دراسة "إيكولاب ووترمارك" تـقـدم نظرة ثاقبة حول مدى الوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن ندرة المياه، والشعور المتزايد بضرورة اتخاذ إجراءات فورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيكولاب اليوم، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستدامة تقدم حلول وخدمات في مجالات المياه، عن النتائج الرئيسية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنتها دراستها الأولى "إيكولاب ووترمارك". تكشف هذه الدراسة عن موقف المستهلكين في دولة الإمارات العـربية المتحدة تجاه استهلاك المياه وتغـير المناخ ، وتسلط الضوء على الشعور المتزايد بالضرورة المُلحّة فيما يتعلق بسلامة المياه والمحافظة عليها، وحاجة الصناعة إلى تسريع إجراءات الاستدامة.

وبحلول عام 2030، من المقرر أن يواجه الكوكب عجزاً في المياه بنسبة 56%، وفقاً لمعهد الموارد العالمية (WRI)، وسوف يفـتـقـر 1.6 مليار شخص لمياه الشرب التي تتم إدارتها بشكل آمن، وفقاً للأمم المتحدة. وتُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تضرراً في العالم، حيث يتعرض حوالي 83% من سكان المنطقة للإجهاد المائي بسبب تغير المناخ. (WRI)

وتقيس دراسة "إيكولاب ووترمارك" حالة وضع المياه من خلال أهمية المياه واستخدامها، وارتباطها بالمناخ، والمسؤولية بين الفئات الرئيسية للمستهلكين، وقد سلّطت الضوء على العديد من المخاوف في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها:

79% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتقـدون أن المصنّعين/ الشركات تفتقر الإرشادات و/أو الخطط الواضحة لمكافحة ندرة المياه

من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتقـدون أن المصنّعين/ الشركات تفتقر الإرشادات و/أو الخطط الواضحة لمكافحة ندرة المياه 73% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبرون المياه النظيفة والآمنة مصدر قلق بيئي كبير

من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبرون المياه النظيفة والآمنة مصدر قلق بيئي كبير 67% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوقعون أن المياه النظيفة والآمنة ستكون مشكلة خلال السنوات الخمس المقبلة

من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوقعون أن المياه النظيفة والآمنة ستكون مشكلة خلال السنوات الخمس المقبلة 84% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يوافقون على أنه يمكن معالجة ندرة المياه بشكل فعّال

وقال ستيفان أومياستوفسكي، النائب الأول للرئيس، ومدير أسواق الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إيكولاب: "تأتي المياه في صميم أزمة المناخ، ونحن نشهد تأثيرات التغير المناخي من خلالها. ولهذا آثار واسعة النطاق، ليس فقط على الشركات، ولكن أيضاً على المجتمعات التي نعيش فيها. وبينما نواصل عملنا لتغيير الطريقة التي يفكر بها العالم بشأن المياه، فإن غرض نتائج دراسة إيكولاب ووترمارك بأن تحفز القادة على الاضطلاع بدور أكبر في حماية هذا المورد الثمين والمحدود. قامت حكومة الإمارات باتخاذ موقـفـاً استباقياً في قيادة الطريق نحو الإدارة المسؤولة للمياه، في منطقة تواجه تحديات فريدة بسبب مواردها المحدودة من المياه العذبة".

وفي إطــار الاستعـداد لاستــضافـة مـؤتـمـر الأطـراف فـي اتـفاقـيـة الأمـم المـتحــدة الإطــارية بـشــأن تغـير المناخ (كوب 28) هذا العام، أصدرت وزارة الخارجية ورقة نقاشية بعنوان "تداعيات متلاحقة لندرة المياه"، تدعو إلى استجابة دولية منسقة لهذه القضية الملحة. وتستعرض هذه الورقة الأسباب الجذرية، وتداعيات ندرة المياه في جميع أنحاء العالم، مع اقتراحات وحلول مثل تعزيز المحافظة على المياه المحلية وتسريع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036.

ومن خلال التركيز على تصورات المياه والمستهلكين للأزمة المستمرة، تقدم دراسة "إيكولاب ووترمارك" نظرة ثاقبة حول أين وكيف يمكن للأطراف المعنيين - سواء الحكومة أو الشركات أو المنظمات غير الحكومية أو حتى الأفراد - العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية الحرجة بنجاح.

وأضاف أومياستوفسكي: "إن الرؤى المستمدة من دراسة إيكولاب ووترمارك تؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات المياه العالمية بشكل فعّال. والخبر السار للصناعة هو أن الوفاء بهذه المسؤوليات من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية للاستدامة والشركات على حد سواء. ومن خلال هذه الدراسة، نأمل في تشجيع الآخرين وإلهامهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية هذا المورد الحيوي".

وباعتبارها شريكاً موثوقاً لملايين العملاء لأكثر من 100 عام، تقدم "إيكولاب" حلولاً قائمة على العلوم هي الأكثر ابتكاراً في الصناعة، ورؤى وخدمات مرتكزة إلى البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة. وفي 2020، أصبحت "إيكولاب" عضواً مؤسساً ورئيساً مشاركاً في تحالف القدرة على مواجهة المياه، وهي مبادرة تقودها الصناعة للفريق التنفيذي المعني بالمياه ضمن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

أجريت دراسة "إيكولاب ووترمارك" بالشراكة مع "مورنينغ كونسلت" في عام 2023، على عينة من عامة السكان البالغين. وستقوم "إيكولاب" بتحديث ونشر إصدارات جديدة من دراسة "إيكولاب ووترمارك" الخاصة بها.

#بياناتشركات

-انتهى-

للمعلومات الصحافية، يُرجى التواصل مع:

رمزي الأبرص، موجو للعلاقات العامة Mojo PR، إيميل: ramzi@mojo-me.com

نبذة عن إيكولاب

تعتبر إيكولاب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزECL) شريكاً موثوقاً لملايين العملاء، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستدامة تقدم حلول في مجالات المياه والصحة العامة والوقاية من الأمراض من أجل حماية الناس والموارد الحيوية للحياة. واستناداً إلى قــرن من الابتكار، تبلغ مبيعات إيكولاب السنوية 14 مليار دولار أميركي، ويعمل بها أكثر من 47,000 موظف، وتدير عملياتها في أكثر من 170 دولة حول العالم. وتقدم الشركة حلولاً شاملة قائمة على العلوم، ورؤى مرتكزة إلى البيانات، وخدمات عالمية المستوى لتعزيز سلامة الأغذية، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، والاستخدام الأمثل للمياه والطاقة. وتساهم حلول إيكولاب المبتكرة في تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة للعملاء في مجالات الغذاء، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والضيافة، والأسواق الصناعية.

www.ecolab.com

حول دراسة "إيكولاب ووترمارك"

تم إطلاق دراسة "إيكولاب ووترمارك" في عام 2023، وهي عبارة عن بحث سنوي تجريه شركة "إيكولاب". وتتناول الدراسة العالمية حالة وضع المياه من خلال قياس أهمية المياه، واستخدامها، وارتباطها بالمناخ، والمسؤولية بين الفئات الرئيسية للمستهلكين. تم إجراء هذا البحث في الفترة ما بين 15 فبراير و 3 مارس 2023، وقد شمل عينة من عامة السكان البالغين. وأجريت المقابلات عبر الإنترنت. تحتوي نتائج الدراسة الكاملة على هامش خطأ زائد أو ناقص 2 إلى 3 نقطة مئوية. وقد تم قياس وموازنة قيم بعض المناطق الجغرافية بمتغيرات أقل اعتماداً على توفر بيانات التعداد المحلي.