الإمارة توفر خياراً مثالياً لمشتري المنازل الجدد الباحثين عن الاستقرار في مجمعات سكنية تضم طيفاً واسعاً من مرافق الصحة والعافية.

إطلاق خطة دبي الحضرية 2040 يعكس تركيز دبي على التنمية الحضرية المستدامة ومزايا الصحة والسعادة والعافية وجودة الحياة.

تشيسترتنس سجلت زيادة إجمالية كبيرة في الطلب على العقارات في دبي من داخل الدولة وخارجها خلال العام الجاري.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشف فريق قسم المنازل العالمية الجديدة لدى تشيسترتنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات العقارية والتي تنتشر عملياتها الدولية على امتداد 120 مكتباً تتوزع في 20 دولة، عن تسجيل أكثر من 13,000 عملية بيع للمنازل الجديدة في دبي خلال الربع الأول من عام 2022. وتركّز قسم كبير من هذه الصفقات حتى الآن في المجمعات السكنية التي تضم خيارات عديدة من المرافق التي تركّز على مزايا الصحة والعافية، بما فيها مناطق الفرجان، وداماك لاجونز، ودبي كريك هاربر، ودبي هيلز إستيت، وقرية جميرا الدائرية، وشوبا هارتلاند. وأشار فريق تشيسترتنس إلى أن هذا التوجه يعكس الحركة القوية التي تشهدها سوق دبي العقارية.

تغيّر أولويات المشترين

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دينيس تشان، رئيس المبيعات الدولية في شركة تشيسترتنس: "يعكس واقع السوق تغيّر احتياجات المشترين وأولوياتهم، وخصوصاً منذ بداية أزمة كوفيد-19، إذ ينتقل تركيز المستثمرين من مساحة العقارات نحو المنشآت المناسبة للعائلات ومرافق الصحة والعافية والأجواء الاجتماعية الخاصة بالمجمعات السكنية".

وتوازياً مع تحسن ظروف السوق لصالح المشترين في دبي، وحركة الانتعاش الاقتصادي المتميزة التي يسجلها الاقتصاد الإماراتي، تكتسب عوامل الصحة والعافية أهمية متنامية بالنسبة لمشتري المنازل عند اختيار المجمع السكني المناسب لتطلعاتهم.

وتعكس هذه البيانات ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة المتكاملة مع مرافق مجتمعية عالية الجودة، بما يشمل منشآت الرعاية الصحية والتعليم والرياضة، إلى جانب الحدائق ومسارات ركوب الدراجات والجري والمطاعم الصحية. وعلى سبيل المثال، أشار أحد التقارير المختصة بالسوق إلى أن القرب من المدارس عالية الجودة وإمكانية الوصول إلى منشآت الرعاية الصحية والمساحات الخضراء مثّلت بعضاً من معايير الاختيار الرئيسية بالنسبة لمشتري المنازل.[1]

مزايا الصحة والعافية ترسم ملامح مستقبل قطاع العقارات

تكتسب دبي سمعة متنامية كمركز عالمي رائد للأعمال والسياحة، وكوجهة قادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لمشتري المنازل والمستثمرين العقاريين. كما تحافظ أسعار العقارات في دبي على مستويات مقبولة بالمقارنة مع الأسواق العالمية الرئيسية الأخرى.

وشهد عام 2021 إطلاق خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضمنت استراتيجية واسعة النطاق للتنمية الحضرية المستدامة في الإمارة. وتركز الخطة على تعزيز مستويات الصحة والسعادة والعافية وجودة حياة المواطنين والمقيمين في دبي، وتشمل أهدافها الرئيسية تطوير مجتمعات سكنية حيوية وصحية وشاملة، فضلاً عن مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية بهدف توفير بيئة صحية للمقيمين والزوار.

طلب مرتفع وعائدات قوية

ينعكس هذا التركيز الراسخ على تعزيز عافية المجتمعات في المنطقة من خلال زيادة الطلب على المنازل الواقعة في المجمعات السكنية الغنية بالمساحات الخضراء والمرافق في مختلف أنحاء دبي. وعلى سبيل المثال، سجلت تشيسترتنس زيادة بنسبة 20% في الاستعلامات الخارجية بشأن العقارات في دبي خلال الربع الرابع 2021 والربع الأول 2022، توازياً مع زيادة وعي المشترين بقدرة دبي على تزويدهم بتوازن مثالي بين حياتهم الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى عروضها المميزة للعمل عن بعد، وخيارات الإقامة المتنوعة التي توفرها، بما يشمل الإقامة الذهبية وتأشيرة العمل الحر وتأشيرة المستثمر العقاري.

وتوفر دبي، إلى جانب كونها خياراً مفضلاً لمشتري المنازل الجدد، سوقاً مربحة للمستثمرين تزودهم بعائدات إيجار قوية ضمن المجمعات السكنية الواقعة في الضواحي. كما تقدم دبي أسعاراً تنافسية متميزة بالمقارنة مع المدن العالمية الكبرى، حيث يبلغ متوسط سعر الفلل 1,259 درهم إماراتي (320.82 يورو) للقدم المربعة ومتوسط سعر الشقق 1,091 درهم إماراتي (278.04 يورو) للقدم المربعة، بحسب أبحاث تشيسترتنس. وبالتالي تقدم سوق دبي عائدات إيجار قوية تتيح للمستثمرين تحقيق عائدات مرتفعة على الاستثمار ضمن مختلف المجمعات السكنية.

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لمحة عن شركة تشيسترتنس:

تأسست شركة تشيسترتنس العريقة في عام 1805 وتحظى اليوم بشبكة واسعة تضم أكثر من 100 مكتب تتوزع في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوظف ما يزيد عن ألف خبير متخصص في العقارات ممن يتمتعون بخبرات محلية وعقلية عالمية.

وتوفر الشركة لشركاء ووكلاء الامتياز لديها موارد لا تُضاهى في مجالات التشغيل والتسويق والتوظيف والتعليم وتنمية الأعمال. ويُعد الامتياز نظاماً يتألف من شبكة شركاء يتم امتلاك وإدارة كل فرع منها بشكل مستقل.