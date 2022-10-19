دبي تستقبل 7.28 مليون سائح في عام 2021، بإجمالي إيرادات 1.7 مليار دولار أمريكي

تجاوزت عائدات قطاع السياحة الإماراتي 5 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري

استبيان حديث يُظهر الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة الخليجية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 30 دولة في مجال الاستدامة مع توجهها تدريجياً لتسجيل ألف مبنى صديق للبيئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن تحليلاتها الخاصة بأحدث التوجهات المرتبطة بجهود الاستدامة في قطاع العقارات الإماراتي، الذي واصل نموه خلال العام الماضي.

ويُعتبر تشييد العقارات مسؤولاً عن حوالي 40% من الاستهلاك العالمي الأساسي للطاقة، وأظهرت الدراسات أن تشييد مبانٍ مستدامة وأكثر توفيراً للطاقة يخفض متطلبات الطاقة بنسبة 50%. وفي هذا الإطار، تؤكد دولة الإمارات، باعتبارها الدولة العربية الأولى التي توقع على اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على دورها الإقليمي الرائد والتزامها بالمشاركة الفعالة في خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات الكربون.

وتعتمد دولة الإمارات منهجية عقارية ناجعة لتعزيز الاستدامة، تقوم على التوسع في مشاريع المباني الخضراء من خلال، على سبيل المثال، الاعتماد التدريجي لبرامج إدارة الطاقة وإعادة تأهيل المباني وخيارات الأسطح الخضراء والمباني الذكية. وأتت هذه الجهود ثمارها، حيث صنّف استبيان أُجري مؤخراً حول المباني المستدامة دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم مع 869 مبنى أخضر، ما يجعلها الدولة الخليجية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 30 دولة في هذا المجال، فيما جاءت كل من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وعُمان في المراكز 32 و54 و69 و70 على التوالي.

وشهدت السياحة المستدامة في الإمارات نمواً أيضاً، وجاءت دبي في المرتبة الأولى على مستوى جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة العام الماضي، متفوقة على باقي إمارات الدولة، حيث استقبلت 7.28 مليون زائر لتحقق إجمالي عائدات بلغ 1.7 مليار دولار أمريكي. وحافظت دولة الإمارات على هذا المسار خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تجاوزت عائدات السياحة فيها 5 مليارات دولار أمريكي[1]. وتساعد مبادرات، مثل خطة تنمية السياحة البيئية في رأس الخيمة باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، على مواصلة جذب الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات وتطوير المشهد العقاري في الدولة.

وأولت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتماماً متزايداً لتعزيز السياحة المستدامة من خلال تطوير مدن مستدامة، وتعد نيوم، المدينة الخالية من الانبعاثات الكربونية في المملكة العربية السعودية والتي تبلع تكلفة تطويرها 500 مليار دولار أمريكي، مثالاً بارزاً على وجهات الجذب التي تشجع الاستثمار وتساهم في تنشيط السياحة ونمو الاقتصاد وبناء مستقبل أكثر استدامة، كما يلعب مشروع مشيرب قلب الدوحة دوراً رئيسياً في إضفاء المزيد من الاستدامة على المدينة الحالية كونه يوسع نطاق العقارات المستدامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "تشكل التدابير الخاصة بالمناخ عاملاً محفزاً لدفع النمو الاقتصادي، وهو ما يشهد تركيزاً متزايداً في المشهد العقاري الإماراتي، ويأتي في توقيت مثالي كما يعود بفوائد كبيرة. وتتجسد مزايا التوسع في تطوير العقارات المستدامة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً على المستويين المحلي والعالمي، من خلال المبادرات المحلية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 و المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050؛ والمبادرات العالمية، مثل اتفاقية باريس للمناخ. وأشار استبيان أجرته شركة نايت فرانك مؤخراً إلى أن أقل من 25% من المحافظ الاستثمارية العالمية لدى غالبية المشاركين من منطقة الشرق الأوسط تُعتبر مستدامة، فيما أكد 75% منهم أن الأهداف المتعلقة بالتخلص من انبعاثات الكربون ستلعب دوراً مهماً في اتخاذ القرارات في قطاع العقارات مستقبلاً.

ورفعنا منذ اللحظة الأولى لدخولنا سوق العقارات في دولة الإمارات شعار الاستدامة كأساس لجميع مشاريعنا، انطلاقاً من إدراكنا أن مستقبلنا نصنعه اليوم. ونتطلع إلى مواصلة دعم الأجندة الخضراء في دولة الإمارات من خلال إطلاق المشاريع المزودة بوسائل الراحة المتكاملة، مثل مشروع زازين غاردنز المرتقب في منطقة الفرجان. وفي نهاية المطاف، نسعى إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع والمساهمة في جعل دبي أفضل مدينة بالعالم.“

وتم بيع جميع الشقق في زازين ون، المشروع الرائد للعلامة التجارية، بعد بضعة أشهر فقط من تسليمه في الموعد المحدد في يناير 2022. وفاز مشروع زازين وان في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني للعام من جوائز مجلة أريبيان بروبرتي لعام 2022. وأطلقت العلامة الرائدة أعمال البناء في أحدث مشاريعها، زازين غاردنز، في منطقة الفرجان. وستبدأ المبيعات المحدودة لبعض الوحدات السكنية في المشروع بحلول الأسبوع الأول من نوفمبر 2022، بالتعاون مع وكالة ون بروكر جروب، شريك المبيعات الرئيسي. وتُعد وكالة ون بروكر جروب شركة وساطة عقارية رائدة تقدم خدماتها الاحترافية والشفافة والمخصصة في جميع أنحاء دولة الإمارات. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل من خلال الواتساب أو الاتصال بالفريق على الرقم 971501709376+.

[1] https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/09/11/UAE-H1-tourism-revenues-top-5-bln-Vice-president

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لمحة عن زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زاين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. وبدأت الشركة تصميم مشروعها السكني والتجاري التالي في مجمع الفرجان بالقرب من محطة مترو ديسكفري غاردنز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام 2022.

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