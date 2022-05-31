المنامةـ جامعة الخليج العربي: طور طالب الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي صالح نعيم صالح أداة لقياس الاستثمار في الإبداع وعلاقته بإدارة المواهب في التصميم الداخلي في سياق أطروحة ناقش نتائجها كجزء من متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في تربية الموهوبين.

وسعى من خلال البحث إلى تطوير مقياس يتسم بالصدق والثبات مبني على نظرية الاستثمار في الإبداع لقياس مدى قابلية الاستثمار في الأفكار والمنتجات الإبداعية، كما عمل على التحقق من العلاقة ما بين الاستثمار في الإبداع وإدارة المواهب بالاعتماد على البحث المنهج الوصفي، على عينة للتحقق من صدق وثبات مقياس الاستثمار في الإبداع من عشر منتجات في التصميم الداخلي قام بالحكم عليها (50) متخصص في مجال التصميم الداخلي، فيما تكونت العينة المستخدمة لاستقصاء العلاقة بين الاستثمار في الابداع وإدارة المواهب من (36) منتج و(25) مختص في مجال التصميم الداخلي و(10) مستثمرين في مجال التصميم الداخلي و(10) طلبة منتجاتهم قابلة للاستثمار).

وطبق الباحث مقياس الإنتاجية الإبداعية في التصميم الداخلي لتحديد المنتجات الإبداعية، وبعد ذلك طبق مقياس الاستثمار في الإبداع لمعرفة قابلية الاستثمار في المنتجات الإبداعية، وأخيراً تم تطبيق مقياس إدارة المواهب على الطلبة الذين صنفت منتجاتهم الإبداعية بأنها قابله للاستثمار.

وأظهرت النتائج أن مقياس الاستثمار في الإبداع والمُطور في الدراسة الحالية يتمتع بصدق وثبات عاليين كما أشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الاستثمار في الإبداع وإدارة المواهب. وهنا يؤكد بالقول: "يساهم الاستثمار في الإبداع في تطوير الدول من ناحية الاهتمام بتطوير ودعم أفكار ومنتجات المبدعين والموهوبين، وذلك بخلق بيئة توجههم وتعمل على صقل هذه الأفكار والإنتاجات الإبداعية، ومن الأرجح تكون هناك خطه منظمة للعمل بها وتكون دائمة من حيث استقبال الأفكار والمنتجات الإبداعية التي تواكب هذا العصر وكذلك المستقبل، ليُكون نظام مستقبلي في الاستثمار بهذه الأفكار والمنتجات الإبداعية ليصبح هناك خطة محددة وواضحة، وهذا ما تطمح له الدول لتطوير اقتصاداتها".

وأوصى الباحث باستخدام مقياس الاستثمار في الإبداع للحكم على منتجات الطلبة في جميع التخصصات لمعرفة إمكانية الاستثمار بها والاستفادة من منتجات الطلبة الإبداعية القابلة للاستثمار في التصميم الداخلي بتقديمها إلى الجهات الحكومية المعنية بالرعاية السكنية، حيث تخدم المجتمع في تصميم منازلهم، وتكون قليلة التكليف، داعياً إلى زيادة التركيز على إدارة المواهب في التعليم العالي لتوجيه الطلبة وصقل مواهبهم، وزيادة الاهتمام بأفكار ومنتجات الطلبة الإبداعية والاستثمار بها لتظهر للمجتمع.

وفي السياق ذاته، أوضح ضرورة توعية ودعم المستثمرين للاستثمار في أفكار ومنتجات الطلبة الإبداعية، وتوفير البيئة التجارية الآمنة والمشجعة للاستثمار بها، مؤكداً ضرورة الاهتمام في مجال البحث العلمي من ناحية الاستثمار في الإبداع وتفعيل دور مقياس البحث للكشف عن الأفكار والمنتجات القابلة للاستثمار في شتى المجالات.

اشرف على الدراسة الدكتورة هدى الهندال أستاذ تربية الموهوبين المشارك وأستاذ تربية الموهوبين والمبدعين المشارك الدكتور أحمد العباسي.

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