• خلال العام الماضي، عمد أكثر من 60% من "الجيل زد" (18-24 عامًا) إلى استخدام التكنولوجيا بوتيرة أعلى وخفض التأثير البيئي.

• أكد 24٪ من المشاركين في الدراسة من الجيل المستهدف أهمية الاستدامة في عملهم ومسيرتهم المهنية.

الإمارات العربية المتحدة: كشفت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FDX)، اليوم عن نتائج دراستها "المستقبل الآن" على عينة شملت "الجيل زد" أي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.

تقدم الدراسة رؤى قيمة حول أولويات جيل الشباب في دولة الإمارات التي تعتبر من أكثر الأسواق الناشئة ديناميكية حول العالم وحاضنة للأجيال الشابة الفاعلة. ويظهر تحول كبير في الطريقة التي يستشرف فيها الأجيال المستقبل الذي بات ديناميكيًا أكثر من أي وقت، وتطلعهم إلى تبني التقنيات والتوجهات الجديدة ومفهوم الاستدامة الذي من شأنه أن يؤثر على السلوكيات التجارية والحياتية.

ينطبق هذا التحول بشكل خاص على "الجيل زد" من الشباب، حيث أظهرت دراسة فيديكس أن 35٪ من هذه الفئة العمرية نسبوا مصطلح "المستقبل الآن" إلى التقدم التكنولوجي في مجال الأعمال والرعاية الصحية والتعليم والنقل، في حين أن ثلثهم نسبوا العبارة إلى التنمية المستدامة، و20٪ إلى زيادة استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، و8٪ توقعوا أن يكون كل شيء مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، و4٪ منهم ربطها بفكرة العيش على كوكب المريخ.

وتعليقًا على هذه الدراسة، قال جاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "تعزز نتائج هذه الدراسة خصوصًا استجابة السكان الأصغر سنًا، التزامنا بتجربة التقنيات المستدامة التي تفيد أهداف عملائنا وتتماشى معها. وبصفتنا شركة رائدة في هذا المجال، نتحمل مسؤولية تجاه الأجيال القادمة ونتخذ إجراءات جريئة ومبتكرة باستمرار لتلبية التوقعات المستقبلية".

وتابع ميوز: "تبذل فيديكس جهودًا حثيثة لتطوير التقنيات التي تعزز قدرات الجيل التالي من مركبات وأجهزة النقل، حيث نعمل حاليًا على اختبار الروبوت المبتكر Roxo ™ لتسليم الطرود في اليوم ذاته والذي تم تصميمه لخفض انبعاثات الكربون وزحمة السير والتلوث السمعي".

تسلط دراسة فيديكس الضوء أيضًا على اعتبارات "الجيل زد" عند اختيار صاحب العمل في المستقبل، حيث ذكر 24٪ من المشاركين منهم أن أجندة الاستدامة والتكنولوجيا التي تتبعها الشركة وطريقة إدارة أعمالها ستكون في طليعة أولوياتهم عند اختيار العمل في أي شركة في المستقبل. بينما اعتبر 24٪ منهم أن اعتماد التكنولوجيا واستخدامها هو أكثر أهمية. والجدير ذكره أن 22٪ منهم أشاروا إلى أن أعمال الشركة في مجال البحث والتطوير وحجم براءات الاختراع تأتي ضمن أولوياتهم عند اختيار أصحاب العمل في المستقبل.

وأجمع 98٪ من المشاركين من هذه الفئة العمرية على أن الاستدامة ستكون جزءًا لا غنى عنه في أعمالهم في المستقبل، ووافق 94% منهم على أن "الوعي بالكوكب" جزء أساسي من تطلعاتهم المستقبلية.

وأضاف ميوز: "تسعى فيديكس لتوفير مستقبل أكثر استدامة ولتحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم بحلول العام 2040، لذا نعمل على خفض الانبعاثات والنفايات واستبدال التقنيات والمركبات القديمة، بالإضافة إلى تطوير منشآتنا وآليات التغليف لدينا لأننا ندرك أهمية دورنا في حماية الكوكب والحفاظ عليه".

ركزت دراسة "المستقبل الآن" على ثلاث وجهات نظر رئيسية هي الديناميكية، انفتاح سكان الإمارات على التجربة والابتكار ووعيهم بأهمية الاستدامة.

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