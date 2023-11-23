دراسة "إيكولاب ووترمارك" تـقـدم نظرة ثاقبة حول مدى الوعي في المملكة العربية السعودية بشأن ندرة المياه، والشعور المتزايد بضرورة اتخاذ إجراءات فورية من قبل الصناعة والأفراد

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "إيكولاب" اليوم، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستدامة تقدم حلول وخدمات في مجال المياه، عن النتائج الرئيسية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، والتي تضمنتها دراستها الأولى "إيكولاب ووترمارك". هذه الدراسة هي الأولى التي توضح موقـف المستهلكين السعوديين تجاه استهلاك المياه وتغـير المناخ، وتسلط الضوء على الشعور المتزايد والضرورة المُلحّة في المملكة فيما يتعلق بسلامة المياه والمحافظة عليها، وحاجة الصناعة إلى تفعيل تدابير الاستدامة. وتعزز هذه النتائج شراكات إيكولاب المستمرة مع الحكومة السعودية والصناعة لدعم جهود الاستدامة.

وبحلول عام 2030، من المقرر أن يواجه الكوكب عجزاً في المياه بنسبة 56%، وفقاً لمعهد الموارد العالمية (WRI)، وسوف يفـتـقـر 1.6 مليار شخص لمياه الشرب التي تتم إدارتها بشكل آمن، وفقاً للأمم المتحدة. وتُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي في العالم، حيث يتعرض حوالي 83% من سكان المنطقة للإجهاد المائي بسبب تغير المناخ. (WRI)

وتقيس دراسة "إيكولاب ووترمارك" حالة إدارة المياه من خلال أهمية المياه واستخدامها، وارتباطها بالمناخ، والمسؤولية بين الفئات الرئيسية للمستهلكين، وقد سلّطت الضوء على العديد من المخاوف في المملكة العربية السعودية، منها:

53% من المستهلكين في السعودية يعتبرون المياه النظيفة والآمنة مصدر قلق بيئي كبير

66% من المستهلكين في السعودية يتوقعون أن المياه النظيفة والآمنة ستكون مشكلة خلال السنوات الخمس المقبلة

80% من المستهلكين في السعودية يوافقون على أنه يمكن معالجة ندرة المياه بشكل فعّال

74% من المستهلكين في السعودية يعـتقـدون أن المصنّعين/ الشركات تفتقر إلى إرشادات و/أو خطط واضحة لمكافحة ندرة المياه

حوالي 75% من المستهلكين السعوديين يرون أن القادة الحكوميين لديهم مستوى أعلى من القلق بشأن تأثيرهم على الحفاظ على المياه وتغير المناخ، مقارنة بقادة الأعمال والمنظمات غير الربحية

وقال ستيفان أومياستوفسكي، النائب الأول للرئيس، ومدير أسواق الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إيكولاب: "تظهر نتائج دراسة إيكولاب ووترمارك الأولى أن هناك شعوراً متزايداً بضرورة اتخاذ إجراءات فورية في المملكة فيما يتعلق بسلامة المياه والمحافظة عليها، وحاجة الصناعة لتبني ممارسات أكثر استدامة لإدارة المياه. والخبر السار للصناعة هو أن الوفاء بهذه المسؤوليات من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية للاستدامة والشركات على حد سواء. ومن خلال هذه الدراسة، نأمل في تشجيع الآخرين وإلهامهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية هذا المورد الحيوي".

ومن خلال التركيز على المياه وتصورات المستهلكين للأزمة المستمرة، تقدم دراسة "إيكولاب ووترمارك" نظرة ثاقبة حول أين وكيف يمكن للأطراف المعنيين - سواء الحكومة أو الشركات أو المنظمات غير الحكومية أو حتى الأفراد - العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية الحرجة بنجاح.

