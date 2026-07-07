96% من المشاركين أوضحوا أن قراراتهم اليومية تتأثر بالقرب من المسطحات المائية، بما في ذلك السفر وممارسة الرياضة وإدارة الضغوط اليومية.

82% من المشاركين في الدراسة يخططون للسكن على الواجهة البحرية أو بجانب المراسي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

المبادرة تدعم توسيع النقاش العام حول جودة الحياة، والمجتمعات المستقبلية، وتصميم الوجهات التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

بيانات الدراسة وتحليلات الخبراء مجمّعة في تقرير تقني (ورقة بيضاء) ضمن مبادرة شمال القابضة للريادة الفكرية حول واقع القطاع، يوفر مرجعاً لصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التخطيط وقطاع العقارات.

بيانات الدراسة تؤكد على أن الرؤية طويلة الأمد للمدينة تعكس بشكل واضح التطلعات المتنامية للسكان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شمال القابضة، شركة الاستثمار المتنوعة، عن بيانات جديدة حول تطلعات المستهلكين تجاه أسلوب الحياة على الواجهة البحرية وشراء العقارات، استناداً إلى دراسة أجرتها YouGov وشملت 1,009 أشخاص من سكان دولة الإمارات. وجُمعت بيانات الدراسة، التي خضعت للتحليل من خلال جلسة حوارية ضمت نخبة من خبراء القطاع، في تقرير تقني (ورقة بيضاء)، وذلك في إطار مبادرة شمال القابضة للريادة الفكرية ’مستقبل الحياة على الواجهة البحرية‘. وتسهم هذه المبادرة المتكاملة في إثراء الحوار الدائر على مستوى القطاع في دبي، وتعزز التوجهات التي أرستها استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 وخطة دبي الحضرية 2040. كما توفر نتائج الدراسة قاعدة معرفية عملية يستند إليها القطاع في استشراف الأسلوب الملائم لتطوير مجتمعات دبي، إلى جانب دعم استراتيجية شمال القابضة طويلة الأمد لتطوير الوجهات.

وأكدت نتائج الدراسة أن القرب من المسطحات المائية لم يعد مجرد عنصر جمالي أو ميزة ترتبط بالعقارات الفاخرة، بل أصبح يؤثر بصورة متزايدة في كيفية تنظيم السكان لحياتهم اليومية، وإدارة رفاهتهم، وبناء روابط اجتماعية أكثر متانة، بما يؤكد أن مفهوم الحياة على الواجهة البحرية قد أصبح يتسم بطابع إنساني، وليس مجرد منظور تصميمي.

وتشكل نتائج مبادرة ’مستقبل الحياة على الواجهة البحرية‘ معلوماتٍ جوهرية تتلاقى عندها جوانب السياسات والأفراد والمكان؛ إذ تنسجم مع أبرز استراتيجيات دبي التي تركز على الرفاه، وإتاحة الوصول إلى الطبيعة، وتعزيز سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوفير مساحات عامة عالية الجودة. كما تدعم النتائج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع جودة الحياة في صميم قدرة المدن على استقطاب الأفراد والاستثمارات وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتعكس المبادرة قناعة راسخة لدى شركة شمال القابضة بأن المجتمعات العمرانية الاستثنائية والناجحة تبدأ من فهمٍ عميق للأشخاص الذين صُممت من أجلهم. وتسهم الدراسة في دعم اتخاذ القرار، والتخطيط الاستراتيجي، واستكشاف فرص جديدة في مجال التصميم، انطلاقاً من فهم الكيفية التي يرغب الناس في العيش بها، وليس فقط ما يرغبون في إمتلاكه. كما تهدف مبادرة "مستقبل الحياة على الواجهة البحرية" إلى الإسهام في إثراء التفكير في التخطيط الحضري وتصميم الوجهات في دبي وخارجها.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شَمال القابضة:” لطالما شكّلت علاقتنا بالبحر جزءاً أصيلاً من هوية دبي وطموحها. ونؤمن بأن مفهوم الحياة على الواجهة البحرية يمثل التطور الطبيعي لمفهوم السكن على الواجهة البحرية؛ فهو ينتقل من مجرد الإقامة بجوار الماء إلى تجربة متكاملة يصبح فيها البحر جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، والعمل، والترفيه، والرفاه، والشعور بالانتماء. وفي شَمال، نرى أن تحقيق هذه الرؤية هو مسؤولية تصميم وتخطيط، وليس مجرد ميزة يمنحها الموقع. “

