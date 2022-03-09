سيناقش خبراء مايو كلينك التطورات الحديثة في طب الجهاز الهضمي والكبد في مؤتمر مايو كلينك الدولي الأول في مدينة الشيخ شخبوط الطبية لطب الجهاز الهضمي والكبد في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.



وقد دخلت مايو كلينك وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في مشروع مشترك عام 2019 لتشغيل مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

من يقدمه:

نافتيج بوتار، دكتور الطب

سيتحدث الدكتور بوتار، طبيب الجهاز الهضمي في مايو كلينك، عن إدارة النواسير والتسريبات بعد الجراحة، بما في ذلك جراحة علاج السُمنة. كما سيتحدث عن الحالات التي تؤثر على المريء، بما في ذلك تعذر الارتخاء واضطرابات حركية المريء.

وقد يناقش الدكتور بوتار أيضًا إدارة حرقة المعدة والارتجاع المعدي المعوي عبر تدخلات التنظير الداخلي واستعادة استمرارية الجهاز الهضمي لدى الأشخاص المصابين بمرض الأمعاء الالتهابي.

جيمس إيست، دكتور الطب

سيتحدث الدكتور إيست، طبيب الجهاز الهضمي في مايو كلينك للرعاية الصحية في لندن، عن تقنيات تنظير القولون، بما في ذلك إدارة السلائل المسطحة أو الكبيرة عبر التنظير الداخلي.

وقد يناقش الدكتور إيست أيضًا الفحص لإيجاد سرطان الأمعاء، والذكاء الاصطناعي (AI) في التنظير الداخلي، والسلائل المسننة، ومتلازمة السلائل المسننة.

دوجلاس فايجل، دكتور الطب

سيتحدث الدكتور فايجل، طبيب الجهاز الهضمي في مايو كلينك، عن التطورات في التنظير الصفراوي وتصريف المرارة. كما سيتحدث عن الأساليب العملية للتضييق غير المحدد للقنوات الصفراوية، وسرطان الأقنية الصفراوية خارج الكبد، وهو نوع من سرطان قناة المرارة.

وقد يناقش الدكتور فايجل أيضًا علم الأورام بالتنظير الداخلي، وفهم كيف يمكن استخدام التنظير المَعدي المَعوي لإدارة حالة مرضى السرطان.

فيفيك كومباري، بكالوريوس الطب والجراحة، حاصل على الدكتوراة.

سيتحدث الدكتور كومباري، طبيب الجهاز الهضمي في مايو كلينك، عن السُمنة ورأب المعدة الكُمِّي بالتنظير الداخلي، وهو إجراء أحدث لإنقاص الوزن يكون طفيف التوغل.

وقد يناقش الدكتور كومباري أيضًا العلاجات الجديدة لإنقاص الوزن والمتاحة للمرضى، بما في ذلك المصابون بمضاعفات أو من اكتسبوا وزنًا بعد جراحة علاج السُمنة.

كيونج نجوين، دكتور الطب

سيتحدث الدكتور نجوين، طبيب الجهاز الهضمي في مايو كلينك، عن الأساليب الجديدة لإدارة خزل المعدة، وهي حالة شائعة تعيق إفراغ المعدة. كما سيذكر تحديثًا للتوجيهات الخاصة بعلاج التهاب البنكرياس.

وقد يناقش الدكتور نغوين أيضًا العلاج والوقاية من عدوى المطثية العسيرة، وهو مرض مُعْدٍ يصيب الأمعاء الغليظة.

داريل باردي، دكتور الطب

سيتحدث الدكتور باردي، طبيب الجهاز الهضمي في مايو كلينك، عن نهج فعال من حيث التكلفة لتقييم المرضى الذين يعانون من آلام البطن المزمنة مع تسليط الضوء على بعض الأسباب الشائعة القابلة للعلاج. كما سيناقش التغييرات على التوجيهات الخاصة بعلاج المطثية العسيرة، ويشارك العلاجات الجديدة القادمة قريبًا.

وقد يناقش الدكتور باردي أيضًا أمراض الأمعاء الالتهابية، وخاصة التهاب القولون المجهري؛ والتهاب الجيب؛ وعدوى المطثية العسيرة؛ والتهاب المساريق المصلب، وهو التهاب يصيب الأنسجة التي تحافظ على الأمعاء الدقيقة في مكانها.

بوبي براساد، بكالوريوس الطب والجراحة

سيتحدث الدكتور براساد، طبيب الجهاز الهضمي في مايو كلينك للرعاية الصحية في لندن، عن تحسين جودة تنظير القولون، بما في ذلك خيارات الذكاء الاصطناعي الجديدة في الفحص.

وقد يناقش الدكتور براساد أيضًا متلازمة القولون المتهيج (IBS)، وفحص سرطان الجهاز الهضمي، وداء الارتجاع المعدي المريئي، والسُمنة، وأمراض البنكرياس والقنوات الصفراوية، والنمو المفرط للبكتيريا المعوية الدقيقة.

لورا رافالز، دكتور الطب

ستتحدث الدكتورة رافالز، طبيب الجهاز الهضمي في مايو كلينك، عن استراتيجيات علاج المرضى الذين لم يهدأ مرض الأمعاء الالتهابي لديهم. ويتضمن ذلك طرقًا لضمان تناول جرعات علاجهم بشكل صحيح ومتى يجب الانتقال إلى علاجات جديدة.

وقد تناقش الدكتورة رافال أيضًا الموضوعات المتعلقة بمرض الأمعاء الالتهابي، بما في ذلك مضاعفات الجيوب.

المكان:

روزوود أبوظبي، جزيرة المارية، أبو ظبي

المواعيد:

18-19 آذار/مارس، 8:30 صباحًا - 5:20 مساءً كل يوم

للصحفيين: إذا كنت مهتمًا بإجراء مقابلات مع خبراء مايو المذكورين، فاتصل بـ رودا مادسون، مكتب العلاقات العامة بمايو كلينك، على البريد الإلكتروني: newsbureau@mayo.edu.

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نبذة عن مايو كلينك

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