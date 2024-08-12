دبي: أكدت شركة هيتشز آند غليتشز، المتخصصة في خدمات صيانة المنازل والتابعة لمجموعة "فارنك"، أن دبي تشهد زيادة غير مسبوقة في الطلب على خدمات صيانة المنازل في قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي.

وتتولى "هيتشز آند غليتشز" مسؤولية صيانة العقارات الفاخرة في مختلف المناطق السكنية مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا ودبي هيلز إستيت. وتشمل الخدمات التي توفرها تنظيف المنازل وخدمات التوصيل وإعداد الطعام وصيانة معدات الصالات الرياضية وأنظمة المنازل وأجهزة الغسيل والمطبخ والمسابح والحدائق وخدمات الأمن على مدار الساعة.

وقد تم تعيين شركة "هيتشز آند غليتشز" مؤخراً لإدارة أكثر من 900 شقة فاخرة ومساكن فندقية من فئة الخمس نجوم في وسط مدينة دبي، وميناء خور دبي، ومرسى دبي مارينا. وتمتلك الشركة حالياً عقود صيانة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليون درهم إماراتي يشرف عليها أكثر من210 فني مؤهل.

ووفقاً لبحث أجرته شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، تعد دبي حالياً واحدة من أسرع أسواق المنازل الفاخرة نمواً في العالم، مع استمرار ارتفاع قيمة العقارات في مشاريع التطوير السكني الرئيسية في دبي بشكل كبير.

وقد شهدت دبي بيع أكثر من 100 عقار سكني بأكثر من 10 ملايين دولار خلال الربع الأول من هذا العام وحده، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2023. وتضم منطقة نخلة جميرا أكثر من ثلث هذه المنازل، وشكل المستثمرون من المملكة المتحدة والصين والهند ما يقرب من 37٪ من إجمالي المستثمرين.

وعلق زهيب أزهر، مدير العمليات في شركة "هيتشز آند غليتشز" بالقول: "يدرك مالكو العقارات الفاخرة في دبي أهمية وجود خدمات صيانة عالية الجودة وخاصة إذا تركوا منازلهم لفترة طويلة. وقد بدأنا التحضير منذ عامين لهذا النمو الملحوظ لأعداد المستثمرين القادمين الخارج لشراء عقارات فاخرة في دبي، وشكلنا وحدة متخصصة من الفنيين المدربين لتقديم أفضل خدمات الصيانة في هذا القطاع".

وتعتبر منصة التكنولوجيا الذكية الخاصة والتي تم تطويرها داخلياً بواسطة شركة حلول إدارة المرافق الذكية (HITEK) التابعة لمجموعة "فارنك" من الميزات التنافسية التي تقدمها "هيتشز آند غليتشز" لأصحاب العقارات الفاخرة المقيمين في الخارج أو الشركات المسؤولة عن صيانتها، حيث يتيح لهم التطبيق إمكانية رصد مستوى إنجاز الخدمات المطلوبة، وطلب خدمات جديدة، وإعداد تقارير شاملة، كما يسمح للعملاء باختيار نوعية المواد قد تكون مطلوبة لإكمال المهمة ودفع ثمنها.

وأضاف زهيب أزهر: "هناك نمو كبير أيضاً في الطلب على أنظمة المنازل الذكية، حيث ساهم التقدم التكنولوجي بحعل الأجهزة أسهل في الاستخدام وأكثر فعالية، وخاصة تلك التي يمكن إدارتها عن بعد".

وكانت "هيتشز آند غليتشز" قد أعلنت مؤخراً عن تعاونها مع شركة (Ring) العالمية المشهورة بمنتجها وهو جرس الباب الذي يضم كاميرا وخاصية التحدث من أي مكان من العالم من خلال تطبيق الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول. وعقب زهيب أزهر قائلاً: "يمكن للعملاء شراء مختلف المنتجات الذكية مباشرة من متجر هيتشز آند غليتشز عبر الإنترنت مع إمكانية تركيبها وصيانتها بشكل مستمر".

نبذة عن "هيتشز أند غليتشز"

تعد شركة "هيتشز أند غليتشز" من أبرز الشركات الرائدة في مجال صيانة المكاتب والمنازل، ولديها رؤية لتصبح المزود الرئيسي لخدمات الصيانة المنزلية الشاملة وفق أعلى معايير التكنولوجيا والاستدامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. تسعى الشركة بشكلٍ دائم إلى التميز في تقديم خدمات الصيانة المنزلية مع التركيز على الموثوقية والجودة في العمل والقيمة مقابل المال. ومن خلال تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، تتجاوز الخدمات المقدمة من قبل الشركة توقعات العملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا