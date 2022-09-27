مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة في أبوظبي يبحث المخاطر والتحديات التي تواجهها سلسلة التوريد والحلول المقترحة لها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أظهرت دراسة حديثة تم نشرها مؤخراً من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العالم ينتج سنوياً من الغذاء أكثر مما يستهلك، إلا أن نحو ثلث الأغذية الطازجة المنتجة يتم إهدارها أو خسرانها قبل وصولها إلى موائد المستهلكين.

ودعا الخبراء العالميون إلى بناء "سلاسل توريد أفضل وأكثر ذكاءً"، وتتبنّى مبادرات شاملة تغطي كامل القطاع بما يسهم في الحد من مسببات الهدر في منظومة الأغذية، مشيرين إلى أنه يتوجب على الجهات الفاعلة في القطاع اتباع مقاربات تضم أصحاب العلاقة المتعددين في ما يخص سلاسل التوريد والتعامل مع هذه السلاسل على أنها منظومة واحدة يقوم فيها كل مشارك بتحسين دوره، ونشر التقنيات والعمليات والمنهجيات اللازمة بهدف الوقف الكامل لهدر الأغذية من خلال تنفيذ استراتيجيات اقتصاد دائري مناسبة.

ويجمع مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر المقبل، أبرز أصحاب العلاقة الفاعلين في رسم معالم الأنظمة الغذائية من الجهات الحكومية ومنتجي الأغذية الطازجة والهيئات المسؤولة عن أسواق الجملة وبنوك الأغذية والمؤسسات اللوجستية والخبراء الأكاديميين في الجامعات لبحث أبرز القضايا الملحّة في الوقت الراهن.

وتشمل قائمة المتحدثين الذين تم تأكيد حضورهم كلاً من: معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ وغراهام ساندز، الرئيس التنفيذي، مجمع أبوظبي للأغذية - كيزاد؛ وستيفان لاياني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سوق رونجيس العالمي؛ وبييري ليفي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى "كاليفرايس".

ويشكل المؤتمر الذي ينطلق تحت عنوان: " الأمن الغذائي العالمي في القرن الحادي والعشرين: المخاطر والتحديات والحلول لضمان سلسلة إمداد للأغذية الطازجة تتسم بالمرونة والاستدامة" أحد أهم الفعاليات التي يتم عقدها هذا العام ضمن قطاع الأغذية العالمي، حيث سترتكز مناقشات نسخة العام الجاري على أعمال دورة العام الماضي من المؤتمر والتي درست أهم تحديات سلسلة التوريد الغذائية في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19) العالمية.

وقال الدكتور كريس ميغيا، عالم الأبحاث في مركز "أم آي تي" للنقل واللوجستيات، والمدير والمؤسس لمختبر "أم آي تي" للأغذية وعمليات البيع بالتجزئة، والذي سيكون من بين المتحدثين في المؤتمر: "تتطلب سلاسل توريد الأغذية العالمية المتطورة بنية تحتية متقدمة وكوادر مدربة ومؤهلة، كما أن تأمين هذين المطلبين لن يكون هدفاً صعباً إذا ما باشرنا بمعالجة هذه القضايا الآن".

ويستعرض مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 أبوظبي بعض أفضل الممارسات التي يتم تطبيقها في الأسواق العالمية للأغذية والتي حققت نجاحاً ملموساً في التقليل من هدر الأغذية.

ويسلط المؤتمر الضوء على بعض المشاريع الرئيسية التي يتم تنفيذها في المنطقة لدعم السلسلة الغذائية. وكانت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية والتي ستستضيف هذا الحدث العالمي، قد أعلنت في الربع الأول من العام الجاري عن تطوير أحد أكبر مراكز تجارة الأغذية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها في المنطقة وذلك في مجموعة كيزاد بإمارة أبوظبي، وذلك بالشراكة مع مجموعة غسان عبود الراعي الاستراتيجي لمؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 وبالتعاون مع سوق رونجيس العالمي.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي – المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: "تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة استراتيجية تهدف إلى تصدر الدولة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. وتشكل إعادة تصور سلاسل التوريد وتحسين البنى التحتية الخاصة بتوزيع الأغذية وتطويرها من ضمن أهم الأولويات التي نعمل على تحقيقها".

بدوره قال سوريش فايدهياناثان، الرئيس التنفيذي لمجموعة غسان عبود: "نحن ملتزمون بالاستثمار في سلسلة القيمة الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يسهم تطوير مجمع أبوظبي للأغذية - كيزاد بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها جزءاً مهماً وأساسياً ضمن سلسلة التوريد الغذائية العالمية المتطورة، كما نسعى من خلال الدعم الذي نقدمه إلى مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 أبوظبي إلى تحفيز المناقشات بين أقطاب قطاع الأغذية في العالم حول التحديات العالمية والإقليمية التي يواجهها قطاع المواد الغذائية".

من جهته أكد غراهام ساندز، الرئيس التنفيذي، مجمع أبوظبي للأغذية - مجموعة كيزاد أحد رعاة المؤتمر، أن الأمن الغذائي وصل إلى نقطة حرجة في العديد من مناطق العالم، وأن الابتكار في عمليات سلسلة التوريد الغذائية بات يمثل أهمية قصوى، ويتمتع بدور محوري إذا ما أردنا العمل على إيقاف ممارسات هدر المواد الغذائية.

وقال: "يوفر لنا مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 فرصة مثالية لشرح الدور الذي يمكن أن يؤديه مجمع أبوظبي للأغذية - كيزاد في تحسين سلسلة التوريد في المنطقة بفضل البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها، بالإضافة إلى استعراض قدراته الكبيرة في تحقيق التنوع في المنتجات وتمكين المستهلكين من الوصول إلى منتجات غذائية صحية وعالية الجودة".

