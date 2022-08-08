دبي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد ميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو لنمو قيمة رأس المال للعقارات السكنية الفاخرة خلال النصف الأول من عام 2022

دبي جاهزة لتتصدر القائمة للفترة المتبقية من العام بحسب سَفِلز

أسعار العقارات الفاخرة في الإمارة ارتفعت بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من العام قياساً بمعدل وسطي 2.4% سجلته سَفِلز في 30 مدينة

دبي نجحت في الدخول إلى قائمة أفضل خمس مدن من حيث نمو قيمة العقارات إلى جانب مدن أمريكية

النمو في إيجارات العقارات السكنية الفاخرة تفوق على نمو قيمة رأس المال خلال النصف الأول من عام 2022

نمو الإيجارات تجاوز نسبة 5% في دبي قياساً بمعدل وسطي 3.1% في مدن عالمية أخرى

كشفت سَفِلز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، عن محافظة أسواق عقارات المدن السكنية في العالم على مرونتها في النصف الأول من عام 2022، وذلك من خلال الدراسة النصف سنوية التي أجرتها حول قيم رأس المال للعقارات السكنية الفاخرة وإيجاراتها في 30 مدينة رئيسية عالمية. وسجلت دبي أداءً قوياً في كِلا التقييمين للفترة المنتهية في شهر يونيو، وهو ما ظهر واضحاً في مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية.

التقرير الأول: قيم رأس المال

حجزت المدن الأمريكية المراتب الأولى على مؤشر سَفِلز، فيما شكلت دبي المدينة الوحيدة غير الأمريكية التي تنجح في الدخول إلى قائمة أفضل خمس مدن من حيث نمو قيمة العقارات، حيث جاءت في المرتبة الرابعة.

وارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في الإمارة بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يتواصل النمو القوي لرأس المال فيها لباقي عام 2022. وشهدت قيم رأس المال في المدن الثلاثين المشمولة في مؤشر سَفِلز نمواً وسطياً بنسبة 2.4%.

ويُتوقع أن تواصل دولة الإمارات وإمارة دبي استقطاب الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل أزمة كوفيد-19، بفضل نجاح برنامج الإقامة الذهبية واستمرار تدفق هؤلاء الأفراد. وتشير توقعات شركة هنلي آند بارتنرز، المتخصصة باستشارات الجنسية والإقامة، إلى انتقال 4 آلاف شخص من أصحاب الملايين إلى دولة الإمارات في عام 2022، ما يمثل أربعة أضعاف مستويات ما قبل الأزمة الصحية. وتواصل الإمارة الاستثمار بالبنية التحتية والارتقاء بعروضها الترفيهية والسياحية، بهدف استقطاب المواهب والأعمال وتوفير بيئة مواتية لهم على المدى الطويل.

وتميزت دبي عن غيرها من أفضل المدن العالمية المشمولة في المؤشر، مثل ميامي ولشبونة وكيب تاون، بفضل التوجه المتنامي نحو الطقس الدافئ والمساحات الأوسع، بالإضافة إلى جودة الحياة التي توفرها.

وجاءت ميامي في المرتبة الأولى من حيث نمو قيمة رأس المال في النصف الأول من عام 2022، حيث سجلت نمواً نصف سنوي بنسبة 12.5%، وذلك بفضل انخفاض الضرائب والحياة عالية الجودة فيها والتي شجعت على الهجرة إليها من مدن أمريكية أخرى. وسجلت مدن أمريكا الشمالية الأداء الأقوى في 2022 حتى الآن، تلتها مدن أوروبية.

ويشير التقرير إلى أن معظم المدن العالمية تشهد حالة عدم يقين جيوسياسي وتزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفوائد، على الرغم من أن هذا لم يؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار في الأسواق الرئيسية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هيلين تاتهام، رئيسة شؤون العقارات السكنية الفاخرة في دبي لدى سَفِلز: "تتوقع دراستنا استقرار وسطي نمو قيمة رأس المال في المدن الثلاثين المشمولة فيها عند 2.2% في النصف الثاني من عام 2022، بانخفاض بسيط عن نسبة 2.4% المُسجلة خلال النصف الأول من العام. وتتمتع دبي بمقومات تؤهلها لتصدّر مؤشر الأداء للفترة المتبقية من العام الحالي، ومن أبرز هذه المقومات التحسينات المستمرة في السياسات، كان آخرها منح ميزات إضافية لحاملي الإقامة طويلة الأمد (التأشيرة الذهبية)، فضلاً عن توفير حياة عالية الجودة للجميع. وتكتسب فكرة الاستقرار في دبي زخماً متنامياً، فضلاً عن بروز الإمارة بوصفها الوجهة الأولى للإقامة طويلة وقصيرة الأمد لأصحاب الملاءة المالية العالية".

قيم رأس المال في مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية للنصف الأول من العام - المدن مرتبة حسب التغيير على مدى ستة أشهر

المدينة التغيير على مدى ستة أشهر - يناير - يونيو 2022 قيمة رأس المال للمساكن الفاخرة- دولار للقدم المربعة (يونيو 2022) ميامي 12.5% 1300 دولار أمريكي لوس أنجلوس 6.5% 1650 دولار أمريكي سان فرانسيسكو 5.5% 1680 دولار أمريكي دبي 4.7% 670 دولار أمريكي نيويورك 4.3% 2650 دولار أمريكي سيول 4.0% 1830 دولار أمريكي لشبونة 3.7% 970 دولار أمريكي كيب تاون 3.5% 250 دولار أمريكي برلين 3.3% 1200 دولار أمريكي ميلان 3.0% 1500 دولار أمريكي بانكوك 2.9% 910 دولار أمريكي أمستردام 2.6% 1040 دولار أمريكي لندن 2.6% 1910 دولار أمريكي بكين 2.1% 1480 دولار أمريكي قوانغتشو 2.0% 1420 دولار أمريكي كوالالمبور 2.0% 270 دولار أمريكي طوكيو 1.9% 2330 دولار أمريكي سنغافورة 1.7% 1630 دولار أمريكي جنيف 1.7% 2170 دولار أمريكي أثينا 1.6% 1130 دولار أمريكي مدريد 1.5% 740 دولار أمريكي برشلونة 1.4% 680 دولار أمريكي شنجن 1.0% 1670 دولار أمريكي باريس 0.8% 1630 دولار أمريكي روما 0.7% 1380 دولار أمريكي هانغتشو 0.5% 1200 دولار أمريكي مومباي 0.1% 1130 دولار أمريكي شنغهاي -0.9% 1970 دولار أمريكي سيدني -1.7% 1750 دولار أمريكي هونج كونج -3.0% 4380 دولار أمريكي

المصدر: سَفِلز للأبحاث

التقرير الثاني: قيم الإيجارات

تفوق النمو في إيجارات العقارات السكنية الفاخرة على نمو قيمة رأس المال في المدن العالمية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيجارات بمعدل 3.1% على مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية، مقارنةً بنسبة 2.4% شهدتها قيم رأس المال.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتراجع العرض وارتفاع الطلب وحركة الهجرة إلى المدن التي رفعت قيود السفر عن حدودها في نهاية 2021، فضلاً عن انتعاش حركة السفر المتعلقة بممارسة الأعمال، ورغبة المتسوقين بتجربة المنازل قبل شرائها، والتركيز على المنازل نتيجة تحول نموذج العمل التقليدي إلى نموذج العمل عن بُعد.

وشهدت إيجارات العقارات السكنية في دبي نمواً سريعاً بنسبة 5.3%، مدفوعةً بتوجهات أنماط الحياة التي شهدتها أسواقٌ أخرى. كما احتلت الإمارة المرتبة الثالثة لأفضل وجهة في العالم للمسؤولين التنفيذيين العاملين عن بُعد، بحسب دراسة سابقة أجرتها سَفِلز، وذلك بفضل تنوع برامج الإقامة، وبيئة الأعمال المواتية التي توفرها، وسهولة التنقل، واستقرار سوق العقارات الفاخرة فيها.