وأضاف: ”مع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينةً تضع جودة الحياة في صميم رؤيتها، تبرز الحاجة إلى إنتاج المعرفة والأدلة التي تدعم هذا التوجه وتوجهه. وهذا يتطلب الاستثمار في البحث العلمي، وتعزيز الحوار مع الخبراء، والإصغاء بعناية، واختبار افتراضاتنا باستمرار. ومع تزايد ندرة الأراضي الساحلية المتميزة، يظل تركيزنا منصباً على تطوير وجهات تثري حياة الناس اليوم، وتبقى ذات قيمة للأجيال القادمة. وتمثل ورقة «مستقبل الحياة على الواجهة البحرية» مساهمتنا في حوار أوسع حول الكيفية التي يمكن بها لدبي، ومدن العالم، أن تُصمَّم بما يعكس أسلوب الحياة الذي يتطلع الناس إلى عيشه بالفعل. “

أبرز البيانات المستخلصة من استطلاع رأي سكان دولة الإمارات الذي أجرته يوجوف:

المياه كعنصر أساسي في الحياة اليومية:

يؤثر القرب من المسطحات المائية في القرارات اليومية التي يتخذها 96% من المشاركين بالدراسة، بما يشمل قراراتهم حول السفر وممارسة اللياقة البدنية وضبط التوتر.

أفاد نحو 9 من كل 10 مشاركين( 88%)، بأنهم مستعدون لتغيير عاداتهم المرتبطة بالأنشطة الرياضية والرفاهية إذا توفر لهم وصول منتظم إلى مسارات المشي على الواجهة البحرية والمراسي، أو إذا تمتعت منازلهم بإطلالات بحرية

. كشف الاستطلاع أن أكثر الأنشطة تفضيلاً على الواجهة البحرية هي المشي عند غروب الشمس (60%)، والجلوس بالقرب من المراسي (53%)، وتناول الطعام والتسلية على الشاطئ (51%)، والتي تعزز مستويات الهدوء والاسترخاء والتواصل الاجتماعي لدى السكان.

كشف الاستطلاع أن أكثر الأنشطة تفضيلاً على الواجهة البحرية هي المشي عند غروب الشمس (60%)، والجلوس بالقرب من المراسي (53%)، وتناول الطعام والتسلية على الشاطئ (51%)، والتي تعزز مستويات الهدوء والاسترخاء والتواصل الاجتماعي لدى السكان. ويزداد هذا التوجه رسوخاً، إذ يرى 88% من المشاركين أن مفهوم الحياة على الواجهة البحرية يسهم بصورة ملموسة في تعزيز صحتهم النفسية والجسدية.

تحول ملحوظ في التطلعات المرتبطة بأسلوب الحياة

بيّنت الدراسة أن 82% من المشاركين يفكّرون في السكن على الواجهة البحرية أو بالقرب من المراسي خلال عامين أو ثلاثة أعوام، مما يسلط للضوء بشكل أكبر على أهمية القرب من المسطحات المائية في صياغة تطلعات أسلوب الحياة العصرية والأولويات الاستثمارية.

استحوذت البيئات الساحلية والبحرية على تفضيل 45% من المشاركين، متفوّقةً على المناطق الحضرية عالية الكثافة السكانية، إذ تحظى المجتمعات الأكثر هدوءاً والمتناغمة مع الطبيعة بتقدير أكبر عند مقارنتها مع التصاميم السكنية الرائجة أو تلك التي تنطوي على مكانة اجتماعية خاصة.

كما وتشير النتائج أيضاً إلى ثقة طويلة الأمد بهذا التوجه، إذ أبدى 93% من المشاركين استعدادهم لدفع قيمة إضافية مقابل الحياة على الواجهة البحرية .

إلى جانب ذلك، يرى 99 % من المشاركين أن القرب من المسطحات المائية يعزز القيمة طويلة الأجل للعقار، ما يؤكد أهمية هذه الدراسة بالنسبة للمستثمرين والمخططين والمطورين.

القيمة العاطفية للمسطحات المائية

أفاد 91% من المشاركين بشعورهم بالارتياح بالقرب من الماء، باعتباره أثراً ملموساً ومستمراً في تحسين حالتهم المزاجية؛ فيما وصف ثلث المشاركين هذا الشعور بأنه إحساس عميق بالهدوء النفسي.

يربط المشاركون سهولة الوصول إلى الواجهة البحرية بشعورهم بالاسترخاء (56%)، والهدوء (41%)، والراحة العاطفية (41%)، والارتباط بالطبيعة (33%) والتوازن الداخلي (31%).

كما تشير البيانات إلى إعادة تعريف مفهوم الرفاهية، إذ اعتبر 48% من المشاركين أن الحياة الهادفة والمرتبطة بالطبيعة تمثل أبرز سمات المنزل المثالي، متقدمة على اتجاهات التصميم (40%) والمكانة الاجتماعية (33%).

