دبي: أطلق أعضاء شبكة المناخ الجامعية في دولة الإمارات استطلاعاً لآراء الطلاب والأكاديميين ويري الجامعات وأصحاب العمل المحتملين بهدف تقييم معرفتهم وتصوراتهم عن التغير المناخي، وذلك قبيل قمة التغير المناخي العالمية القادمة في أذربيجان COP29.

ويأتي الاستطلاع الذي يقام على مستوى دولة الإمارات، كأحد مخرجات أول اجتماع حضوري لأعضاء الشبكة، استضافته مؤخراً جامعة برمنغهام دبي، واستقطب أكثر من 50 أكاديمياً يمثلون 35 مؤسسة تعليم عالٍ في أنحاء الدولة.

وألقت الدكتورة فيكتوريا غالان-موروس، رئيسة قسم الأبحاث والتحليلات لدى معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية. وركزت النقاشات خلال الفعالية على خطط التفاعل مع قمة COP29 وما بعدها، بناءً على المحاور الأربعة للشبكة: الابتكار والسياسات البحثية؛ وتفاعل الشباب، والأنشطة المجتمعية، والحياد المناخي في الحرم الجامعي.

كما أكّدت الدكتورة رشا بيومي من جامعة برمنغهام دبي، الرئيسة المشاركة للشبكة: "يتمثل هدفنا في بحث التعليم المرتبط بالتغير المناخي وسد ثغراته لإعداد الطلاب بصورة أفضل كرواد مقبلين لمكافحة التغير المناخي".

وتأسست الشبكة بهدف تعزيز تفاعل الشباب والأكاديميين مع قمة COP28، وتضم 35 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ في دولة الإمارات، برئاسة جامعة نيويورك أبوظبي. وفي عام 2024، أصبحت جامعة برمنغهام دبي وجامعة خليفة مشاركتين رئيستين، بينما تولت جامعة عجمان رئاسة العمليات.

وقالت البروفيسورة يسرى المزوغي، عميد جامعة برمنغهام دبي: "يؤدي مجتمع التعليم العالي في دولة الإمارات دوراً مهماً في تحديد مساهمة المنطقة ككل في مواجهة تأثيرات التغير المناخي. وتتشرف جامعة برمنغهام دبي بمواصلة المساهمة في المبادرات التي تفيد المجتمع المدني عبر أنحاء دولة الإمارات وخارجها".

#بياناتحكومية

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