وسجلت الإيجارات في نيويورك مستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 8.5%، وذلك بسبب ضعف العرض على المساحات الأوسع وارتفاع الطلب عليها، ما يعني استعداد المستأجرين لدفع مبالغ أكبر للحصول عليها. وتلتها سنغافورة ولندن ولشبونة وميامي ولوس أنجلوس، حيث حقق كلٌّ منها نمواً بنسبة لا تقل عن 5.5%.

وتصدرت دبي، إلى جانب نيويورك ولوس أنجلوس، قائمة المدن من حيث إيرادات العقارات السكنية، محققةً نسبة تزيد عن 4.5% منذ يونيو 2021. وحافظ العائد الإجمالي المتوسط على نسبة 3% خلال ستة أشهر حتى يونيو 2022 في جميع المدن التي يشملها المؤشر.

ومن جهته، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: "تحافظ إيجارات العقارات السكنية الفاخرة على آفاق إيجابية نظراً لكونها الخيار المفضل في حال تراجع العرض. كما يُعد الإيجار خياراً عملياً للراغبين باختبار موقع محدد قبل التقيّد بالتزام مُكلف وطويل الأمد. وتحافظ مساحات المعيشة الواسعة والخارجية على جاذبيتها بالنسبة للأشخاص الذين يعملون عن بُعد وبشكل هجين".

مؤشر سَفِلز لإيجارات المساكن الفاخرة في المدن العالمية - مرتبة حسب النمو نصف السنوي لإيجارات المساكن الفاخرة

المدينة نمو إيجارات المساكن الفاخرة - ديسمبر 2021 - يونيو 2022 الإيرادات المُرجّحة للمساكن الفاخرة (يونيو 2022) نيويورك 8.5% 4.7% سنغافورة 8.5% 2.7% لندن 7.7% 3.1% لشبونة 7.6% 2.9% ميامي 5.8% 4.0% لوس أنجلوس 5.5% 4.6% دبي 5.3% 4.8% سيدني 4.8% 1.8% كوالالمبور 4.8% 3.1% سان فرانسيسكو 4.6% 3.0% كيب تاون 4.5% 4.4% برلين 4.4% 2.8% ميلان 4.2% 2.4% طوكيو 3.6% 3.3% شنغهاي 3.0% 1.4% روما 2.5% 3.5% باريس 2.3% 3.1% مدريد 1.8% 3.0% برشلونة 1.5% 3.5% أثينا 1.0% 4.0% بانكوك 0.7% 3.8% سيول 0.4% 2.4% بكين 0.3% 1.7% أمستردام 0.2% 3.6% هانغتشو 0.2% 1.4% قوانغتشو 0.1% 1.3% مومباي 0.0% 3.0% جنيف 0.0% 2.1% شنجن -0.7% 1.5% هونج كونج -1.3% 2.0%

المصدر: سَفِلز للأبحاث

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لمحة حول سَفِلز:

تعتبر شركة سَفِلز، المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، مزوّداً عالمياً للخدمات العقارية. واستناداً إلى حضورها المتميز في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، تقدم سَفِلز طيفاً واسعاً من الخدمات الاستشارية المتخصصة وخدمات المعاملات والإدارة العقارية في أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة خبرة واسعة في مجالات الإدارة العقارية، وخدمات الوكالات السكنية والتجارية، وخدمات تقييم العقارات والأصول التجارية، والخدمات الاستشارية الخاصة بالاستثمارات وعمليات التطوير. وتأسست الشركة في المملكة المتحدة عام 1855، وتمتلك شبكةً عالميةً تضم أكثر من 600 مكتب وشريك، وتوظف أكثر من 39 ألف شخص في الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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