• الأنشطة العقارية تساهم بحوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات

• أبوظبي تسجل معاملات عقارية بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022

• دبي تسجل معاملات عقارية بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي خلال أسبوع واحد في يوليو 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازن بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن مساعيها لتعزيز دورها كجهةٍ فاعلة رئيسية في سوق العقارات بدولة الإمارات، وتقديم منهجيتها الرائدة في التطوير العقاري المستدام، بعد النجاح اللافت الذي حققه مشروعها المتميز زازن ون الذي استُكملت أعماله في شهر يناير وبِيع بالكامل خلال بضعة أشهر. وتساهم الشركة من خلال خبرتها الواسعة في مجال التطوير العقاري المستدام في تحقيق مجموعةٍ من المبادرات الإماراتية الأساسية، مثل خطة دبي.

وسجلت الأنشطة العقارية مؤخراً مساهمةً بحوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة. ومن المرجح أن يساهم استمرار الازدهار العقاري الحالي في الدولة بارتفاع هذه النسبة، حيث سجلت أبوظبي معاملات عقارية بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، بينما سجل سوق دبي العقاري معاملاتٍ بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي خلال أسبوع واحد في شهر يوليو الماضي. ويستمر التركيز على تحقيق التنمية العقارية المستدامة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الإمارات في التنويع الاقتصادي الذي يساهم في تحفيز مبادرات النمو المستقبلية.

وبناءً على ذلك، أطلقت حكومة دولة الإمارات رؤية الإمارات 2120 لضمان التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث تطمح هذه الأجندة الوطنية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب تعاون جميع الجهات بما يضمن تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ رائدة في تقديم الخدمات الذكية. ويستهدف البرنامج القطاع العقاري بشكل رئيسي، حيث يساهم اعتماد ممارسات التنمية المستدامة في نجاح مبادرة تحقيق الحياد المناخي، التي تهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازن بروبرتيز: "تتميز زازن بروبرتيز بمنهجية مستدامة، ونحرص على اعتماد ممارسات مستدامة في مختلف مراحل التصميم والبناء، بدءاً من تصميم المشروع ووصولاً إلى تقديم العطاء وبدء عملية البناء الفعلية وعمليات التطوير. وتتطلب التصميمات المستدامة نفقات إضافية مقارنة مع ممارسات البناء التقليدية، إلا أن فوائدها تظهر على المدى الطويل، وتشمل انخفاض النفقات التشغيلية، بما في ذلك تكاليف الطاقة والمياه، والتي تتراوح بين 20-40% تبعاً للأنظمة والمواد المستخدمة. وساهمت مجموعة من العوامل، مثل التعافي من أزمة كوفيد-19 ونجاح إكسبو 2020 والإصلاحات الإيجابية الخاصة بمنح تأشيرة الإقامة الذهبية، في تعزيز نمو القطاع العقاري في الدولة. ويمثل التطوير العقاري المستدام المنحى الجديد في مجال التطوير العقاري، مما يساعد على تحفيز زخم النمو.“

وتحرص الشركة على دمج الاستدامة في قلب مشاريعها التنموية، حيث حصلت مؤخراً على جائزة أفضل مشروع عقاري مستدام للعام عن مشروعها زازن ون، ما يعزز التزامها بمستقبل مستدام من خلال توفير مرافق وخدمات متميزة وصديقة للبيئة في منطقة مثلث قرية جميرا. وتقود زازن بروبرتيز قطاع التطوير العقاري من خلال العديد من المشاريع المرتقبة بالتزامن مع سعي دولة الإمارات نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

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لمحة عن زازن بروبرتيز:

تسعى شركة زازن بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زازن ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازن ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازن بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. وبدأت الشركة تصميم مشروعها السكني والتجاري التالي في مجمع الفرجان بالقرب من محطة مترو ديسكفري جاردنز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام 2022.