من جانبه قال ستيفان لاياني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة: "تشكل المرحلة الحالية الوقت الأمثل للتحرك والعمل المشترك لاتخاذ خطوات جريئة نقدم من خلالها إجراءات كفيلة بتمكين جميع الجهات الفاعلة في القطاع للعمل على إحداث تحول في الأنظمة الغذائية باتجاه مزيد من الاستدامة والمرونة. وسيقوم المؤتمر إلى جانب استعراض مخاطر سلسلة التوريد، بتسليط الضوء على العديد من الفرص المهمة التي تسهم في تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم بالنسبة للعالم أجمع".

وتشمل المواضيع الرئيسية التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال جلسات مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة الذي ينعقد خلال الفترة ما بين 19-20 أكتوبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"2022، كلاً من الخدمات اللوجستية، ودور مراكز الأغذية في إيصال الغذاء الصحي، وأهمية تبني الحلول الرقمية.

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ياسر سعيد زبيري

أخصائي اتصال أول – مجموعة موانئ أبوظبي

Yasir.Zubairi@adports.ae

هاتف: 3570 360 50 971+

نبذة عن مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة - أبوظبي 2022

الأمن الغذائي العالمي في القرن الحادي والعشرين: المخاطر والتحديات والحلول لضمان سلسلة إمداد للأغذية الطازجة تتسم بالمرونة والاستدامة.

أدى انتشار جائحة (كوفيد-19) خلال العامين الماضيين والصراع في أكرانيا، والتحديات الكبيرة المستمرة التي تفرضها ظاهرة التغير المناخي، إلى حدوث اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد العالمية للمواد الغذائية. كما يعد النقص في أعداد اليد العاملة، والنزاعات الحدودية، والقيود المفروضة على عمليات الشحن الجوي، والارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، والتحديات المتعلقة بتوفير مصادر مستدامة للغذاء، أبرز هذه التحديات التي تواجه قطاع الأغذية الطازجة العالمي. وبات من المهم جداً وأكثر من أي وقت مضى ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لمعالجة هذه التحديات الناشئة والتأسيس لسلسلة توريد تتمتع بمرونة أكبر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي خلال الأعوام والعقود المقبلة.

يجمع مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 الأطراف والخبراء العالميين رفيعي المستوى والفاعلين في مجال الأغذية من القطاعين العام والخاص في حوار بنّاء لبحث التحديات والمخاطر الرئيسية بهدف تحديد المسارات والأدوات العملية الكفيلة بضمان مرونة سلسلة التوريد العالمية للمواد الغذائية الطازجة وتعزيز استدامتها وإرساء آليات جديدة لضمان الأمن الغذائي.

للتسجيل في مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022، يرجى زيارة الموقع: www.wuwmabudhabi.com

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية ضمن مجموعة كيزاد التي تعد أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على:

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"يوتيوب": https://www.youtube.com/c/adportsgroup

نبذة عن مجموعة غسان عبود

مجموعة غسان عبود هي واحدة من أكثر المؤسسات العالمية تقدماً، ويقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مكاتبها في أستراليا، بلجيكا، الأردن وتركيا.

تأسست الشركة في عام 1994 من قبل رجل الأعمال الناجح والريادي المحب لأعمال الخير، غسان عبود، تطورت المجموعة منذ ذلك الحين من مجال السيارات فحسب إلى مجموعة تحمل أكثر العلامات التجارية المرغوبة في قطاعات متعددة في المنطقة وخارجها.

تتضمن انشطة مجموعة غسان عبود السيارات والمعدات والمركبات بأنواعها، الخدمات اللوجستية، السلع الاستهلاكية، التجزئة، الإعلام، الضيافة، الرعاية الصحية، تقديم الطعام، والأسواق الرقمية.

مع السعي الدؤوب لتحقيق المزيد من النمو والمشاركة في اضافة قيمة للتنمية الاقتصادية، تشارك مجموعة غسان عبود في أنشطة السلاسل الغذائية. من المزرعة إلى الشوكة – من إنتاج الأغذية ومعالجتها إلى التسويق والتوزيع على مستوى البيع بالتجزئة.

شعارنا في مجموعة غسان عبود بسيط وملهم للغاية، “نبني مستقبلاً أفضل معاً”. على مدار 27 عاماً تم اتخاذ خطوات كبيرة لتقديم منتجات وخدمات وخبرات مبتكرة وذات قيمة عالية، لكل من عملائنا، شركائنا، ومجتمعاتنا. نحن نطمح لتحقيق المزيد دائماً.

للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.gagroup.net

نبذة عن مجمع أبوظبي للأغذية - كيزاد

يتخذ مجمع أبوظبي للأغذية موقعاً استراتيجياً في إمارة أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد مركزاً متكاملاً يوفر منظومة شاملة لتيسير أعمال تجارة الجملة والخدمات اللوجستية ضمن جميع فئات المنتجات الغذائية.

يمتد المجمع الذي يعتبر مشروعاً مشتركاً من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة غسان عبود وبالتعاون مع سوق رونجيس العالمي على مساحة 3,3 كيلومتر مربع ويشكل جزءً أساسياً من استراتيجية الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيسهم المجمع في توفير وصول سهل إلى جميع الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال توفير قدرات ربط متعدد الوسائط إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتطورة. كما يشكل مشروعاً طموحاً بمواصفات عالمية من شأنه أن يؤدي دوراً بارزاً في تطوير عمليات تجارة الأغذية الإقليمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.adfoodhub.com

يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على:

"لينكد إن": https://www.linkedin.com/company/adfoodhub