تكشف هذه النتائج، عند النظر إليها مجتمعة، أن الوجهات السكنية على الواجهة البحرية أكثر من مجرد أصول للتجارب وأسلوب الحياة العصرية، إذ توضح كيف يمكن للمسطحات المائية أن تدعم الرفاهية اليومية، وتعزز الترابط المجتمعي، وتمنح قيمة حضرية مديدة. وتفتح هذا الدراسة، عند تطبيق نتائجها على مدينة سريعة النمو، آفاقاً وفرصاً واسعة للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص للتركيز في خططها السكنية على البيئات المتصلة والصديقة للمشاة، وتلك التي توفر الفرصة لاستعادة النشاط والحيوية.

ومن الجدير بالذكر أنه، تم تجميع نتائج الدراسة ورؤى الخبراء في تقرير تقني (ورقة بيضاء) بعنوان "مستقبل الحياة على الواجهة البحرية"، والذي يستكشف أهمية تصميم وجهات قريبة من الواجهة البحرية ودورها في بناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة وتكاملاً، ما يسهم مباشرة في تعزيز رؤية دبي على المدى الطويل، حيث تواصل الإمارة صياغة الجيل القادم من العيش الحضري.

وفي ظل التنافس المتزايد بين المدن على جودة الحياة اليومية التي توفرها لسكانها وزوارها، تسعى شمال القابضة إلى الإسهام في هذا الحوار العالمي المتنامي من خلال الدراسات والأبحاث المتخصصة، وتصميم الوجهات، والاستثمار طويل الأمد في مساحات ترتقي بتجربة الحياة الحضرية.

لتحميل تقرير مستقبل الحياة على الواجهة البحرية، يُرجى الضغط على (الرابط).

أجرت يوجوف دراسة "مستقبل الحياة على الواجهة البحرية" في عام 2025 لصالح شمال القابضة، وشارك فيها 1,009 من سكان دولة الإمارات ممن لا يقل دخلهم الشهري عن 20,000 ألف درهم إماراتي، منهم 393 شخصاً لديهم دخل شهري يبلغ 50,000 درهم إماراتي أو أكثر، أو يبلغ صافي ثروتهم 1 مليون دولار أمريكي أو أكثر.

عُقدت جلسة حوارية ضمت خبراء من تخصصات متعددة بتاريخ 30 يونيو في دبي هاربر، بمن فيهم:

ستيفن دينيير، مدير المشاريع في شركة يو +إيه – خبير التصميم المعماري.

الدكتورة خولة الكعبي، أستاذة في قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

شهزاد جمال، الشريك في قسم الاستشارات الاستراتيجية في نايت فرانك

دنكان دينلي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة ديزرت إنك – خبير هندسة المناظر الطبيعية.

3. الورقة البيضاء لمبادرة ’مستقبل الحياة على الواجهة البحرية

تتضمن الورقة البيضاء المتخصصة نتائج الدراسة وتحليلات الخبراء، وقد أُعدت لتكون مرجعاً للمستثمرين، والمطورين، والمخططين، والعاملين في القطاع العقاري

لمحة حول شمال

انطلقت من دبي، لتقديم كلّ ما هو استثنائي.

شمال هي شركة استثمارية متنوعة تُسهم في توفير فرص استثنائية من خلال محفظتها المتميزة من الاستثمارات والتجارب والأصول. وتعكس جميع مشاريعها طموحات دبي الكبيرة، وأجواءها الحيوية، وزخم النمو المتواصل فيها.

تشتمل المحفظة العقارية للشركة على مجتمعات متكاملة منظّمة، وأحياء نابضة بالحياة، ومساكن متميّزة، ووجهات للبيع بالتجزئة، ومساحات تجارية. وتسعى دوماً إلى تحويل المخططات الطموحة إلى واقع ملموس، ويتجسد ذلك في المشاريع الرائدة مثل دبي هاربر وحدائق ند الشبا، بما يفتح آفاقاً جديدة ويصنع وجهات ذات أثر حقيقي.

وفي قطاع الضيافة، تستثمر شمال في مختلف الفئات ضمن القطاع، بدءاً من التجارب الفاخرة، مروراً بوجهات أسلوب الحياة، ووصولاً إلى التجارب الميسّرة، وذلك بالشراكة مع علامات عالمية مرموقة مثل جميرا زعبيل سراي، وفندق هارت شورديتش لندن، وفندق ومساكن بكارات دبي، وسوشي سامبا، وفايف غايز.

كما تضم محفظة شمال مجموعة من أبرز وجهات الترفيه والمغامرات في دبي، بما في ذلك سكاي دايف دبي، وديب دايف دبي، وتجارب إكس دبي (إكس لاين، وإكس بارك، وإكس بارك جونيور، ومضمار دراجات إكس دبي)، وإنفلايت دبي. وتهدف الشركة من خلال هذه الوجهات إلى توفير تجارب لا تُنسى، وترسيخ مكانة دبي في طليعة وجهات سياحة المغامرات على مستوى العالم.

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