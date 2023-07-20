شاركت فيها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والشارقة

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: وفي وقت تضطلع فيه الخوارزميات بأنواع محددة من المهمات الصحفية، وتحديدا الروتينية كالتقارير المالية والأحداث الرياضية وإنذارات الزلازل، والتي لا تحتاج إلى صياغة معقدة، كما أن المؤسسات الإعلامية العالمية تتعرض للتعطيل بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يقوده اللاعبون الكبار، فإن المؤسسات الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة تتأخر في استخدام واعتماد الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، وفقًا لورقة بحثية أعدها ثلاثة باحثين من جامعتين.

تشير نتائج البحث إلى أنه في حين أن الإمارات كدولة تعتمد بسرعة على الذكاء الاصطناعي، إلا أن المؤسسات الإعلامية لا تزال تجري تجارب على الذكاء الاصطناعي بوتيرة بطيئة، في وقت يتحول فيه العالم من الصحافة الرقمية إلى "الصحافة الخوارزمية" التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

تمت كتابة الورقة البحثية من قبل الدكتور سابير حق، أستاذ مساعد في الاتصالات الجماهيرية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والدكتورة نوريتا أحمد أستاذة في نظم المعلومات وتحليلات البيانات في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور محمد إباحرين أستاذ في الاتصالات الجماهيرية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

تم جمع البيانات الأولية للورقة من خلال مقابلات عبر الإنترنت مع 11 مشاركًا، بما في ذلك الصحفيين والمحررين ومديري مؤسسات الإعلام الرقمية والتنفيذيين، والتقنيين في منظمات الأخبار في الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا للورقة، وافق غالبية المتحدثين في المقابلات على أن معظم منظمات الأخبار في الإمارات العربية المتحدة في مراحل مبكرة من اعتماد الذكاء الاصطناعي؛ حيث بدأوا للتو في عمليات تحول الذكاء الاصطناعي من خلال تجربة هذه التكنولوجيا الجديدة واستدامة الموظفين ذوي المواهب اللازمة لتنفيذها. ومع ذلك، ليست لدى جميع منظمات الأخبار استراتيجية واضحة ومتماسكة للذكاء الاصطناعي.

واستنادًا إلى الردود، تشمل العوامل المعوقة النهج التقليدي للمحررين في الانتقال إلى التكنولوجيات الجديدة، حيث يكتفى العديد منهم بنظم الذكاء الاصطناعي على مستوى المبتدئين في غرف الأخبار. أقر أحد المتحدثين بأن الانتقال إلى التكنولوجيا المعترضة سيستغرق وقتًا أطول لأن القادة الكبار مهتمون فقط بدمج الذكاء الاصطناعي في جوانب محدودة من سير العمل، وبعض القادة يفتقرون إلى تفكير الذكاء الاصطناعي.

وقال أحد المشاركين إنه في حين أن الرغبة في تنفيذ التكنولوجيا الجديدة موجودة، إلا أن معظم منظمات الأخبار ليس لديها الموارد اللازمة لاعتماد شيء معترض بهذا الشكل. ونتيجة لذلك، بحلول الوقت الذي يواجهون فيه التكنولوجيات الجديدة، يظهر أدوات جديدة.

وفي المقابل، كان معظم المتحدثين المتعلقين بناشري الأعمال التجارية بدلاً من العمل لصالح منظمات الأخبار التقليدية متحمسين لاعتماد الذكاء الاصطناعي. ووفقًا للورقة، تعتمد استراتيجيات الذكاء الاصطناعي للأعمال التجارية على القراء الأصغر سنًا، والجماهير المستهدفة الجديدة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة المحمولة.

يقترح البحث أن منظمات الأخبار في الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى الانتقال إلى غرفة أخبار تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يجتمع المتخصصون في التكنولوجيا والصحفيون ورجال الأعمال والمبتكرين لتحقيق التلقائية وإنتاج محتوى أخبار ذو جودة عالية بناءً على استراتيجية الذكاء الاصطناعي. ويستشهدون بمثال شبكة أخبار الشرق، وهي خدمة أخبار متعددة الأنظمة باللغة العربية على مدار الساعة، تصل إلى جميع أنحاء العالم العربي وخارجه من خلال قناة تلفزيونية مخصصة ومنصات رقمية متعددة، مدعومة بنظام ذكاء اصطناعي لتنسيق المحتوى وتكنولوجيا بروتوكول الإنترنت. يشمل هذا النظام المحتوى الافتراضي والمحتوى المحلي، باستخدام تطبيقات قائمة على السحابة، وهندسة هجينة لتجميع المحتوى وإنتاجه وتوزيعه.

يشير البحث إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار سيساعد منظمات الأخبار على مواكبة التطورات ، وأيضًا يمكنه تمكين الصحفيين من تبسيط سير العمل الإعلامي، وتلقين المهام المملة، وتسهيل تحليل البيانات، وتحديد اتجاهات وإشارات الإعلام، والقضاء على الأخبار الزائفة، وتوليد النتائج.

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