% ومن هولندا إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 220%.

التصنيفات وجهة الانطلاق نسبة ارتفاع حجوزات السفر إلى دولة الإمارات في عام 2022 1. البرازيل 125% 2. النمسا 113% 3. هولندا 92% 4. الولايات المتحدة الأمريكية 63% 5. بولندا 56% 6. إسبانيا 47% 7. المكسيك 44% 8. ألمانيا 40% 9. البرتغال 43% 10. بلجيكا 31%

التصنيفات وجهة الانطلاق نسبة ارتفاع حجوزات السفر إلى المملكة العربية السعودية في عام 2022 1. هولندا 220% 2. ألمانيا 186% 3. فرنسا 144% 4. إيطاليا 132% 5. المملكة المتحدة 136% 6. أستراليا 65% 7. إسبانيا 64% 8. سويسرا 55% 9. المغرب 50% 10. الولايات المتحدة الأمريكية 40%

ويقدم أيوب المأمون من وكالة سكاي سكانر مجموعةً من أهم النصائح للعثور على أفضل عروض السفر للحاصلين على تذاكر مبيعات اللحظة الأخيرة:

الحجز المبكر: "يجب على الراغبين بالسفر الحجز بأسرع وقت ممكن للعثور على أفضل الصفقات قبل بدء فترة ارتفاع الطلب، لاسيما وأن بعض الوجهات تمتلك شعبيةً كبيرةً بين المسافرين. ويمكن للعملاء الاستفادة من أداة تنبيهات الأسعار من سكاي سكانر لمعرفة تغيرات الأسعار فور حدوثها".

الاختيار الصحيح لموعد السفر: "ترتفع أسعار التذاكر في التواريخ القريبة من بداية ونهاية الفعاليات الهامة، لذا يكون اختيار مواعيد الحجز البعيدة عن موعد البطولة خياراً أقل تكلفة؛ حيث تختلف الأسعار نتيجةً لاختلاف الطلب والحركة وفقاً للتاريخ. ويمكن استخدام أداة الرسم البياني للأسعار خلال الشهر لإيجاد صفقة جيدة بسعر مناسب من خلال السفر في وقت مبكر أو البقاء لفترة أطول لتجنب أسعار فترة الذروة".

الأفكار المبتكرة: "يتيح البحث عن عروض السفر ضمن أكثر من مطار فرصةً أكبر للعثور على عروض مميزة، إذ يمكن أن تكون الرحلة إلى مطار أبعد قليلاً عن الوجهة النهائية أقلّ تكلفة وأسرع من مطارات أخرى. ومن هذا المنطلق، يمكن توفير الوقت والمال من خلال اختيار مطارٍ أبعد قليلاً عن مقر إقامة البطولة ومن ثم الوصول إليه باستخدام وسائط النقل العامة أو استئجار سيارة خاصة".

أخذ الخيارات البديلة بعين الاعتبار: "يساعد التنويع في اختيار شركات الطيران على خفض تكاليف السفر بشكلٍ كبير. وليس من الضروري دفع رسوم تذكرة ذهاب وعودة، إذ يمكن اختيار شركة للسفر والحجز مع شركة أخرى للعودة. ويمكن البحث عن أرخص شهر للسفر على موقع سكاي سكانر والمقارنة بين أسعار الرحلات".

انتظار فرصة جديدة: يمكن الاعتماد على أداة تنبيهات الأسعار لمعرفة أي تغيير يطرأ على أسعار العروض أو في حال توفير حجوزات إضافية بعد نفاذها، ويكفي تحديد الرحلات المناسبة ليصلك بريد إلكتروني من سكاي سكانر في حال حدوث أي تغيير على الأسعار".

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