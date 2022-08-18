خلال جلسة لقادة القطاع المصرفي بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تسلّط الضوء على أثر الذكاء الاصطناعي في الحد من الجرائم المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الإقليمي الرائد في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي، سلسلة جلسات لقادة القطاع المصرفي بهدف إلهام وتشجيع الابتكار وتقديم رؤى مؤثرة إلى الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين من القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وذلك بمشاركة أكثر من 100 خبير بالقطاع المصرفي.

وتعد السلسلة الافتراضية، التي تحمل عنوان "سلسلة القيادة الفكرية للرئيس التنفيذي"، جزءًا من برنامج القادة بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، والمصمم لتحسين مهارات القادة في القطاع المالي وتشكيل عالم الغد، بالتعاون مع الشركاء العالميين لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وهم جامعة أكسفورد، وجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال.

وصُممت السلسلة بعناية لتشمل ثلاثة مجالات رئيسية تهمّ قادة القطاع، من خلال ثلاث جلسات قصيرة مدة كل منها ساعة واحدة، مع التركيز على استراتيجيات ضمان الضوابط الفعالة لمكافحة الجريمة المالية من خلال الابتكار، وظهور المنصات والمنظومات في القطاع المالي، وظهور العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وأكد خبراء القطاع المصرفي المشاركين في الجلسة أن الأرقام والإحصائيات التي أعلنت عنها دولة الإمارات للنتائج المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كانت مبهرة وتدل على التطور الذي حصل، وفي نفس الوقت لم تكن النتائج مفاجئة، لأنها كانت نتيجة تخطيط وقرار وعمل تم على عدة مراحل.

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