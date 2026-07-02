تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طفرة عمرانية غير مسبوقة، مدفوعة برؤى وطنية طموحة تستهدف تطوير مدن ذكية ووجهات سياحية عالمية ومشاريع عقارية ضخمة تعيد رسم ملامح المشهد الحضري في المنطقة. فمن الأبراج الشاهقة والمجمعات متعددة الاستخدامات إلى المدن المستقبلية، تستثمر حكومات المنطقة مليارات الدولارات في مشاريع تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمراكز عالمية للأعمال والسياحة والابتكار. لكن مع هذا التوسع المتسارع، تبرز السلامة كأحد أهم معايير نجاح هذه المشاريع، وفي مقدمتها الامتثال لأكواد البناء وأنظمة السلامة من الحرائق. حيث لم يعد نجاح المباني يقاس بجمال تصميمها أو كفاءتها التشغيلية أو اعتمادها لمعايير الاستدامة فحسب، بل أصبح يقاس أيضاً بقدرتها على حماية الأرواح وضمان استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر عند وقوع الحوادث. ومع تزايد ارتفاع المباني وتعقيدها، أصبحت استراتيجيات السلامة من الحرائق عنصراً أساسياً في مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل، وليس مجرد متطلب تنظيمي للحصول على الموافقات.

بيئة أكثر تعقيداً... ومخاطر أكبر

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في طبيعة المشاريع العمرانية، حيث أصبحت المجمعات الحديثة تضم في مشروع واحد وحدات سكنية وفنادق ومكاتب ومساحات تجارية وترفيهية. هذا التنوع في الاستخدامات، إلى جانب دمج تقنيات حديثة مثل أنظمة المباني الذكية، والطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة، أوجد تحديات جديدة تتطلب حلولاً أكثر تطوراً في مجال السلامة من الحرائق. فإدارة عمليات الإخلاء في برج متعدد الاستخدامات يستقبل آلاف السكان والزوار يومياً تختلف جذرياً عن إدارة مبنى مكتبي تقليدي، ما يجعل التخطيط المسبق عاملاً حاسماً في حماية الأرواح.

السلامة من الحرائق أصبحت قضية استثمارية

لم تعد سلامة الحرائق مسؤولية فرق المشاريع أو الجهات التنظيمية أو سلطات الدفاع المدني أو الإمتثال لأكواد البناء فقط، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين وشركات التأمين وحتى المستأجرين. فاليوم يولي المستثمرون اهتماماً أكبر بإدارة المخاطر، بينما تنظر شركات التأمين إلى أنظمة الحماية من الحرائق كأحد أهم عناصر تقييم المشاريع. وفي المقابل، أصبح السكان والمستخدمون أكثر وعياً بمعايير السلامة ويتوقعون مستويات أعلى من الحماية في المباني التي يعيشون أو يعملون فيها. لذلك، لم يعد الامتثال لأكواد البناء أ, الحصول على موافقات تقتصر على استيفاء أدنى المتطلبات النظامية، بل أصبح عاملاً مؤثراً وأساسياً في قيمة الأصول واستدامة الأعمال وثقة أصحاب المصلحة. خاصةُ مع استمرار نمو المباني في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عمودي، وأهمية أن تتطور استراتيجيات السلامة من الحرائق جنبا إلى جنب معها.

أهمية أكواد البناء الدولية

يبدأ بناء مدن أكثر أماناً من الالتزام بأطر تنظيمية راسخة، وفي مقدمتها أكواد البناء وأنظمة السلامة من الحرائق. فقد طُورت هذه الأكواد استناداً إلى عقود من الخبرة العملية والأبحاث المتخصصة والدروس المستفادة من الحوادث، لتشكل إطاراً شاملاً يضمن دمج متطلبات السلامة في مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل، بما يعزز حماية الأرواح ويرسخ استدامة البيئة العمرانية. كما تستند سلامة المباني الحديثة إلى منظومة متكاملة من الأكواد والمعايير الدولية التي طُورت استناداً إلى عقود من الخبرة والدروس المستفادة من الحوادث الواقعية. وتوفر عائلة الأكواد الدولية (I-Codes®) الصادرة عن مجلس الكود الدولي (ICC)، بما في ذلك الكود الدولي للبناء (IBC) والكود الدولي للحرائق (IFC)، إطاراً شاملاً يغطي الوقاية من الحرائق، وأنظمة الحماية، ووسائل الإخلاء، وإدارة الدخان، ومتطلبات مقاومة الحريق للعناصر الإنشائية. وتتميز هذه الأكواد بتحديثها المستمر لمواكبة التقنيات الحديثة وأساليب البناء الجديدة، بما يضمن قدرة المشاريع على التعامل مع التحديات المتغيرة.

بناء مدن أكثر أمان مسؤولية مشتركة

يشهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم إدراكاً متزايداً بأن نجاح المدن الحديثة لا ينفصل عن سلامة المباني التي تحتضنها. وانطلاقاً من هذا المفهوم، تبنت العديد من دول المنطقة أكواد ومعايير بناء معترفاً بها دولياً، في إطار جهودها للارتقاء بجودة المشاريع، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم التنمية العمرانية المستدامة. وفي مجلس الكود الدولي (ICC)، أتيحت لنا فرصة التعاون مع الحكومات والجهات التنظيمية وشركاء القطاع في مختلف أنحاء المنطقة، من خلال تطوير الأكواد، وتقديم البرامج التدريبية، والاعتمادات المهنية، والدعم الفني، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة ورفع كفاءة القطاع. وتؤكد التجارب أن أفضل نتائج السلامة تتحقق عندما يُنظر إلى الامتثال للأكواد باعتباره مسؤولية مشتركة، وليس مجرد التزام تنظيمي. فالمصممون، والمهندسون، والمقاولون، والجهات الرقابية، وملاك المباني، ومديرو المرافق، جميعهم شركاء في بناء بيئة أكثر أماناً واستدامة. ولا يتوقف هذا الالتزام عند اكتمال أعمال الإنشاء، بل يمتد طوال دورة حياة المبنى. فإجراء الفحوصات الدورية، واختبار أنظمة الحماية من الحرائق، وصيانتها بشكل منتظم، إلى جانب الاستثمار المستمر في التدريب والتطوير المهني، تمثل جميعها عناصر أساسية للحفاظ على أعلى مستويات السلامة، لا سيما مع تزايد تعقيد المباني وتطور التقنيات المستخدمة فيها.

السلامة من الحرائق استثمار في المستقبل

ومع استمرار الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة، تبرز سلامة الحرائق كأحد الركائز الأساسية لضمان استدامة المشاريع، وحماية الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين والمجتمعات. وفي نهاية المطاف، لا يقتصر الامتثال لأكواد البناء و السلامة من الحرائق على استيفاء المتطلبات التنظيمية، بل يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في حماية الأرواح، وصون الأصول، وبناء مدن أكثر أماناً ومرونة واستدامة للأجيال المقبلة.

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