وتضطلع إيكولاب بدور مهم في تطوير المشهد الصناعي في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التعاون مع الصناعات الحيوية للمملكة، والجمع بين العمليات المتصلة والابتكار الرقمي والخبرة، لتقليل التأثيرات البيئية مع زيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى. ويؤكد التوسع الاستراتيجي لمركز إيكولاب العالمي للتطوير(EGIC) إلى المملكة العربية السعودية، وهو واحد من ستة مراكز حول العالم، على التزامها بالتحول الرقمي في المملكة. . ويُعد مركز إيكولاب العالمي للتطوير بمثابة شبكة دولية من منشآت التطوير عن بُعـد تختص برصد وتحليل أداء التقنيات الرئيسية الهامة. وبناءً على التزامها بالاستراتيجية الوطنية للمياه، والتي تعد حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030. تــتخذ المملكة خطوات هامة لمواجهة تحديات الأمن المائي العالمي، فقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، مؤخراً عن إنشاء المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، مع مهمة توحيد الجهود العالمية في جميع جوانب قطاع المياه، وتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتمويل، وتحسين السياسات، وكلها تساهم في استدامة المياه.

وأضاف أومياستوفسكي: "تؤكد التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومات على الدور الحيوي للإدارة المسؤولة للمياه في منطقة تواجه قيوداً على موارد المياه العذبة المحدودة. كما أن الرؤى المستمدة من دراسة إيكولاب ووترمارك من شأنها أن تُلهم القادة من القطاعين العام والخاص على الاضطلاع بدور أكبر في حماية هذا المورد الثمين والمحدود".

ويبرز التزام إيكولاب باستدامة المياه من خلال فريق عالمي يضم 1,200 عالم ومهندس ومتخصص فني، يعملون في 20 مركزاً تكنولوجياً متطوراً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المركز في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) في المملكة العربية السعودية.

وباعتبارها شريكاً موثوقاً لملايين العملاء لأكثر من 100 عام، تقدم إيكولاب حلولاً قائمة على العلوم هي الأكثر ابتكاراً في الصناعة، ورؤى وخدمات مرتكزة إلى البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة. وفي 2020، أصبحت إيكولاب عضواً مؤسساً ورئيساً مشاركاً في تحالف القدرة على مواجهة المياه، وهي مبادرة تقودها الصناعة للفريق التنفيذي المعني بالمياه ضمن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

أجريت دراسة "إيكولاب ووترمارك" بالشراكة مع "مورنينغ كونسلت" في عام 2023، على عينة من عامة السكان البالغين. وستقوم "إيكولاب" بتحديث ونشر إصدارات جديدة من دراسة "إيكولاب ووترمارك" الخاصة بها.

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نبذة عن إيكولاب

تعتبر إيكولاب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزECL) شريكاً موثوقاً لملايين العملاء، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستدامة تقدم حلول في مجالات المياه والصحة العامة والوقاية من الأمراض من أجل حماية الناس والموارد الحيوية للحياة. واستناداً إلى قــرن من الابتكار، تبلغ مبيعات إيكولاب السنوية 14 مليار دولار أميركي، ويعمل بها أكثر من 47,000 موظف، وتدير عملياتها في أكثر من 170 دولة حول العالم. وتقدم الشركة حلولاً شاملة قائمة على العلوم، ورؤى مرتكزة إلى البيانات، وخدمات عالمية المستوى لتعزيز سلامة الأغذية، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، والاستخدام الأمثل للمياه والطاقة. وتساهم حلول إيكولاب المبتكرة في تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة للعملاء في مجالات الغذاء، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والضيافة، والأسواق الصناعية.

حول دراسة "إيكولاب ووترمارك"

تم إطلاق دراسة "إيكولاب ووترمارك" في عام 2023، وهي عبارة عن بحث سنوي تجريه شركة "إيكولاب". وتتناول الدراسة العالمية حالة إدارة المياه من خلال قياس أهمية المياه، واستخدامها، وارتباطها بالمناخ، والمسؤولية بين الفئات الرئيسية للمستهلكين. تم إجراء هذا البحث في الفترة ما بين 15 فبراير و 3 مارس 2023، وقد شمل عينة من عامة السكان البالغين. وأجريت المقابلات عبر الإنترنت. تحتوي نتائج الدراسة الكاملة على هامش خطأ زائد أو ناقص 2 إلى 3 نقطة مئوية. وقد تم قياس وموازنة قيم بعض المناطق الجغرافية بمتغيرات أقل اعتماداً على توفر بيانات التعداد المحلي.