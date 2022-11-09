● التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على أماكن الإقامة في دولة الإمارات بنسبة 40%

● الربع الثالث من 2022 يشهد عقد 25,456 صفقة بيع بقيمة 69.72 مليار درهم إماراتي

● سوق العقارات على المخطط في دبي يسجل نمواً بنسبة 130% خلال النصف الأول من هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن تسجيل قطاع العقارات السكنية في دولة الإمارات معدل نمو قوي. وتشير العلامة المحلية إلى أن مبيعات العقارات على المخطط والعقارات الثانوية في دبي وصلت في الربع الثالث إلى أعلى مستوى لها في 12 عاماً من حيث الحجم والقيمة. وتكشف زازين بروبرتيز تحليلاتها الخاصة حول أسباب استمرار هذا التوجه في المستقبل المنظور.

تشير توقعات زازين بروبرتيز إلى أن كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 سيؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات السكنية في دولة الإمارات خلال الأسابيع القادمة، حيث ستسجل دولة الإمارات ارتفاعاً في الطلب على الإقامة بنسبة تصل إلى 40٪1، مع سعي العديد من الزوار القادمين لمشاهدة هذه البطولة للاستفادة من مميزات دبي والاستثمار فيها، حيث تتميز بكونها إحدى الوجهات المفضلة لهؤلاء الزوار بفضل مكانتها كوجهة عالمية رائدة للسياح وقربها من قطر.

وحقق سوق العقارات على المخطط في دبي خلال النصف الأول من عام 2022 نمواً بنسبة تخطت 130%، حيث تم إطلاق حوالي 85 مشروعاً تضم أكثر من 130 ألف وحدة سكنية2. كما يتميز سوق العقارات في دولة الإمارات بتوفير خيارات شراء متنوعة، حيث يلبي احتياجات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يشكلون نسبة كبيرة من زوار كأس العالم لكرة القدم في قطر، لتلبية تطلعاتهم في شراء العقارات الفاخرة، وكذلك احتياجات المشترين للعقارات من الشريحة المتوسطة من السوق.

ومن المنظور الاستثماري، تستفيد الفئتان من الشريحة الأخيرة بشكل أكبر، حيث تتميز بقيمة شراء أقل مقابل عائد إيجار أعلى على الاستثمار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "نتوقع أن يزور قطر أكثر من مليون سائح خلال كأس العالم، مما يؤدي إلى تدفق كبير للزوار إلى مراكز العبور المجاورة مثل دبي. ويستفيد القطاع العقاري السكني في دولة الإمارات من ذلك، حيث من المتوقع أن تتجاوز معدلات إشغال الفنادق في دبي 90٪، وأن يحقق الأداء خلال الربع الرابع مستويات مشابهة لتلك التي وصل إليها أثناء معرض إكسبو 20203. وسيشتري العديد من الزوار الذين يمرون عبر دبي أصولاً عقارية بهدف الاستثمار أو الاستخدام الشخصي، حيث يتمتع قطاع العقارات السكنية بقيمة طويلة الأجل نتيجة ارتفاع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 27٪، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات في دولة الإمارات، 4 ونتوقع أن يسعى المشترون من الفئتين إلى شراء الوحدات السكنية التي تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتيّ نوم أو ثلاث غرف نوم، وهي الوحدات التي تستحوذ على أعلى معدلات الطلب. كما سيقومون بمقارنة المنتجات الأوروبية عالية الجودة مع المميزات التي تتمتع بها السوق الإماراتية، لاسيما في مجال الاستدامة والمرافق المجتمعية.“

وشهد الربع الثالث تسجيل أكثر من 25 ألف صفقة عقارية بقيمة 70 مليار درهم إماراتي تقريباً، لتسجل زيادة بنحو 62٪ في الحجم وأكثر من 65٪ في القيمة. كما شهد القطاع الثانوي تسجيل أكثر من 4200 صفقة بقيمة 15 مليار درهم إماراتي تقريباً، إضافةً لتسجيل أكثر من 4400 صفقة في قطاع البيع على المخطط بقيمة حوالي 10 مليار درهم إماراتي في سبتمبر، لتسجل أعلى مستوى شهري لها5. ويستمر الزخم المسجل على مدار العام في سوق العقارات في دبي، ومن المرجح أن يواصل هذا التوجه مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقامت زازين بروبرتيز في يناير 2022 بتسليم مشروعها الرائد زازين ون ليتم بيعه بالكامل خلال أشهر. كما أطلقت العلامة المحلية الرائدة أعمال البناء في أحدث مشاريعها، زازين غاردنز في منطقة الفرجان. وبدأت المبيعات المحدودة لبعض الوحدات 4 https://www.arabianbusiness.com/gcc/uae/dubai-rents-guide 5 https://www.thenationalnews.com/business/property/2022/10/06/dubais-off-plan-and-secondary-property-sales-hit-12-year-high-in-

السكنية بشكل رسمي، بالتعاون مع وكالة ون بروكر جروب، شريك المبيعات الرئيسي. وتُعد وكالة ون بروكر جروب شركة وساطة عقارية رائدة تقدم خدماتها الاحترافية والشفافة والمخصصة في جميع أنحاء دولة الإمارات. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل من خلال الواتساب أو الاتصال بالفريق على الرقم 971501709376+.

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لمحة عن زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زاين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازين ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. وبدأت الشركة تصميم مشروعها السكني والتجاري التالي في مجمع الفرجان بالقرب من محطة مترو ديسكفري غاردنز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام 2022.

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